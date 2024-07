20.000 dunams de bosques del KKL-JNF en Israel destruidos por ataques de Hezbolá

Desde el comienzo de los ataques de Hezbolá contra Israel el 8 de octubre, aproximadamente 20.000 dunams de superficie forestal en el norte han sido destruidos debido a las explosiones enemigas. Keren Kayemeth LeIsrael - Fondo Nacional Judío estima que una vez que se alcancen todas las áreas designadas como zonas militares cerradas, los daños serán aún mayores.

La lista de lugares y bosques del KKL-JNF dañados en el norte de Israel es trágicamente larga: El bosque de Biriya, el bosque de las montañas de Naftali (cresta de Ramim), el bosque de Nabi Yusha Keren Naftali, el bosque de Bar'am, el bosque de Meron, el bosque de Rosh Hanikra (cresta de Sulam), el bosque de Kahal/Ammiad, el bosque de Katzrin en los Altos del Golán, el bosque de Daliot, los manantiales de Salukia y el bosque de Hanita (Matzuba).

El norte de Israel está ardiendo. Así es como puedes ayudar>>

KKL - El servicio de extinción de incendios del JNF, que incluye 26 camiones de bomberos y 300 empleados que trabajan en la extinción de incendios además de sus funciones profesionales, ha participado activamente en la extinción de incendios forestales en todo el país. El sistema de extinción de incendios de KKL - JNF opera en plena cooperación con las fuerzas de seguridad, la policía, las IDF, las autoridades locales, los escuadrones de emergencia, los servicios de bomberos y rescate, y la Autoridad de Parques y Naturaleza.

Además de los daños a la flora en los bosques del norte de KKL - JNF, se han causado daños significativos a la fauna, incluidas las poblaciones de aves. Mientras que las aves adultas pueden salvarse y volar a otros lugares de anidamiento, los polluelos que aún no pueden volar se han quemado en sus nidos. Además, debido a los incendios, muchos reptiles cuyos nidos están intactos luchan por encontrar comida. Damage in a KKL-JNF forest due to attacks by Hezbollah. (credit: KKL-JNF Staff and Foresters.)

Los rebaños de ganado vacuno y ovino de los bosques están gestionados por la unidad de pastoreo de KKL - JNF, que se creó para hacer frente al espectacular aumento del número de incendios en los últimos años. Los rebaños de las zonas abiertas del KKL - JNF se alimentan de arbustos inflamables, lo que evita alrededor del 80% de los incendios en estas zonas. Sin embargo, debido a los daños y peligros en la zona (vacas preñadas que abortan, rebaños que se dispersan y desaparecen, y animales que se queman), era necesaria una solución de pastoreo alternativa. El KKL-JNF prestó ayuda construyendo cercados móviles y vallas.

"Los incendios continúan, la guerra sigue y tememos que los bosques sigan ardiendo", afirma Shelli Ben Yishai, directora de la Región Norte del KKL-JNF.

Después de la guerra, dice Ben Yishai, habrá que reparar y rehabilitar miles de dunams de Galilea. Restaurar el bosque a su estado original puede llevar entre diez y quince años y es un proceso largo y arduo.

Gilad Ostrovsky, jefe forestal del KKL-JNF, también expresó su preocupación mientras Hezbolá sigue lanzando cohetes hacia Israel.

"Incluso si tenemos éxito en no dejar entrar los misiles, se produce una explosión masiva en el aire. Y luego miles de pedazos se esparcen por todas partes y cada pedazo puede iniciar un incendio", dijo recientemente a la cadena estadounidense ABC.

"No es sólo un lugar donde comenzó. Ahora, debido a la guerra y a los cohetes, está empezando por todas partes", continuó. "Es muy difícil para nosotros decir: 'Si, podemos estar preparados'. La incertidumbre es muy grande. Ese es el problema".

Este artículo fue escrito en cooperación con KKL-JNF.