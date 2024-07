Críticas de líderes israelíes al llamado de la CIJ para detener actividades "ilegales" en Palestina

Tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia el viernes de declarar ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, los dirigentes israelíes contraatacaron criticando la decisión.

MK Yuli Edelstein, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, calificó la decisión de "otra decisión ilusoria y despreciable del tribunal de La Haya, que fue secuestrado por los islamistas y sus partidarios, y se convirtió de un tribunal de justicia en un tribunal de empoderamiento y fomento del terrorismo."

Edelstein negó entonces que Israel fuera un Estado ocupante y afirmó que Israel tenía pleno derecho legal e histórico a controlar todo el territorio.

MK Simcha Rothman, presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia, respondió claramente a la publicación con la declaración "Soberanía ya". Committee Chairman Yuli Edelstein leads a Defense and Foreign Affairs Committee meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem on May 8, 2024 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, también discrepó con la publicación de la CIJ, describiéndola como "fundamentalmente deformada, unilateral y errónea".

"El dictamen ignora el pasado: los derechos históricos del pueblo judío en la Tierra de Israel. Es ajeno al presente: a la realidad sobre el terreno; a las amenazas a la seguridad de Israel; a la mayor masacre de judíos desde el Holocausto; a los ataques de Hamás, Irán y otros elementos terroristas en siete frentes; y a la necesidad de que Israel defienda su territorio y a sus ciudadanos. También es peligroso para el futuro: hace el juego a los extremistas y anima a la Autoridad Palestina a seguir por la senda de la difamación y el fango sin fundamento.

"El Estado de Israel se adhiere al Estado de derecho y está comprometido con el derecho internacional y seguirá haciendo todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos de acuerdo con el derecho internacional."

Los representantes de los colonos contraatacaron

La ministra de Asentamientos, Mk Orit Strock, enumeró todas las cosas que Israel ha hecho para retirarse de Gaza, donde el Tribunal considera a Israel un ocupante, y señaló que el Tribunal siempre considerará a Israel un ocupante independientemente de sus acciones.

Israel Gantz, jefe del Consejo Regional de Binyamin y presidente del Consejo de Yesha, pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que "aplique la soberanía a los territorios de Judea y Samaria"."

Pidió al mundo que condenara a la CIJ, afirmando que la decisión era "contraria a la justicia, la Biblia, la moral y el derecho internacional".

"El Muro Occidental, la Cueva de los Patriarcas, Jerusalén y toda Judea, Samaria, Benjamín y el Valle del Jordán son propiedad de nuestros antepasados. Ninguna opinión borrará la verdad histórica ni socavará la profunda conexión entre el pueblo de Israel y su país", declaró Israel Gantz.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró: "La decisión de La Haya demuestra por enésima vez que se trata de una organización claramente antisemita y política. No aceptaremos su prédica; ha llegado la hora de la gobernanza y la soberanía".