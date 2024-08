Descubre los secretos de Ben Saraf, capitán del baloncesto U18 de Israel, en el Jerusalem Post

La selección israelí sub-18 compite actualmente en el Campeonato Europeo de Tampere (Finlandia), encuadrada en el Grupo C y con un balance de 1-1, con una victoria sobre Letonia y una derrota ante Italia.

En la victoria, Ben Saraf anotó 31 puntos para ayudar a los azules y blancos a remontar en la segunda parte, y muchos ojeadores se fijarán en el israelí, que sigue llamando la atención en todo el mundo con su juego.

La joven estrella de 18 años (1,97 metros), que fue elegida la pasada temporada Jugadora Revelación del Baloncesto Israelí en la Premier League cuando jugaba en el Kiryat Ata, promedió 10,7 puntos, 3,7 asistencias, 3,2 rebotes y un robo en más de 23 minutos por partido. Además, el mes pasado, Saraf firmó un contrato de 2 años con el Ulm de la Liga Alemana, donde también tendrá la oportunidad de jugar en la EuroCup.

Un futuro brillante para Ben Saraf

Justo antes de saltar a la cancha en Finlandia, donde los azules y blancos también se enfrentarán a Serbia e Italia en la fase de grupos, Saraf habló con The Jerusalem Post sobre el próximo torneo, su futuro en Alemania y mucho, mucho más.

Saraf llega a la competición como co-capitán junto a Omer Mayer en su regreso al Europeo tras perderse la edición del año pasado por una lesión. Ya en 2022, en el Europeo sub-16, Saraf fue el máximo anotador del torneo con 24,3 puntos, 6,7 rebotes, 4,1 asistencias y 2,3 robos por partido y fue seleccionado para el Equipo del Torneo.

"Estoy muy emocionado, es un gran honor ser el capitán del equipo junto a Omer", comenzó Saraf. "El año pasado no jugué, así que este año me hace mucha ilusión. Llevo dos años esperándolo. Hay mucha emoción".

Saraf también está deseando volver a jugar con Omer Mayer, que la temporada pasada estuvo en la selección absoluta del Maccabi de Tel Aviv. Los dos jugaron juntos con el equipo sub-16 en el verano de 2021 y en el verano de 2022, pero el año pasado Saraf se lo perdió por lesión, ya que Mayer ayudó a llevar a Israel a un sexto puesto en el Campeonato de Europa.

Es estupendo volver a jugar juntos, porque hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, desde la selección sub-16. Creo que nos entendemos y sabemos compartir el balón, y es muy divertido". Creo que nos entendemos, sabemos compartir el balón y es muy divertido".

En el verano de 2022, Mayer pudo florecer junto a Saraf con 15 puntos, 4 rebotes, 3,1 asistencias y 2,4 robos en el Campeonato de Europa.

Saraf vuelve a jugar a las órdenes de Sharon Avrahami, que le entrenó cuando jugaba con el equipo sub-16 y, por supuesto, también en Kiryat Ata, donde fue nombrado Entrenador de la Temporada tras llevar al equipo a la final de la Copa Estatal y a la serie semifinal de los playoffs de la Premier League.

Sharon sabe realmente lo que quiere de mí y la comunicación entre nosotros es buena, así que es estupendo que esté entrenando ahora a nuestra selección nacional

Un aspecto en el que Saraf necesita trabajar sin duda es en su tiro desde fuera del arco, después de encestar un 25,3% con Kiryat Ata la temporada pasada y un 28,3% el año anterior en la Liga Leumit con Netanya. En el Campeonato de Europa de 2022, cuando jugaba con la selección sub-16, Saraf lanzó un 31% y le gustaría trabajar en este aspecto de su juego, que será fundamental para su éxito final.

"Es importante", declaró Saraf. "Creo que este verano he hecho un buen trabajo en este sentido, he mejorado mucho mi tiro de 3 puntos y he trabajado mucho en ello, y creo que lo veremos en este torneo".

Como ya se ha mencionado, Saraf fichó este verano por el Ulm, conocido por el desarrollo de jugadores jóvenes, especialmente bases, y que también jugará en la EuroCup.

"Es el mejor lugar para mí por lo que hemos visto, realmente un lugar increíble para el desarrollo de jugadores jóvenes y es realmente lo que necesito en este momento"

Cuando se le preguntó a Saraf si tenía ofertas de equipos de Israel, respondió: "Sí

El sueño de Saraf es algo conocido por todos, la NBA. Pero la pregunta sigue siendo ¿en qué draft piensa entrar? "Me gustaría entrar en el próximo draft de 2025, pero si tengo que esperar un poco, entonces lo haré".

En Alemania, Saraf jugará contra algunos atletas israelíes de alto nivel, entre ellos el escolta de la selección nacional Yam Madar, que acaba de fichar por el Bayern de Múnich, así como el portero del Bayern Sabra Daniel Peretz, que juega en el equipo de fútbol del club. "Todavía no he estado en contacto con ellos, pero seguro que hablaré con ellos en un futuro próximo".

Nunca es fácil marcharse a un país extranjero, y más cuando sólo se tienen 18 años, pero Saraf contará con algunas caras amigas que le ayudarán a instalarse.

"Mi madre vendrá conmigo y se quedará al menos durante el principio de mi estancia allí, y mis hermanos también estarán un poco por allí"."

Saraf y el Ulm jugarán contra el Hapoel Tel Aviv en la EuroCup junto con su antiguo compañero de equipo en Kiryat Ata, Guy Palatin, que fichó por los Reds en la temporada baja.

"Estoy muy emocionado. Es una pena que no vayamos a jugar en Israel debido a la actual situación de seguridad, pero aun así será emocionante".

Saraf, que dijo que la persona más famosa que conoció fue David Robinson cuando el hijo de éste, Justin, jugó con él en el Netanya, está muy contento de que el club haya ascendido esta temporada y vaya a jugar en la máxima categoría por primera vez en más de una década.

"Es realmente genial. El proceso por el que han pasado es asombroso; realmente se lo merecen".

Por último, justo cuando se lanza el balón al aire para poner en marcha el torneo, Saraf es muy consciente del objetivo que la Asociación Israelí de Baloncesto ha fijado para el equipo y que es, sin duda, lo número uno que tiene en mente.

"Queremos terminar entre los cinco primeros y eso nos dará el billete para el Campeonato del Mundo sub-19 del próximo verano. Eso es lo que queremos conseguir en Finlandia"