Irán planea un ataque nuclear agresivo contra Israel, advierten autoridades

Irán está planeando un ataque complejo contra Israel, que podría incluir misiles con cabezas nucleares de alta potencia, según un informe del Wall Street Journal del lunes, citando a funcionarios árabes e iraníes.

El informe señaló que el ejército iraní también estaría involucrado en esta posible ronda de ataques.

"Nuestro ejército perdió gente, así que necesitan responder", afirmó un funcionario iraní.

Reportadamente agregó que el ataque, probablemente enfocado en objetivos militares israelíes, sería más agresivo.

El funcionario iraní también agregó que la respuesta de la República Islámica se producirá después de las elecciones en Estados Unidos pero antes de la inauguración en enero de un nuevo presidente. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, saluda antes de votar en las elecciones presidenciales del país, en Teherán, Irán, 5 de julio de 2024. (credit: VIA REUTERS)

El domingo, Al Arabiya informó, citando fuentes familiarizadas con el tema, que las fuerzas iraníes están posicionadas para atacar a Israel en respuesta a su ataque de represalia el mes pasado.

El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, ha amenazado a Israel, prometiendo una "respuesta contundente" a su retaliación de octubre.

Ataque retaliatorio de Israel

A finales de octubre, Israel lanzó la Operación Días de Arrepentimiento, durante la cual los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí llevaron a cabo tres oleadas de ataques, apuntando a unos 20 sitios militares en Irán.

El propósito de los ataques era dañar las defensas aéreas de Irán y su capacidad para producir misiles balísticos a largo plazo.

Israel había prometido responder al ataque del 1 de octubre de Irán, que vio a la República Islámica disparar unos 180 misiles balísticos a Israel en lo que los IRGC dijeron que era una respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Antes del 1 de octubre, Irán había atacado por última vez a Israel el 14 de abril, lanzando unas 300 amenazas aéreas contra el Estado Judío.

Yonah Jeremy Bob, Yuval Barnea y Corinne Baum contribuyeron a este informe.