Ministerios cortan toda relación con Haaretz por polémica de 'apartheid'

Al menos tres ministerios anunciaron el jueves que pondrían fin a toda cooperación con el periódico Haaretz, siguiendo las acusaciones expresadas esta semana por su editor y jefe del Grupo Haaretz, Amos Schocken. Él dijo que el gobierno de Israel en Cisjordania y Gaza es un "régimen de apartheid cruel" sobre los palestinos, llamó a los terroristas palestinos "combatientes por la libertad" y pidió sanciones contra los líderes de Israel.

Los tres ministerios fueron el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Más tarde el jueves, se unió el Ministerio de Economía e Industria.

El director general del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, Avi Cohen-Scali, afirmó que el ministerio, junto con la Autoridad Beduina, que también está bajo su auspicio, "suspendirá todos los acuerdos existentes" con Haaretz y detendrá cualquier colaboración futura con la organización.

En una carta fechada el 31 de octubre de 2024, Cohen-Scali condenó las declaraciones de Schocken, diciendo que incluían "declaraciones extremas, infundadas y falsas, posicionando [Haaretz] junto a los principales impulsores de la deslegitimación" contra Israel. Además, escribió que llamar "a aquellos que mataron, violaron y masacraron a nuestra gente combatientes por la libertad" era "falso, escandaloso y grave" y "palabras de incitación directamente del manual de los mayores enemigos del Estado de Israel".

Tolerancia cero

La decisión del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, que es responsable de combatir la deslegitimación de Israel, refleja un enfoque de tolerancia cero hacia entidades, incluidos medios de comunicación, que considera que socavan la legitimidad de la nación. La declaración del ministerio enfatizó que no habría cooperación ni publicaciones con organizaciones que acusen a soldados de las FDI de "acciones atroces", marcando una fuerte reprimenda a lo que consideraba una oposición interna a la imagen de Israel en el escenario global.

Los Ministerios del Interior y de Educación anunciaron el jueves que estaban tomando medidas similares. El director general del Ministerio de Educación escribió en una carta que los comentarios de Schocken "contradecían los valores del ministerio de educación".

Los comentarios de Schocken se dieron durante las observaciones iniciales en una conferencia de Haaretz en Londres el domingo.

Comenzó argumentando a favor de la solución de dos estados, pero señaló que esto no estaba sucediendo ya que "Israel tiene un gobierno que se opone al establecimiento de un estado palestino.

"En cambio, el gobierno de Netanyahu quiere continuar e intensificar los asentamientos ilegales en los territorios que estaban destinados para un estado palestino. No le importa imponer un cruel régimen de apartheid a la población palestina. Ignora los costos de ambas partes para defender los asentamientos mientras combate a los combatientes por la libertad palestinos que Israel llama terroristas", dijo Schocken.

Argumentó que Israel estaba ignorando las resoluciones de la ONU que declaran ilegales los asentamientos.

"No solo continuaron construyendo asentamientos, sino que el gobierno actual también apoya la limpieza étnica de palestinos de partes de los territorios ocupados. En cierto sentido, lo que está ocurriendo ahora en los territorios ocupados y en parte de Gaza es una segunda Nakba de enviar y crear refugiados, incluso personas que vivían en los territorios ocupados en el Área C y las personas que viven en la parte norte de Gaza", dijo Schocken.

Añadió que "se debe establecer un estado palestino, y la única forma de lograrlo, creo, es aplicar sanciones al líder de Israel, a los líderes que se oponen, y a los colonos que están en los territorios ocupados en contravención de la ley internacional".

"El sionismo sigue siendo una idea justificada para el pueblo judío, pero la conducta de los sucesivos gobiernos israelíes ha distorsionado su significado hasta hacerlo irreconocible. Israel necesita ser reconducido por el camino correcto, y desafortunadamente, creo que la principal manera de lograrlo ahora es a través de la presión internacional", concluyó Schocken.

Al preguntarle sobre su comentario, Schocken le dijo al Jerusalem Post que prefería no responder, pero agregó que "está claro que no me refería a los eventos del 7 de octubre".

El ministro de Justicia, Yariv Levin, escribió una carta a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, más tarde el jueves, solicitando que elabore una propuesta de ley que criminalice las acciones de los israelíes para "promover o alentar la aplicación de sanciones internacionales a Israel, a sus líderes, a sus fuerzas de seguridad y a los ciudadanos de Israel", con una sentencia de diez años de cárcel, que se duplicará en tiempo de guerra.