El fin de la guerra de dos frentes: Acuerdos potenciales en el horizonte

Un borrador filtrado de un posible alto el fuego entre Israel y Líbano fue transmitido por Kan de Israel el 30 de octubre. El borrador es un "anuncio de cese de hostilidades y compromisos relacionados" que podría ocurrir entre Líbano e Israel.

Al mismo tiempo, se habla de un posible alto el fuego en Gaza. Esta es una de las primeras veces desde que comenzó la guerra que parece haber movimiento en dos frentes. Esto le presenta a Israel una oportunidad única. Sin embargo, también tiene posibles riesgos. Un año de guerra ha sido difícil para Israel.

Los enemigos de Israel han sufrido graves pérdidas. Es posible que un acuerdo con Líbano también pueda llevar a un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, los grupos terroristas seguirán buscando recuperarse a raíz de cualquier acuerdo.

El acuerdo con Líbano aparentemente implicaría que las Fuerzas Armadas Libanesas se desplegarían en el sur de Líbano y que Israel se retiraría de Líbano. El acuerdo no es con Hezbolá sino con Líbano, y por lo tanto, le pide a Líbano que haga lo que se ha negado a hacer desde 2006.

El acuerdo hace referencia al Líbano confiscando armas de "grupos armados". Este es el término orwelliano utilizado para ocultar la palabra "Hezbolá". Hezbolá tenía 150,000 cohetes antes de que comenzara la guerra y ha acumulado más armas que muchos países pequeños en las últimas décadas. Sin embargo, en estos documentos siempre se usa el término "grupos armados" para que un país como el Líbano no tenga que cumplir realmente con el acuerdo. El nuevo líder de Hezbolá en Líbano, el jeque Naim Qassem, pronuncia un discurso desde un lugar desconocido, el 30 de octubre de 2024 en esta imagen fija de vídeo. (credit: REUTERS TV/Al Manar TV)

Una de las trampas del acuerdo es que no especifica cómo el Líbano se comportará de manera diferente a como lo hizo después de 2006. Las fuerzas armadas libanesas nunca han estado dispuestas a enfrentarse a Hezbolá. Utilizar términos como "grupos armados" significa que el ejército libanés puede afirmar que no vio ningún "grupo armado" porque ven a Hezbolá como "la resistencia".

Sin embargo, hay esperanza de que Hezbolá esté dispuesto a retirarse de la frontera. El grupo ha sufrido reveses desde que comenzó la operación Flechas del Norte israelí el 23 de septiembre. El grupo ha perdido parte de su arsenal. El Ministro de Defensa de Israel ha dicho que puede haber perdido hasta el 80 por ciento de sus cohetes. Esto lo dejaría con unos 30,000 cohetes, aún un arsenal significativo. También tiene sus drones de ataque de precisión.

Hezbolá puede haber perdido entre 1,000 y 2,000 combatientes en la guerra. Nunca está claro si las estimaciones son verificables. También ha perdido muchos bunkers y instalaciones de almacenamiento cerca de la frontera. Esto le priva de algunos de sus misiles antitanque y posiciones de disparo.

Junto con los informes del posible alto el fuego, hay esperanzas de que el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, esté entusiasmado con un acuerdo. No hay duda de que la administración de EE. UU. quiere una victoria antes de dejar el cargo. Independientemente de quién gane las elecciones en EE. UU., la administración Biden está ahora cerrando su legado.

El envío de enviados como Amos Hochstein o Brett McGurk a la región esta semana es una señal de que la Casa Blanca se toma esto en serio. Sin embargo, uno podría preguntarse cómo Hochstein podría lograr un acuerdo cuando presionó por el acuerdo marítimo en 2022 con Líbano que llevó directamente a la escalada de Hezbolá. Este tipo de acuerdos con Líbano no han dado los resultados deseados en el pasado.

Hay otros elementos en juego. Hezbolá tiene un nuevo líder llamado Naim Qassem. Ha sido segundo al mando de Hezbolá durante décadas y, por lo tanto, está familiarizado con el funcionamiento y las pérdidas del grupo. Puede querer moldear su legado y también salvar su propia vida al aceptar un alto el fuego. Sus sucesores han sido asesinados, incluido el líder de mucho tiempo de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

El nuevo Tasnim iraní

Un informe del diario iraní Tasnim News dice que varias facciones palestinas también están considerando un posible alto el fuego. Sin embargo, el mensaje principal de estos grupos, como el FPLP y la Yihad Islámica Palestina, es que un alto el fuego debe satisfacer sus necesidades. No dicen exactamente cuáles son estas "condiciones", pero dan a entender que querrán sentir que han salido de un año de guerra con algún tipo de reclamo de victoria. Lo que quieren decir es que piensan que haber sobrevivido a la guerra es suficiente. La Yihad Islámica Palestina y el FPLP no han sufrido golpes tan graves como Hamas. Los informes dicen que alrededor de 17,000 o más terroristas han sido eliminados en Gaza. Miles permanecen.

Cuando Hamas comenzó la guerra, Irán instigó a Hezbolá a unirse a la guerra. Qassem, el nuevo líder de Hezbolá, le dijo a NBC News en noviembre de 2023 que "Hezbolá participa [en la guerra] para aliviar la presión sobre Gaza". Ahora, Gaza ha sido en gran medida arruinada en la guerra, y Hezbolá ha sufrido golpes. Si tanto Hezbolá como Hamas asumen que pueden lograr un alto el fuego, entonces esto podría eliminar las condiciones que llevaron a Hezbolá a la guerra en primer lugar.

Los medios estatales iraníes también están informando sobre el posible alto al fuego. La IRNA señaló que "el Primer Ministro de Líbano, Najib Mikati, ha expresado la esperanza de que se establezca un alto al fuego en su país en las próximas horas". Líbano afirma estar listo para implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, esa resolución existe desde 2006 y Líbano nunca la ha implementado. En cambio, Líbano permitió que Hezbolá pasara de ser un grupo con 13,000 cohetes a 150,000 cohetes. Hezbolá ha crecido exponencialmente desde 2006. Es posible que Líbano "quiera" que se restablezca la 1701 porque, bajo la 1701, construyó a Hezbolá en una enorme máquina de guerra, amenazó a Israel y causó una guerra masiva.

Es importante que Líbano esté mostrando cierto interés en un alto al fuego a través de los medios iraníes. Esto indica que Irán también podría favorecer un alto al fuego. La pregunta es si Irán cree que ha obtenido beneficios de esta guerra que lleva un año. ¿Ha preservado Irán a Hezbolá y Hamas para poder ayudarlos a recuperarse tras la guerra?

El primer ministro del Líbano dice que "se debe establecer un alto el fuego con garantías estadounidenses". El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, también ha dicho que no habrá cambios en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y que debe ser implementada palabra por palabra. Esto podría implicar un posible retorno a 2007 y la vuelta de Hezbolá a la frontera con UNIFIL y las Fuerzas Armadas Libanesas simplemente fingiendo implementar la resolución. La razón por la que esto implica un retorno a 2007 es que Israel ha querido una versión mejorada de la Resolución 1701 que le dé más libertad de acción para evitar que Hezbolá se rearme.

Si bien es posible que una guerra de dos frentes pueda ser terminada mediante acuerdos, existen muchas preguntas sobre la implementación y también sobre cómo responderán Irán o los grupos que respalda. Es probable que Hezbolá y Hamás quieran un respiro en la lucha para reagruparse. Sin embargo, si se reagrupan como lo han hecho en el pasado, no está claro cómo este año de guerra tendrá cambios estratégicos a largo plazo que difieran del resultado de la guerra de 2006 en Líbano o de las guerras de 2009 o 2014 en Gaza.