Sindicato de médicos amenaza con huelga tras violencia policial contra doctor en protesta de Kaplan

Las voces en el sistema médico de Israel han estado agitadas tras el arresto de un doctor que trató a un manifestante herido por la policía el sábado por la noche en las protestas de Kaplan.

El domingo por la noche, el presidente de la Histadrut Médica, el Prof. Zion Hagay, envió una carta al Ministro de Salud, amenazando que si no se toma ninguna medida contra el policía que usó violencia contra el doctor tratante, la Histadrut iniciará una huelga de médicos.

El sábado por la noche, el Dr. Udi Beharev brindó primeros auxilios a una mujer herida en una manifestación mientras llevaba un chaleco médico luminoso reconocido por la Policía de Israel. Mujeres que llevaban chalecos que señalaban asistencia adicional de salud mental también fueron empujadas violentamente fuera del área por policías.

El Dr. Beharev estuvo retenido en un autobús la mayor parte de la noche e interrogado después de las 4:00 a.m., con investigadores acusándolo de diversas afirmaciones que eran diferentes a lo que se filmó, señaló Beharev.

Fue liberado exhausto y magullado temprano en la mañana y, hasta el momento, no se han tomado medidas contra los oficiales de policía que actuaron violentamente contra él.

Jefe del sindicato médico se dirige al Ministro de Salud, exige acción

El Prof. Hagay, en su carta al Ministro de Salud, escribió: "Tuvimos una noche particularmente perturbadora en la que un doctor fue arrestado violentamente simplemente porque pidió brindar tratamiento médico a un manifestante herido. Esto cruzó líneas rojas, y me alegra que haya emitido una declaración nítida y clara de condena y haya exigido una investigación del incidente para que tales eventos no se repitan". Un médico parece ser arrastrado por la policía en el lugar de la protesta en Tel Aviv. 8 de mayo de 2024. (credit: Liri Burk Shavit/X/Screenshot)

"Ya en las últimas horas de la noche, anuncié que el Comisionado de Policía Kobi Shabtai debería investigar el caso e insistir en que no volvamos a ver incidentes similares, junto con una investigación independiente que responsabilice a los culpables. Es inaceptable que un médico, que está en un lugar llevando un chaleco que lo identifica, lo cual debería ser conocido por cada policía en el campo, sufra un ataque violento y sea detenido durante horas, todo porque hizo lo obvio y brindó asistencia médica a una persona que la necesitaba", continuó Hagay.

"Hago un llamado a usted, como alguien que confía en el sistema de atención médica en Israel, para que actúe junto con la Policía de Israel y el Ministerio de Seguridad Nacional para que cada policía comprenda a profundidad la seriedad del caso, y como usted describió tan bien: salvar vidas y cualquier tratamiento médico es el valor más alto sobre todo."

"Quiero repetir el mensaje que ya transmití anoche: mientras los sistemas encargados de la aplicación de la ley no manejen este caso con toda la severidad necesaria, no dudaremos en tomar medidas organizacionales hasta el punto de cerrar el sistema. No tenemos la intención de poner esto en la agenda", concluyó Hagay.

El Ministro de Salud, Uriel Busso, dijo en un comunicado, "Tomo en serio el arresto del doctor Dr. Udi Beharev mientras atendía a un manifestante herido en Tel Aviv. Incluso en momentos de estrés, salvar vidas y cualquier tratamiento médico preceden al compromiso de los policías de mantener el orden público. Hago un llamado a los comandantes para investigar el incidente, perfeccionar los procedimientos y asegurar que lo que vimos anoche no vuelva a ocurrir."

El Dr. Beharev, el doctor que fue arrestado, dijo el domingo: "A todas mis hermanas y hermanos, estoy en buena condición física. El alma está agitada, pero nadie, ni por la fuerza ni por palabras de humillación, podrá romper el espíritu que sopla en todos nosotros. Todo lo que hice fue lo que haría cualquier persona decente, y ciertamente cualquier miembro del personal médico, y aún más, ustedes, mis hermanas y hermanos. En cada encuentro, incluso en el ajetreo y bullicio, siempre siento que somos uno."

"Todos tenemos la misma alma. Les pido a todos que lo que me sucedió no les infunda miedo en sus corazones y no dejen escapar sus manos. Estoy con ustedes personalmente, así como con todos en el mundo. Y la esperanza de una sociedad mejor nunca se desvanecerá, y veremos días mejores y celebraremos juntos."