Los delegados del partido Laboristas y Meretz aprobarán la fusión en la convención de Tel Aviv

Los delegados del recién creado partido "Demócratas" se reunirán el viernes en Tel Aviv para aprobar oficialmente el acuerdo de fusión entre los partidos de izquierda Laborista y Meretz, así como para aprobar otras disposiciones relacionadas con la dirección y la estructura organizativa del nuevo partido.

La convención se celebrará en la Expo de Tel Aviv y contará con los aproximadamente 700 delegados del partido que fueron elegidos el 26 de junio. Entre los delegados hay representantes de los laboristas, Meretz y los movimientos de protesta contra las reformas judiciales del gobierno de 2023.

El punto central del orden del día de la convención será la aprobación oficial del acuerdo de fusión entre Meretz y los laboristas. El acuerdo estipula que la lista del partido para las próximas elecciones a la Knesset incluirá al menos un representante de Meretz en los cuatro primeros puestos, dos representantes de Meretz en los siete primeros puestos, tres en los 12 primeros puestos y cuatro en los 16 primeros puestos.

Los partidos no podrán escindirse tras las elecciones, pero seguirán funcionando financieramente como dos corporaciones separadas. Meretz, que acumuló millones de shekels de deuda en las anteriores elecciones, tendrá por tanto que pagar la deuda independientemente del Laborismo.

El partido conjunto celebrará elecciones primarias para determinar su lista para la Knesset. Sin embargo, además de los puestos reservados a los miembros de Meretz ya mencionados y de los requisitos de paridad de género en la composición de la lista, el presidente del partido, Yair Golan, recibirá una elección personal para incorporar a la lista, probablemente en el puesto número dos después del propio Golan. Labor party leader Yair Golan attends a faction meeting at the Knesset, in Jerusalem, on June 3, 2024 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Tzipi Livni podría obtener el puesto número dos en el nuevo partido

Dafna Liel, del Canal 12, informó el jueves de que Golan había ofrecido el puesto a la ex ministra de Justicia y Asuntos Exteriores Tzipi Livni. Según Liel, otro candidato que se barajaba era el ex ministro de Justicia y ex presidente de la Histadrut, Avi Nissenkorn. Un portavoz del partido admitió que Golan se ha estado reuniendo con varios candidatos, pero dijo que Golan decidirá más adelante, quizá sólo después de que se convoquen elecciones.

Otras votaciones de la convención incluirán la aprobación de los procedimientos de trabajo de la convención, un mecanismo de apelación contra las decisiones del partido, la junta directiva y el comité de constitución del partido, así como algunos cambios iniciales en su constitución.

La convención también incluirá debates sobre cuestiones fundamentales que servirán de base ideológica para su plataforma oficial, entre ellas la seguridad nacional y personal, la sanación de la sociedad israelí, el afianzamiento del carácter liberal-democrático del Estado, la garantía de una educación pública de calidad para todos y una "nueva lista de prioridades económicas"."

En una cita que acompañó al anuncio de la convención, Golan dijo que la convención "es nuestro lugar para actuar democráticamente y no sólo hablar en nombre de la democracia, es el lugar para empoderar a las bases (del partido) y a los activistas, y permitirles decidir democráticamente sobre los temas más importantes de la agenda del partido".