Acoso sexual rampante: La Policía de Israel publica las infracciones cometidas por agentes en 2024

Los recientes veredictos publicados por el Tribunal Disciplinario de la Policía de Israel correspondientes al segundo trimestre de 2024 revelan una vez más un sombrío panorama de la conducta de los agentes, tanto subalternos como superiores, que han abusado de sus cargos y funciones y de las indulgentes penas que reciben.

Los veredictos publicados se refieren a una serie de infracciones disciplinarias que no llegaron a ser casos tramitados por el Departamento de Investigaciones Policiales, lo que permitió a la policía investigar y procesar internamente a estos agentes.

Muchos casos se referían a acoso sexual por parte de agentes de policía contra mujeres agentes y voluntarias. Otros casos incluían abuso de funciones, denuncias falsas y uso ilegal de la fuerza contra ciudadanos.

Una sentencia se refería a un agente de policía con rango de inspector jefe, que prestaba servicio como agente de inteligencia y agente encubierto en una comisaría de "el Triángulo" (ciudades árabes limítrofes con Cisjordania). Fue condenado por conducta impropia de un agente de policía y castigado con una severa reprimenda, descenso de categoría durante dos meses y multa de 1.000 shekels.

Según la acusación, en noviembre de 2021, durante unas vacaciones privadas en Eilat, entabló amistad con una mujer civil, lo que dio lugar a una relación íntima. Uno de sus encuentros sexuales tuvo lugar en un vehículo policial, y otro en el coche de la mujer en una zona boscosa cerca de Kokhav Ya'ir, donde el acusado llevó un aparato de radio utilizado en sus funciones. Israel Police in south Tel Aviv, September 2, 2023. (credit: Omer Fichman/Flash90)

"Durante el encuentro, el acusado y la denunciante mantuvieron relaciones sexuales. Durante este tiempo, se recibieron varios informes por radio sobre diversos sucesos, y el acusado dio instrucciones a los agentes que se ocupaban de estos sucesos a través de la radio, todo ello mientras se encontraba con la denunciante, que estaba expuesta a los intercambios."

La sentencia afirmaba además: "En sus acciones descritas anteriormente, al mantener relaciones sexuales con la denunciante, una vez en un vehículo policial y otra durante un turno, cuando durante su encuentro sexual la denunciante oía los informes transmitidos por la radio de la policía y el acusado daba instrucciones a los agentes sobre el terreno, el acusado se comportó de forma impropia de un agente de policía y perjudicó la imagen de la policía".

Comandante del Distrito Central, Asst. Avi Biton testificó a favor del agente y lo describió como "el motor de la comisaría y alguien que la dirige junto con el comandante de la comisaría, un agente excelente, especialmente en su campo: inteligencia y trabajo encubierto". El acusado está con sus hombres en la comisaría casi 24 horas al día, los fines de semana y los días festivos, dirigiendo actividades que se traducen en importantes éxitos para la comisaría: incriminaciones de delincuentes, incautaciones de armas ilegales y tráfico de drogas".

El ayudante del coronel Biton también testificó que "la razón por la que decidió interrumpir su rutina de trabajo para testificar a favor del acusado surgió de un lugar de gratitud por el trabajo y los sacrificios del acusado por el pueblo de Israel". El acusado cometió un error, y es de suponer que será castigado por ello, pero junto a ello deben recordarse sus muchos méritos"

Acoso sexual a subordinados

Ch.-Supt. Shai Amir, que fue jefe de la unidad de investigaciones de la Autoridad de Seguridad del Ministerio de Defensa, fue condenado por cinco incidentes de conducta impropia de un agente de policía y perjudicial para la imagen de la policía, a raíz de una serie de comentarios cosificadores y explícitos hacia sus subordinados. Tras retirarse de la organización, fue castigado con una severa reprimenda y una multa de unos 15.000 shekels.

Amir fue acusado de que, durante una entrevista introductoria con una soldado del servicio regular para un puesto en la unidad, le preguntó si tenía novio, y cuando ella respondió negativamente, él le preguntó si "mantenía relaciones al azar", a lo que ella no respondió. En otra ocasión, le dijo a una voluntaria del Sherut Leumi (servicio nacional) de la unidad que entró en su despacho durante una reunión: "Te importa un bledo [zayin (pito)]", tras lo cual ella le aclaró que el comentario era inapropiado y él se disculpó.

Según la acusación, varias mujeres sirvieron a sus órdenes en su puesto superior, algunas en el servicio nacional y otras soldados. En un caso, mantuvo una conversación con su ayudante, durante la cual le preguntó si la estudiante "pechugona" de la unidad "lo hacía por él". Además, durante esa conversación, habló con su ayudante sobre el tamaño de los pechos de una fiscal que conocían del trabajo. Estos incidentes se repitieron varias veces durante su condena. Durante una reunión de trabajo con su adjunto y otro asesor, Amir dijo: "Como sabes, estamos jodidos, ya no podemos ir ni a prostitutas, lo han prohibido".

El oficial superior también fue acusado en febrero de 2023 por varios trabajadores, entre ellos una voluntaria del servicio nacional, que se reunieron en la sala de la unidad. En un momento dado, el oficial preguntó a la joven a quién se parecía más, a su madre o a su padre. Ella respondió que se parecía a su madre. Él le pidió una foto de su madre. Después de enseñarle una foto de ella, su madre y su hermana, le preguntó delante de los demás trabajadores presentes: "¿Te han dicho que sos muy linda?". Ella no respondió a su pregunta, y él añadió: "No hace falta que te pongas roja como una remolacha".

En otra ocasión, la llamó a su despacho y le preguntó qué le gustaría hacer en el futuro además de ser modelo, añadiendo que "algunas personas han sido tocadas por la mano de Dios". Según la acusación, el agente hacía comentarios inapropiados hacia las empleadas de la unidad, diciendo: "Tu perfume me vuelve loco", "Te doy un abrazo virtual", "Estoy enamorado de ti" y "Espero que lleves los leggings ajustados"."

Otra sentencia se dictó contra un agente de inteligencia y encubierto con rango de inspector jefe en el norte del país, al que se le proporcionó un vehículo policial y, debido a su función en la comisaría, se le prohibió, al igual que a otros agentes y mandos, abandonar el área territorial de la comisaría durante su turno.

Según la acusación, mientras realizaba un turno de noche en mayo de 2023, se encontraba en su casa de Harish. Durante el turno, se produjeron dos incendios provocados en la ciudad de Arraba, dentro del área territorial de la comisaría, pero no asistió a ninguna de las escenas, en contra de las instrucciones del comandante de la comisaría.

Al día siguiente, el comandante de la comisaría se dio cuenta de que el agente no había estado presente en ninguna de las escenas y le escribió: "Buenos días, estoy examinando dos incendios provocados en Misgav. Según el sistema de comunicación, ¿usted no estuvo en los sucesos?". El acusado respondió: "Me estoy ocupando de corregirlo".

Inmediatamente después, el acusado publicó un mensaje en el sistema que decía: "Tras los sucesos de incendio de vehículos de anoche en la zona de la estación de Misgav, el oficial de inteligencia y encubierto estuvo en el lugar de los hechos". El comandante de la comisaría, sospechando que el agente no había estado en los hechos, se dirigió al oficial de guardia de la comisaría y después al jefe de turno, que confirmaron la sospecha. Tras una investigación, se descubrió que el vehículo policial había estado aparcado toda esa noche en el domicilio del acusado en Harish.

El comandante de la comisaría llevó a cabo una investigación exhaustiva durante la cual el acusado siguió afirmando que había estado en el lugar de los hechos, mencionando nombres de agentes con los que supuestamente se había reunido, cambiando su versión varias veces hasta que se descubrió que no se había reunido con ellos. Finalmente admitió que había estado en su casa. Tras la falsa denuncia, se llevó a cabo una investigación más exhaustiva, que reveló una serie de hechos en los que, como agente de servicio nocturno, se encontraba realmente en casa de sus padres.

La Policía de Israel declaró: "La Policía de Israel se toma muy en serio cualquier comportamiento anómalo que no se ajuste a las normas y valores de conducta de la organización, y cada incidente se trata en consecuencia. La Policía de Israel aborda cada informe que levanta sospechas de acoso sexual, participa constantemente en actividades de concienciación y prevención, especialmente en los últimos años, y presta un amplio apoyo a las víctimas."