¿Los ataques financieros de Israel a Hezbolá cambiarán la guerra?

El 21 de octubre, las FDI llamaron a los libaneses a abandonar las áreas cerradas a decenas de instituciones financieras dirigidas por Hezbolá.

Durante la noche, las FDI llevaron a cabo una serie de ataques a "docenas de instalaciones y sitios utilizados por la organización terrorista Hezbolá para financiar sus actividades terroristas contra el Estado de Israel", dijo el IDF.

El objetivo de los ataques es la Asociación Al-Qard al-Hassan. El IDF afirma que esta organización "financia directamente las actividades terroristas de Hezbolá, incluida la compra de armas y pagos a operativos en la ala militar de Hezbolá.

El control de Hezbolá sobre Líbano

La organización terrorista Hezbolá almacena miles de millones de dólares en las sucursales de la asociación, incluido dinero que estaba directamente bajo el nombre de la organización terrorista. El humo se eleva sobre Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, tras los ataques aéreos israelíes durante la noche, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Sin El Fil, Líbano, 3 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH)

Los ataques a estos edificios están diseñados para mostrar a la comunidad chiíta en Líbano que Hezbolá no puede proteger los fondos depositados en sus instituciones. El Qard al-Hassan es una de las muchas instituciones paralelas dirigidas por Hezbolá que actúan como un estado dentro de un estado en Líbano.

Hezbolá creó este estado paralelo para aislarse de las sanciones, para expandir su control sobre Líbano y también para mantener rehén a la minoría chiíta. Los chiítas forman la base de los partidarios de Hezbolá. No solo respaldan a Hezbolá, sino también a Amal, otro grupo influyente en Líbano. El jefe de Amal es el presidente del parlamento.

La política libanesa es sectaria. Es oficialmente sectaria, de modo que las personas de diversos grupos religiosos deben votar dentro de su grupo. Eso significa que para los chiítas, el sistema los obliga a ser rehenes de Hezbolá, en cierto sentido. Hezbolá se aprovecha de esto.

Para esos chiítas, la única otra opción es Amal, que también está aliado a Hezbolá. Hezbolá se aprovecha de este sistema utilizando organizaciones como Al-Qard al-Hassan. Si las personas que confiaron en las instituciones de Hezbolá ven que colapsan debido a los bombardeos del IDF, ¿se alejarán de Hezbolá?

Esta es una gran interrogante. Bombardear bancos y despojar la riqueza de la gente local podría tener consecuencias negativas. También podría mostrar que todo el trabajo de construcción del estado que Hezbolá ha realizado ahora es vacío porque Hezbolá en sí mismo es incapaz de "defender" a Líbano. Hezbolá se presenta como una "resistencia", pero cada vez parece más vacío.

Por otro lado, Hezbolá podría ahora presentarse como "demasiado grande para fallar" y exigir que el estado libanés compense sus pérdidas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Líbano en una encrucijada

Líbano podría estar ahora en una nueva encrucijada. Israel está tratando de darle al estado la oportunidad de reclamarse a sí mismo de Hezbolá. Al debilitar el sistema estatal paralelo de Hezbolá, como Al-Qard al-Hassan, el estado podría intervenir y ayudar a la población afectada. El estado libanés ha demostrado que no está listo o capacitado para hacer esto.

Israel ha llevado a cabo su guerra contra Hezbolá en una serie de fases. La primera fue lo que uno podría llamar la "guerra falsa" del 8 de octubre al 17 de septiembre. Esta fue una guerra donde Hezbolá atacaba a Israel diariamente, pero los ataques mayormente se dirigían a sitios de las FDI cerca de la frontera y también a comunidades israelíes en la frontera.

Esas comunidades fueron evacuadas. Luego, Hezbolá sufrió pérdidas por el incidente del localizador y también por los ataques de las FDI a la comandancia y control de Hezbolá en las últimas dos semanas de septiembre. El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, fue asesinado.

Las FDI lanzaron la Operación Flechas del Norte el 23 de septiembre con 1,600 ataques aéreos. Así comenzó la tercera fase, la guerra aérea que golpeó a Hezbolá. El 1 de octubre comenzó la guerra terrestre, que podría ser vista como la cuarta fase.

Ahora, ha comenzado la fase de atacar las instituciones de Hezbolá. Esto podría afectar el balance financiero de Hezbolá y llevar al grupo a la bancarrota. Sin embargo, Hezbolá no necesita tanto dinero para seguir funcionando.

Financiamiento de Irán a Hezbolá

Irán respalda a Hezbolá con dinero de Irán y también con intercambios de dinero y petróleo en Siria que ayudan a financiar a Hezbolá.

Es plausible que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y funcionarios iraníes hayan llevado dinero en efectivo para Hezbolá a bordo de aviones volados a Beirut este mes. Con un millón de dólares, aproximadamente mil combatientes de Hezbolá pueden ser financiados por un mes. Con cincuenta millones de dólares, un total de 50,000 podrían ser financiados. Hezbolá probablemente puede seguir luchando, y es probable que algunos de sus hombres estén bien con ser pagados atrasados.

La pregunta luego se relaciona con sus familias y redes sociales. ¿Sentirán los simpatizantes de Hezbolá que la organización les ha fallado?

¿Exigirán que acepte y acepte un alto el fuego? Los funcionarios occidentales quieren un alto el fuego. Pero Hezbolá probablemente no aceptará la Resolución 1701 de la ONU y se retirará de la frontera.

Si no se retira, entonces debe ser obligado a abandonar la posición elevada que controla cerca de la frontera de Israel. Hasta ahora, las FDI están haciendo esto lentamente. Esta guerra contra Hezbolá ha durado casi un mes. La guerra de 2006 duró un mes.

La pregunta ahora es si esta guerra se prolongará hasta el próximo año o si la nueva fase de ataques será un cambio de juego.