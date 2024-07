Lapid y Sa'ar advierten contra el 'retorno de la reforma judicial'

El primer ministro Benjamin Netanyahu planea despedir a la fiscal general Gali Baharav-Miara para preservar la coalición gobernante, afirmó el líder de la oposición, el MK Yair Lapid, el lunes.

Lapid citó lo que afirmó era una campaña mediática coordinada iniciada por los ministros Amichai Chikli, Shlomo Karhi y Dudi Amsalem como prueba, pero dijo que también tenía "otra información" que lo indicaba. No ofreció más detalles sobre esta otra información.

La Oficina del Primer Ministro no respondió a la acusación ni a una pregunta planteada por The Jerusalem Post sobre el tema.

La afirmación de Lapid se produjo durante una rueda de prensa previa a la reunión semanal de su partido. Lapid elogió a Baharav-Miara por actuar para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la exención de los haredim del servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel y prohibió al Estado proporcionar financiamiento para hombres ultraortodoxos en edad militar que se negaron a alistarse.

Según Lapid, la prohibición de fondos podría afectar profundamente a las familias haredi. Añadió que los partidos haredi no podían permitir que esto sucediera, ya que no podrían permanecer en el gobierno. Sin embargo, si Baharav-Miara fuera removida de su posición, el proceso de detener los fondos se congelaría y los haredi permanecerían en el gobierno. Esto es lo que motiva a Netanyahu a despedirla, afirmó Lapid.

Dijo que su partido no permitiría que esto sucediera mientras simplemente protesta "educadamente desde las gradas". "No seremos parte de un estado no democrático. No aceptaremos el regreso del golpe de estado (en referencia a la reforma judicial del gobierno) - durante la guerra en esteroides", declaró Lapid.

"No descartaremos ningún paso o acción, comenzando con huelgas masivas, aumentándolas llevando la lucha a las calles, y terminando en una situación donde haya una renuncia colectiva del Knesset. No participaremos en fingir que Israel es una democracia si deja de funcionar como tal", afirmó Lapid.

No fue el único miembro de la oposición en advertir sobre el regreso de la reforma judicial del gobierno, que originalmente llevó a protestas generalizadas y conflictos sociales en 2023.

Reforma judicial

En su declaración semanal del lunes, el MK del United Right, Gideon Sa’ar, abordó una propuesta de ley de uno de los arquitectos de las reformas judiciales, el MK Simcha Rothman (del Partido Sionista Religioso), para transferir la autoridad de nombrar a un defensor del pueblo para supervisar el sistema judicial de Israel del propio sistema judicial al Knesset. Sa’ar argumentó que esto significaba un "retorno completo a la agenda del 6 de octubre (previa a la guerra)", ya que llevaría a la politización del papel del defensor del pueblo.

"Es una cosa si proponen dar más poder a este papel, podríamos entender la razón. Pero lo único que les importa es que el Knesset elija al defensor del pueblo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Quizás porque los jueces (el defensor del pueblo) entonces harán campaña en el Knesset, y después, tendrán que rendir cuentas a algún político u otro, una situación en la que algunos jueces podrían resultar perjudicados, dado que podría presentarse una queja oficial en su contra", acusó Sa’ar.

En un tema diferente que generó duras críticas al fiscal general el domingo, la postura de Baharav-Miara con respecto al proceso de nombramiento de un nuevo comisionado de la función pública, quien es responsable de implementar la política gubernamental sobre gestión y personal en el sector público, fue cuestionada.

Es importante destacar que el proceso de nombramiento de un comisionado no está regulado por ley. Tras el nombramiento del entonces comisionado saliente Daniel Hershkovitz en 2018, el gobierno liderado por Netanyahu en ese momento decidió formalmente regular el tema antes del próximo nombramiento. Pero esto no ocurrió.

Netanyahu solicitó que él realizara el nombramiento actual y luego que fuera ratificado por el Comité Asesor de Nombramientos Seniors de Israel, que es responsable de ratificar siete nombramientos senior, que no incluyen al comisionado de la función pública.

Sin embargo, Baharav-Miara determinó que este proceso no era legalmente viable, y en su lugar adoptó una propuesta de la asesora legal de la Oficina del Primer Ministro, Shlomit Barnea-Fargo, para formar un comité de nombramientos independiente liderado por un juez jubilado.

El tema surgió en la reunión semanal del gobierno el domingo, y nuevamente el lunes en el Comité de Constitución de la Knesset, presidido por Rothman. Durante la discusión en la Knesset, Rothman criticó al representante del fiscal general, el Subfiscal General Gil Limon, argumentando que "ustedes (la Oficina del Fiscal del Estado) quieren nombrar al comisionado de la función pública, tener todas las cartas en sus manos, en contra de la ley, del protocolo y de una gobernanza adecuada".