Israel debería apuntar al aeropuerto de Beirut, en represalia por ataque al aeropuerto Ben-Gurión

Israel debería adoptar un enfoque firme hacia Líbano y responder al ataque cerca del aeropuerto Ben-Gurion apuntando al aeropuerto de Beirut, dijo el Dr. Eddy Cohen, un experto en asuntos del Medio Oriente, el miércoles en una conversación con Maariv.

"Israel debe cerrar el aeropuerto de Beirut - ahora tenemos plena legitimidad para hacerlo", dijo, añadiendo: "Las aerolíneas internacionales ven la amenaza en el área del aeropuerto Ben-Gurion, y eso las disuade, por lo que necesitamos responder rápidamente".

"Hezbollah puede seguir intentando atacar el aeropuerto, y si no respondemos, podría perturbar sus operaciones regulares. Si atacamos Beirut y cerramos el aeropuerto, ellos [Hezbollah] se verán disuadidos", señaló.

Cohen enfatizó que tal acción dejaría claro a Hezbollah el costo de sus ataques y llevaría a una presión internacional sobre Líbano.

Cohen señaló que la victoria de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. podría otorgar a Israel una mayor libertad de acción en Oriente Medio, particularmente contra la amenaza de Irán.

Un avión de El Al en el aeropuerto Ben Gurion (credit: REUTERS)

Según él, Trump adoptó un enfoque firme hacia Irán y designó a los hutíes como una organización terrorista, mientras que "Biden llegó y borró eso. Los demócratas en EE.UU. han causado daño y sembrado daño en Oriente Medio."

Cohen expresó la esperanza de que Trump regrese a su posición firme contra Irán, reinstaure sanciones económicas e incluso apoye a Israel en acciones contra el programa nuclear de Irán.

"Trump siempre fue proactivo y adoptó un enfoque más agresivo hacia Irán, y creo que reinstaurará las sanciones y nos apoyará si decidimos atacar el proyecto nuclear".

Amplio apoyo a Trump en el mundo árabe

Cohen señaló que hay un amplio apoyo a Trump y su enfoque firme en el mundo árabe, especialmente entre los estados del Golfo que temen a Irán.

Él señaló que los estados del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estaban contentos de que Trump fuera elegido debido a su antagonismo con Irán.

Según él, los propios iraníes "están muy asustados, y él cree que serán cautelosos a la luz de las acciones contundentes pasadas de Trump en su contra".

Cohen también se refirió a la situación política interna en Israel, señalando que los enemigos del país interpretan acciones como el despido del Ministro de Defensa Yoav Gallant como una señal de debilidad.

“Nuestros enemigos ven como un logro que lograron que Netanyahu despidiera a Gallant”, dijo Cohen, enfatizando que tales movimientos podrían ser percibidos como una oportunidad para intensificar los ataques contra Israel.