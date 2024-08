Manifestantes irrumpen en la base militar Beit Lid durante disturbios en Sde Teiman

Los manifestantes lograron irrumpir en la base de la Policía Militar en Beit Lid, dentro de Sde Teiman, e intentan llegar a la prisión militar del lugar.

En respuesta, el presidente de Nueva Esperanza-Derecha Unida , Gideon Sa'ar, publicó en X, antes Twitter: "La anarquía debe parar. Inmediatamente".

האנרכיה חייבת להעצר. מיד. - Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) 29 de julio de 2024

Además, el miembro del partido laborista Gilad Kariv también escribió en X: "Manifestantes irrumpiendo en tribunales militares. Esta noche podría acabar con víctimas. Nada menos que eso."

המפגינים פרצו לתוך הבסיס ולתוך מבנה בית הדין. חיילים עם מגנים נשלחו להדוף אותם pic.twitter.com/x0mMEBMXKe - Bar Peleg (@bar_peleg) 29 de julio de 2024

"Estamos en un momento dramático que podría derivar rápidamente en disturbios sangrientos. No se tomen este asunto a la ligera", ha añadido además. Demonstrates protest against the detention of Israeli reserve soldiers suspected of assaulting a Hamas terrorist, at the Sde Teiman military base near Beersheba, July 29, 2024. (credit: DUDU GREENSPAN/FLASH90)

Según informaciones posteriores, la policía ha comenzado a dispersar a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y mangueras de agua.

Algunos manifestantes seguían intentando entrar tras ser desalojados de la zona, intentando acceder a través de la entrada de un vehículo después de no conseguir franquear la zona de visitas familiares.

Los manifestantes provocaron un incendio en la carretera cercana.

"No permitiremos ataques ni amenazas a las fuerzas de seguridad"

Tras los sucesos de Beit Lid, la policía anunció: "La policía dispersó en cuestión de minutos a varios manifestantes que irrumpieron en el campus jurídico de Beit Leed. En respuesta a publicaciones y vídeos que circulan por Internet, aclaramos que varios civiles irrumpieron en el campus jurídico de Beit Lid y entraron en la zona del edificio. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Con numerosas fuerzas policiales desplegadas en el lugar, asistidas por soldados estacionados allí, fueron dispersados en cuestión de minutos fuera de la zona. Estamos trabajando con decisión junto con las negociaciones con los soldados para calmar la situación, pero no permitiremos ataques ni riesgos para las fuerzas de seguridad. Cualquier otra publicación es incorrecta y engañosa para el público".

Sin embargo, a pesar de que la policía afirma haber dispersado con éxito a los manifestantes, Ynet informó de que siguen dentro, intentando abrir una brecha en las puertas del palacio de justicia.

Se trata de una noticia en desarrollo.