Honda de David intercepta por primera vez un cohete proveniente del Líbano

Las FDI utilizaron el sistema "Honda de David" en una intercepción operativa de un cohete lanzado desde el sur de Líbano sobre los cielos de Israel central, informaron los medios israelíes el miércoles por la mañana.

A pesar de identificar un solo cohete dirigido al centro del país, sonaron las alarmas en varias ciudades.

"Debido a la incertidumbre sobre dónde caerá y el riesgo de fragmentos de la intercepción, las alarmas podrían sonar en lugares más distantes", explicó el excomandante del Sistema de Defensa de Misiles Ilan Biton, según KAN.

El sistema Honda de David, anteriormente conocido como "Varita Mágica", está diseñado para interceptar amenazas avanzadas, incluyendo misiles balísticos, misiles de crucero, aviones y drones. Fue desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel bajo la dirección de la Dirección de Misiles "Homa" en el Ministerio de Defensa.

La Honda de David está destinada a interceptar amenazas muy avanzadas, por eso el costo de cada interceptor es muy alto, ascendiendo a más de un millón de dólares, explicaron medios israelíes. Hace aproximadamente un año, el sistema interceptó un misil lanzado desde la Franja de Gaza hacia el centro de Israel.

La Honda de David es la tercera capa en el sistema nacional de defensa de misiles y cohetes, por encima del futuro sistema láser "Iron Beam" y la Cúpula de Hierro, y por debajo de los misiles Flecha-2 y Flecha-3. El sistema fue desarrollado por Rafael y la empresa estadounidense Raytheon.

El sistema cúpula de hierro intercepta cohetes disparados desde Líbano, visto desde el norte de Israel, el lunes. Cómo se atreven los medios occidentales a atacar la ''escalada'' de Israel ahora, después de haber absorbido miles de cohetes de Hezbolá e Irán, se pregunta el escritor. (credit: JIM URQUHART/REUTERS)

A lo largo de la trayectoria de vuelo de una amenaza aérea, hay zonas designadas donde se espera que caiga el misil, según el informe de KAN. "Por lo tanto, hay áreas a lo largo de la trayectoria de vuelo donde una sirena puede sonar para un área más lejana", aunque la intercepción puede ocurrir en una zona anterior a lo largo de la trayectoria del misil, explicó Biton.

Hezbollah había planeado atacar una base del Mossad cerca de Tel Aviv, según un informe de Reuters del miércoles. El ataque fue en respuesta a la responsabilidad de Israel en asesinatos de líderes de Hezbollah, así como en la explosión de pagers a mediados de septiembre.

El misil que activó las sirenas en el centro de Israel cayó al mar frente a la costa de Herzliya y Tel Aviv, anunció el Comando del Frente Interior.

Compra de $345 millones de Finlandia

El desarrollo de Honda de David comenzó en 2006 con financiamiento de EE. UU., y el sistema comenzó a operar en 2016. Su misil interceptor tiene una estructura única y está equipado con un radar y un sensor óptico. El sistema de control fue desarrollado y suministrado por Elbit. El radar fue desarrollado por Elta, una división de Israel Aerospace Industries.

En 2018, dos años después de su introducción, Honda de David falló en su primer intento de intercepción operativa, apuntando a dos misiles sirios. Es posible que debido a ese fracaso, el sistema de defensa aérea de la Fuerza Aérea haya decidido utilizar el sistema esta vez, para probarlo nuevamente y evaluar las mejoras realizadas en él.

Además de Israel, un cliente extranjero compró el sistema de defensa: Finlandia. El país adquirió Honda de David como parte de sus esfuerzos para mejorar la preparación militar tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Finlandia anunció en 2023 que compraría el sistema en un acuerdo de $345 millones, con la opción de aumentarlo a $600 millones.