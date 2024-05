El reclutamiento total de hombres haredíes en las FDI eliminaría el servicio de reserva para 2045

Si los hombres jaredíes sirven en las IDF al mismo ritmo que el público judío en general, el ejército ya no necesitará reservistas para llevar a cabo sus deberes operativos, según una investigación realizada por el Instituto de Democracia de Israel presentada en la Conferencia Anual Eli Hurvitz sobre Economía y Sociedad en Jerusalén el martes.

En medio del debate público sobre la exención de larga data de los hombres ultraortodoxos del servicio en las IDF y el plan militar de aumentar la duración del servicio obligatorio y de reserva de aquellos que sí sirven, la investigación, presentada durante un panel titulado "Ramificaciones Económicas y Sociales de la Igualdad de Carga", examinó el efecto de varios escenarios de servicio jaredí hasta 2050.

Los escenarios incluían que el porcentaje de reclutamiento jaredí permaneciera en su ritmo actual de aproximadamente 2%; que aumentara al 20%, al 40%, o al 60%; si igualaba la tasa de reclutamiento en el público judío en general de aproximadamente 87%; y la tasa de la propuesta de ley de conscripción jaredí de 2022 que el gobierno tiene la intención de aprobar en julio, si la ley permanece como está.

El Ministerio de Defensa anunció en febrero que, al ritmo actual de reclutamiento, necesitará extender el servicio para soldados obligatorios de 32 a 36 meses; aumentar el número de días de servicio de reserva de 18 a 42 al año, y para oficiales de 28 a 55 al año; y aumentar la edad límite para reservistas en cinco años.

Teniendo en cuenta que las FDI no siempre utilizan toda la asignación de días de servicio de reservistas, los investigadores calcularon que el número promedio de días de reserva sería aproximadamente de 28 al año para los no oficiales. Un soldado de las FDI lleva un tzitzit judío mientras porta un arma en Jerusalén, 13 de mayo de 2024. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

La investigación encontró que el proyecto de ley de conscripción de 2022 llevaría a un aumento gradual de la mano de obra haredi y, en consecuencia, a una reducción gradual de los días de servicio de reserva, de 24 días en 2025 a 13 días en 2050.

Un escenario hipotético para el alistamiento haredi

Sin embargo, como se mencionó, en un escenario hipotético donde la tasa de alistamiento haredi igualara a la del público judío en general a partir de 2025, el número promedio de días por año para los no oficiales comenzaría en nueve y llegaría a cero en 2045.

La Sra. Shlomit Ravitsky Tur-Paz, directora del Centro para la Sociedad Compartida Joan e Irwin Jacobs en el IDI, dijo durante el panel: "Hay quienes acostumbran culpar a los haredim por el hecho de que no sirvan, pero el problema está en el estado, que incentiva a los haredim a quedarse en las yeshivás, que no recluta haredim ni siquiera en ausencia de una ley de exención, y que continúa financiando yeshivás a pesar de las repetidas violaciones en las condiciones de su financiamiento. La pregunta no es qué dirán o harán los haredim, sino más bien qué harán los funcionarios estatales".

Además, el martes, Ynet informó que las FDI se estaban preparando para enviar miles de órdenes de reclutamiento a los haredim, pendientes de una decisión de la Corte Suprema de Justicia tras una audiencia el 2 de junio. La corte escuchará argumentos sobre si convertir una orden temporal de reclutar a hombres haredi emitida en marzo en una permanente.

Según los informes, la Dirección de Personal de las FDI se estaba preparando para diferentes escenarios para cumplir con la audiencia.