Después de 48 años, Israel regresa al fútbol olímpico con grandes esperanzas

El miércoles, por primera vez desde 1976, Israel volverá al fútbol olímpico cuando se enfrente a Mali en su primer partido de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Israel consiguió su plaza en el torneo olímpico de 16 equipos en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA del verano pasado, donde el país llegó a semifinales.

El éxito de la selección sub-21 en julio de 2023 siguió a una gran actuación de la selección sub-20 de Israel, que obtuvo un tercer puesto como cenicienta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA celebrada en Argentina el mes anterior.

"El fútbol en Israel está mejorando, tenemos una buena generación y la gente entiende lo que podemos hacer", declaró el centrocampista El Yam Kancepolsky a la Agencia Telegráfica Judía durante el Mundial sub-20.

WHILE SOCCER seems to be thriving in Israel - at least on the pitch - the story behind the scenes, particularly when it comes to club budgets and profitability, is somewhat of a mess, as highlighted in the Comptroller Report's audit results released to the public this week. (credit: MACCABI TEL AVIV/COURTESY) Israel compite en la federación europea de fútbol desde la década de 1990, ya que anteriormente fue expulsado de la Confederación Asiática de Fútbol tras una campaña de los países de Oriente Próximo. Ahora, la Asociación Palestina de Fútbol está intentando expulsar a Israel de la FIFA, el organismo internacional que gobierna el fútbol.

Los Juegos Olímpicos suponen una especie de golpe a ese esfuerzo. Israel compitió anteriormente en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1976, llegando a cuartos de final en ambos. Israel tiene un récord histórico en fútbol olímpico de dos victorias, dos derrotas y cuatro empates, con 13 goles marcados.

Este año, el torneo olímpico de fútbol comienza como una competición de todos contra todos, con los 16 países participantes divididos en cuatro grupos. Cada país juega contra los demás de su grupo, y los dos primeros de cada grupo pasan a la fase eliminatoria que comienza el 2 de agosto.

Israel, que ocupa el puesto 78 en la clasificación mundial masculina de la FIFA, está encuadrado en el Grupo D junto con Japón (18), Malí (53) y Paraguay (62). El partido del miércoles es a las 15:00, hora de verano del este, y todos los encuentros se retransmitirán en Peacock y en las aplicaciones NBC y NBC Olympics.

Israel jugará contra Paraguay el 27 de julio y contra Japón el 30 de julio. El partido de hoy y el de Paraguay también se emitirán en el canal Universo TV de la NBC. El fútbol olímpico es un torneo para menores de 23 años, pero a cada equipo se le permiten tres jugadores mayores de 23 años. La lista de Israel incluye muchos jugadores de la Premier League israelí, así como algunos que juegan en ligas europeas y en la MLS.

Dos notables estrellas israelíes se perderán los Juegos Olímpicos debido a lesiones: Manor Solomon, delantero del Tottenham Hotspur, que lleva de baja desde octubre por una lesión de rodilla; y Daniel Peretz, portero del Bayern de Múnich, que se retiró de la lista olímpica la semana pasada tras sufrir una lesión de tendón.

Los palestinos instan a la FIFA a suspender a Israel

El drama del fútbol israelí este verano no terminará con los Juegos Olímpicos. A principios de año, la Asociación Palestina de Fútbol instó a la FIFA a suspender a Israel de las competiciones internacionales por la guerra que mantiene el país con Hamás en Gaza. La FIFA y la UEFA también habían prohibido temporalmente la participación de equipos rusos tras la invasión de Ucrania en 2022.

En mayo, la FIFA aplazó una votación inicial sobre la propuesta y solicitó una revisión jurídica independiente. La semana pasada, la FIFA se negó de nuevo a resolver la cuestión, aplazando cualquier decisión hasta después de los Juegos Olímpicos.

La FIFA dijo el jueves que había pospuesto una decisión - que debía anunciarse el 20 de julio, cuatro días antes del inicio de los Juegos Olímpicos - porque "se necesita más tiempo para concluir este proceso con la debida atención y exhaustividad".

Las respectivas federaciones de fútbol israelí y palestina habían solicitado sendas prórrogas para "presentar sus respectivas posiciones", dijo la FIFA en su comunicado, añadiendo que se tomaría una decisión a más tardar el 31 de agosto.