Estrellas olímpicas israelíes ganando forma en París

Hubo muchos israelíes en acción olímpica el domingo, ya que los judokas, nadadores y gimnastas buscaron ejercer su oficio y trabajar para llegar a un podio en París.

En el judo femenino, Gefen Primo avanzó a la repesca de la categoría de -53 kg pero cayó ante Reka Pupp de Hungría por Ippon en solo 46 segundos y fue eliminada de la contienda por medallas. Gefen comenzó el día al derrotar a Yerin Jung de Corea del Sur en su primer combate y luego avanzó a cuartos de final al vencer a Binta Ndiaye de Suiza.

Sin embargo, Primo perdió ante Distria Krasniqi de Kosovo en los cuartos de final y descendió al cuadro de repesca donde finalmente no pudo vencer a Pupp.

Primo, que estaba llorando, habló sobre su desempeño minutos después de ser eliminada.

"No he tenido mucho tiempo para asimilar lo que pasó. Empecé bien el combate pero no hubo mucha lucha, me atrapó y a partir de ahí fue demasiado tarde. El vacío en mi corazón nunca se llenará, es difícil, así no quería terminar el día. Lamento que terminara así. Quiero enviar amor a mi familia y agradecer por todo el apoyo y también a mi club."

El esgrimista azulgrana Yuval Freilich también fue eliminado de la lucha por las medallas el domingo en París. (credit: ALBERT GEA/REUTERS)

También en el tatami de judo, Baruch Shmailov, compitiendo en la categoría de -67kg, derrotó a Abderrahmane Boushita de Marruecos, quien se negó a estrechar la mano de Sabra después del primer combate. Sin embargo, la victoria inicial no impulsó a Shmailov a avanzar más, ya que fue eliminado en la Ronda de 16 por Nurali Emomali de Tayikistán.

"No hay forma de explicar lo que sucedió en el último segundo del combate", dijo Shamailov. "Entré en la llave, y mi oponente respondió con un movimiento, pero estaba seguro de que podía jalarlo de la mano y hacerlo caer al tatami, pero desafortunadamente, fui yo quien cayó primero al tatami. Es triste y doloroso, especialmente cuando hay tantos israelíes aquí que escuché en las gradas. Luché por todos y por mi país, pero desafortunadamente no fue suficiente".

El lunes veremos a los judokas Timna Nelson Levy y Tohar Butbol en acción por el azul y blanco.

¿Defenderá Dolgoyat su corona?

El sábado por la noche, el campeón olímpico reinante Artem Dolgoyat avanzó a la final en la competencia de Ejercicio de Piso de Gimnasia Artística en los Juegos de París, donde podrá defender su corona.

Sin embargo, su calificación estuvo en juego hasta el final de la ronda de apertura.

Dolgopyat fue parte del primer grupo de gimnastas que intentaron terminar entre los ocho primeros en general para asegurar su pase a la final, pero el israelí terminó en sexto lugar con una puntuación de 14.466 y tuvo que esperar dos rondas de gimnastas para ver si avanzaba o no.

Nadie del segundo grupo superó a Dolgopyat, pero el medallista de plata en Tokio de Japón, Rayderley Zapata, terminó en tercer lugar para relegar al israelí al séptimo lugar, pero ese fue el puesto más bajo que ocuparía en la clasificación, ya que Dolgopyat obtuvo un lugar en la final del próximo sábado.

En la Gimnasia Artística Femenina, Lihie Raz terminó la ronda de clasificación preliminar en el lugar 16 con una puntuación de 51.632 en sus resultados generales que incluyeron el ejercicio de piso, el salto de potro, la viga de equilibrio y las barras asimétricas. La superestrella de Estados Unidos, Simone Biles, terminó en primer lugar con una puntuación de 59.566.

Dolgopyat también compitió en el Caballo con Arzones, donde terminó en el lugar 46 con una puntuación de 13.00, que no fue suficiente para avanzar a la final.

En la piscina, la israelí Anastasia Gorbenko avanzó a las semifinales de los 100 metros estilo pecho femenino con un tiempo de 1:06.22, pero decidió no participar en la siguiente ronda para conservar energía para una de sus especialidades, la prueba de 400 metros estilos individuales que se celebrará el lunes.

En los 200 metros estilo libre masculino, Denis Loktev avanzó a las semifinales con un tiempo de 1:47.01, mientras que Adam Maraana fue eliminado en su prueba de clasificación de los 100 metros espalda masculinos. Lea Polonsky también no avanzó en su prueba de 200 metros estilo libre femenino.

En esgrima, Yuval Freilich compitió en espada y fue eliminado en la Tabla de 32 por el italiano Andrea Santarelli 15-13 después de liderar temprano 6-1.

El veterano olímpico Sergey Richter terminó en el lugar 33 en el Tiro con Rifle de Aire a 10 metros con una puntuación de 626.4 y fue eliminado de la competencia.

Anat Lelior terminó su ronda de surf en segundo lugar de tres competidoras para avanzar a la segunda ronda del evento, que se está llevando a cabo en Tahití.

Finalmente, las respectivas competencias de vela de Sharon Kantor y Tom Reuveny fueron pospuestas debido al mal tiempo.