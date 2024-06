Rumores sobre la salud de un primer ministro impactan en la resiliencia nacional - Opinión

La propagación de rumores y especulaciones en diversas redes sociales sobre el estado de salud del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, junto con un llamado presentado por médicos, psiquiatras, sobrevivientes del Holocausto y sobrevivientes de Be’eri para revelar su condición de salud, exige una respuesta de la Oficina del Primer Ministro.

Abordar estos rumores debería beneficiar la confianza pública en el gobierno y fortalecer la resiliencia nacional. Por el contrario, en la estructura gubernamental actual y la ausencia de un reemplazo para el primer ministro, dejar sin respuesta estos rumores debilitará aún más la resiliencia nacional, que ya se encuentra en tiempos desafiantes.

Cualquier intento de comparar los fracasos de la Guerra de Yom Kippur con el ataque del 7 de octubre y las guerras que le siguieron, ignora las señales de advertencia que precedieron a los eventos. Estas señales cayeron en diferentes categorías: señales tácticas (ignorar advertencias de vigilancia), señales estratégicas (ignorar advertencias del Ministro de Defensa) y señales políticas (ignorar las solicitudes del Jefe de Estado Mayor de reunirse antes de procesos legislativos controvertidos).

El tema de ignorar estas señales de advertencia probablemente sería examinado a su debido tiempo por un comité de investigación, y se puede asumir que hasta que se lleguen a conclusiones, la mayoría de las personas cuyas acciones serán examinadas por el comité ya no ocuparán sus cargos.

El estado actual del país exige examinar las señales de advertencia potencialmente impactantes, asegurando medidas proactivas para evitar resultados imprevistos. La enmienda de la Ley Básica con respecto a la aptitud del primer ministro fue revisada y aprobada por el Tribunal Superior de Israel a finales de 2023, estipulando que no se aplica durante el mandato del actual primer ministro. La enmienda exige evaluar la aptitud física y mental del primer ministro con respecto a su elegibilidad.

No se puede negar que el período desde el 7 de octubre ha sido extremadamente desafiante. Requirió que todos los ministros del gobierno estuvieran completamente capacitados para enfrentar los desafíos. Los medios, con razón y de manera inevitable, se enfocaron en el estado físico y mental del primer ministro Netanyahu. Varias versiones sobre las razones de su hospitalización y los tratamientos a los que fue sometido solo avivaron los rumores sobre su condición.

Escudriñando la salud del primer ministro

Sus declaraciones a los medios también fueron escudriñadas, y en este asunto, internet se vio inundado de rumores que deberían ser desestimados. Los chismes innecesarios sobre la influencia de su esposa e hijo en su conducta también exigían atención respecto a su estado mental.

En países bien gobernados, el estado de salud de los funcionarios electos y líderes no es un secreto, y a veces, los líderes revelan voluntariamente sus pruebas periódicas al público. En Israel, no hay obligación legal para tal divulgación, y el tema de la privacidad de sus líderes y su estado físico y mental no ha sido determinado en absoluto.

El enfoque de los medios en el estado físico y mental del primer ministro, junto con especulaciones dañinas, eran "signos indicativos" que no podían ser ignorados. Estos signos influenciaban la resistencia nacional, y abordarlos es crucial. Sería apropiado que el primer ministro tomara la iniciativa de divulgar toda la información relevante para detener la ola de rumores. La falta de acción por parte del primer ministro solo fortalece e intensifica el poder de los rumores.

Exponer el estado físico y mental del primer ministro es necesario por dos razones: en primer lugar, para despejar cualquier rumor falso, lo que fortalecería la confianza en su liderazgo y facilitaría su manejo de los asuntos del país durante un periodo tan complejo. En segundo lugar, si los rumores son ciertos, sería importante destituir al primer ministro de su cargo y seleccionar un nuevo líder que pueda guiar al país a través de estos tiempos turbulentos.

La manera de hacerlo es simple, en mi opinión: sin demora, se debe formar un comité de revisión médica compuesto por los mejores expertos en Israel. Para garantizar la imparcialidad del comité, sus miembros serán seleccionados por los directores de los cinco hospitales más grandes de Israel. Todos los materiales relevantes se presentarán a estos expertos y sus conclusiones se harán públicas.

Si es necesario, la Knesset puede actuar según la ley y destituir al primer ministro de su cargo. Dicho comité puede reunirse, deliberar y publicar sus hallazgos en unos pocos días, reemplazando "los signos indicativos" con certeza.

El autor es un abogado.