¿Solo fue show? Netanyahu no logró concretar ninguna de sus metas políticas importantes

El primer ministro Benjamín Netanyahu habló con entusiasmo de la importancia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel en su discurso ante el Congreso estadounidense y consiguió elogiar tanto al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como al anterior presidente, Donald Trump, pero perdió la oportunidad de avanzar en cualquier objetivo político importante de Israel, dada la vaguedad con la que se mostró.

En cuanto a lograr un acuerdo sobre los rehenes en Gaza, no preparó a los israelíes para algunas de las duras concesiones que el país podría tener que hacer para sellar el acuerdo. Extrañamente, dijo que las negociaciones se estaban produciendo en el momento en que él hablaba, poco después de que su oficina retrasara el regreso a la mesa de negociaciones del director del Mossad, David Barnea.

Netanyahu tampoco abrió nuevos caminos sobre el Día Después en Gaza, recomendando oficialmente que los EAU y Egipto, junto con alguna versión de la Autoridad Palestina, sustituyan a Hamás.

Más bien, mantuvo la vaga frase de los palestinos que no buscan la destrucción de Israel, evitando respaldar a la AP, aunque prácticamente todos los funcionarios de defensa israelíes afirman que la AP es el único grupo con poder para sustituir incluso potencialmente a Hamás.

De hecho, la declaración más concreta que hizo, Israel exigiendo tener la seguridad general en Gaza en un futuro indefinido, dependiendo de cómo se interprete, podría potencialmente impedir que todos los demás países ayudaran a sacar a Gaza de las manos de Israel y empujar a Jerusalén a tener que pagar todas las necesidades civiles de Gaza durante un período indefinido. People gather, on the day Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah gives a televised address, at a rally commemorating Iran's President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amirabdollahian who were killed along with other officials in a helicopter crash, in Lebanon May 24, 2024. (credit: REUTERS/EMILIE MADI)

Netanyahu pidió el apoyo de Estados Unidos contra Hezbolá, pero no propuso lo que podría aceptar, salvo una promesa permanente de Hezbolá de mantenerse fuera del sur de Líbano para evitar una guerra mucho mayor con el grupo terrorista libanés.

Para ser un líder conocido por ser un visionario al ver la gravedad del peligro del programa nuclear de Irán mucho antes de que muchos otros lo hicieran a nivel mundial, no hizo ninguna sugerencia sobre acciones en un futuro próximo para frenar la marcha constante de Irán hacia no sólo un arma nuclear, sino un arsenal nuclear potencial.

Alianza Abraham

Y aunque hizo un llamamiento a la noble Alianza Abraham, que presumiblemente incluiría a los saudíes, ignoró incluso cualquier indicio de concesiones a los palestinos o cualquier referencia a un camino a largo plazo hacia una solución de dos Estados, que sería lo mínimo que Riad aceptaría para emprender una normalización histórica.

Por supuesto, es posible que Netanyahu esté esperando a hacer concesiones para llegar a un acuerdo sobre los rehenes, lograr un alto el fuego con Hezbolá y volver a centrarse en lograr la normalización con los saudíes hasta después de reunirse con Biden y Trump y regresar a Israel.

También es posible que el Mossad esté planeando operaciones para frenar el camino de Teherán hacia un arsenal nuclear.

Pero durante este histórico discurso no hemos oído nada que nos dé una idea de hacia dónde se dirige Netanyahu en los próximos días o semanas.