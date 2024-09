Israel enfrenta aumento de incidentes de seguridad en medio de crecientes amenazas regionales

El 8 de septiembre, tres israelíes murieron a manos de un terrorista en el cruce fronterizo de Allenby Bridge. Al día siguiente, trece sospechosos fueron detenidos en la autopista central de Israel, la Ruta 6, en un incidente de seguridad.

Doce de los arrestados estaban en Israel ilegalmente, mientras que otro hombre fue detenido bajo sospecha de planear un ataque terrorista inminente. Luego, en la noche del 9 de septiembre, hubo otro incidente de seguridad en la frontera con Egipto. Además, Israel frustró un intento de contrabando de armas de fuego a través del cruce fronterizo con Jordania cerca de Eilat.

Los cuatro incidentes no son particularmente únicos si se consideran por separado. Ha habido contrabando a lo largo de la frontera con Egipto durante muchos años. Esto ha provocado amenazas a Israel y varios incidentes en los que las FDI han tenido que responder a los contrabandistas que operan a lo largo de la frontera.

Además, el contrabando de armas desde Jordania ha aumentado en los últimos años. Encontrar docenas de pistolas es vital, pero no es algo único. El hecho de que un terrorista fuera detenido en la Ruta 6 es raro, pero las amenazas terroristas contra Israel han existido durante años.

Sin embargo, cuando ampliamos la vista y observamos todos estos incidentes, y luego los sumamos a los ataques diarios de Hezbolá, el fuego de cohetes dirigido a Ashkelon por Hamás en Gaza, y las operaciones en curso contra terroristas en Cisjordania, queda claro que Israel continúa enfrentando una serie sin precedentes de desafíos de seguridad. La policía en la escena donde tres israelíes murieron en un ataque terrorista a tiros en el puente Allenby, un cruce entre Cisjordania y Jordania, 8 de septiembre de 2024 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Estos desafíos no surgen de la nada. El Eje Iraní quiere explotarlos. Por ejemplo, Hezbolá busca intensificar sus ataques. Un dron se estrelló contra un edificio residencial en Nahariya el 9 de septiembre. Hezbollah ha llevado a cabo un gran número de ataques en el norte de Israel en los últimos días. Además, Israel enfrenta amenazas de Siria. Los medios sirios acusaron a Israel de llevar a cabo ataques aéreos en Masyaf esta semana.

El creciente complejidad de las amenazas

Según los medios estatales de Irán, IRNA es de interés porque Omán ha condenado los incidentes en Siria. Por lo general, Omán no es un jugador importante en estos asuntos. La historia es parte de un aspecto más amplio del uso iraní de Siria para amenazar a Israel.

Irán y otros países están prestando atención. El incidente en la frontera egipcia fue cubierto por los medios de Al-Ain en los Emiratos Árabes Unidos. Esto muestra que hay un mayor enfoque en cómo la guerra en Gaza también está potencialmente alimentando o conduciendo al caos y amenazas en muchos otros frentes.

La mayoría de estos frentes eran bien conocidos. Los funcionarios israelíes han hablado de una guerra de siete frentes. Sin embargo, es una cosa enfrentar la amenaza de los hutíes utilizando defensas aéreas complejas. Es otra cosa enfrentar ataques diarios más pequeños como el de la frontera jordana y el incidente en la Ruta 6.

El problema general es que Israel ahora está enfrentando múltiples tipos de amenazas que son más complejas que en el pasado. La amenaza del contrabando, por ejemplo, ahora debería considerarse como una amenaza significativa. Está introduciendo armas en Cisjordania que ha alimentado un conflicto mucho mayor con grupos terroristas. No se trata solo de unos pocos rifles y pistolas. Esto es una cantidad considerable. Durante muchos años, había una sensación de que el contrabando de armas era "criminal" y era similar al contrabando de drogas en la frontera egipcia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Siempre que el contrabando y robo de armas se veía como "criminal", no se consideraba una amenaza importante. Esta es una visión equivocada. Hamas ha prosperado debido al caos de las amenazas "criminales". Las amenazas criminales han alimentado la amenaza terrorista. El contrabando de armas y drogas está alimentando el mismo caos que los grupos terroristas explotan. Los intentos de contrabando en la frontera jordana alimentan la complacencia que lleva a los grupos terroristas a explotar el caos para llevar a cabo ataques como el ocurrido en el cruce de Allenby.

El desafío para Israel no son los misiles balísticos y drones o cohetes disparados por Hamas. Es un tipo de desafío. Sin embargo, la amenaza está cambiando.

La amenaza se está desplazando al territorio de Cisjordania y otras áreas. Es parte de un intento más significativo por parte del Eje de Iraq de erosionar las capacidades de Israel presentándole numerosas amenazas en múltiples frentes. Al hacer esto, Irán puede mantener la batalla dentro o cerca de las fronteras de Israel y, por lo tanto, lejos de Irán.