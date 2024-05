Sitios de redes sociales suspenden cuentas de organización que bloquea la ayuda a Gaza

Facebook e Instagram han eliminado numerosos videos de las cuentas de redes sociales del movimiento Order 9, y su actividad fue suspendida en Instagram, reveló la organización el jueves.

Order 9 ha sido la organización principal responsable de bloquear camiones que transportan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para que lleguen a su destino. La organización está compuesta por familiares de rehenes, reservistas de las FDI, familiares de víctimas de ataques terroristas y otros israelíes que apoyan la causa.

Después de intentar publicar un video con familiares de rehenes exigiendo detener la ayuda a Gaza, el movimiento descubrió que sus cuentas de redes sociales estaban restringidas.

“Meta está silenciando a la abrumadora mayoría de las personas que entienden y están de acuerdo en que la ayuda no debe enviarse a Hamas durante tiempos de guerra. El daño organizado no proviene de Order 9 y las familias de los rehenes, sino de la organización terrorista Hamas. La demanda es que el gobierno israelí asegure que los camiones que ingresan a Gaza no vayan directamente a manos del enemigo”, dijo Order 9 en un comunicado.

Varios mensajes del movimiento fueron eliminados en Facebook bajo el argumento de "daño organizado y promoción del crimen". La capacidad del movimiento para publicar en su página también fue bloqueada. Instagram suspendió su cuenta. Personas acampan mientras protestan contra el envío de ayuda humanitaria a Gaza y para exigir la liberación inmediata de los rehenes secuestrados durante la masacre del 7 de octubre por el grupo terrorista palestino Hamás, en el paso fronterizo de Kerem Shalom, Israel, 7 de febrero de 2024. (credit: DYLAN MARTINEZ/REUTERS)

En el video que provocó que las plataformas de redes sociales restringieran las cuentas del movimiento, se mostró una declaración de familiares de los rehenes. "Israel está proporcionando ayuda a la organización terrorista Hamas", dijo Noga Elfasi, la sobrina de la rehén Mia Goren, del Kibbutz Nir Oz, quien el IDF confirmó recientemente que fue asesinada el 7 de octubre. Su cuerpo todavía está retenido en Gaza.

Por qué bloquear la ayuda humanitaria a Gaza

Yael Sabrigo, la sobrina del rehén Lior Rodaif, quien el IDF también confirmó que fue asesinado el 7 de octubre, y cuyo cuerpo aún está retenido en Gaza, dijo: "Quienes reciben y controlan la ayuda también controlan Gaza y en última instancia determinarán el destino de los rehenes".

En una entrevista con CNN a principios de marzo, uno de los miembros de la organización en el cruce de Kerem Shalom argumentó: "Si supiéramos que llegaría a los niños de Gaza, lo [permitiríamos]. Esto no llega a sus puertas, llega a los túneles de Hamas, quienes nos están combatiendo y manteniendo a nuestros rehenes".

Cuando el entrevistador presionó a quien argumentaba que la gente de Gaza se está muriendo de hambre y que hay una crisis humanitaria, otra mujer respondió: "Incluso si hay una crisis humanitaria allí - y no la hay - pero incluso si la hubiera, es mi derecho y mi deber priorizar la vida de Kfir Bibas sobre cualquier bebé gazatí".