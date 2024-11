Primer avión que evacua israelíes de Ámsterdam aterriza en Israel, la policía recopila testimonios

El primer avión de Ámsterdam con israelíes evacuados a bordo aterrizó en Israel, informó KAN el viernes.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel anunció que está preparada para recibir pasajeros que lleguen de Ámsterdam en vuelos evacuados, informó Ynet.

También se informó que hay un aumento en el número de miembros del personal y un área designada en el aeropuerto Ben-Gurion que proporcionará alojamiento, comidas, vino y jalá para los pasajeros observantes del Shabat, según informó Ynet, citando a la Autoridad de Aeropuertos de Israel.

Además, como parte de la cooperación entre la Policía de Israel y la Policía de los Países Bajos para avanzar en la investigación, investigadores policiales y especialistas forenses llegaron al aeropuerto Ben-Gurion para reunirse con israelíes para la documentación forense y recopilar detalles iniciales, anunció la Policía de Israel el viernes por la tarde. Un aficionado del Maccabi Tel Aviv que aterrizó en Israel tras los ataques antisemitas en Ámsterdam, el 8 de noviembre de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Un representante de la policía en los Países Bajos está en contacto directo con la policía local para ayudar en el transporte de israelíes al aeropuerto en los Países Bajos, declaró la Policía de Israel.

Cooperación entre autoridades israelíes y holandesas en la investigación de los ataques

El Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar y el Ministro de Justicia y Seguridad holandés David van Weel se reunieron el viernes para discutir la cooperación en la investigación de los ataques contra israelíes en Ámsterdam, anunció el ministerio de exteriores al iniciar su visita oficial Sa'ar.

Israel asistirá a los Países Bajos en la recopilación de testimonios y la preservación de pruebas de ciudadanos israelíes para llevar a los responsables ante la justicia, escribió el ministerio.

Israëlische minister Gideon Sa’ar ontvangen op Schiphol. Benadrukt dat Nederland het geweld scherp veroordeelt en dat er voor haat en antisemitisme geen plaats is. De daders worden opgespoord en vervolgd. pic.twitter.com/BDgU4yShAA — David van Weel (@ministerjenv) November 8, 2024

Van Weel se disculpó por los ataques del jueves por la noche. Durante la reunión, Sa'ar pidió a las autoridades holandesas que tomen todas las acciones legales necesarias contra los involucrados en los ataques y ofreció la ayuda de la policía israelí en la recopilación de testimonios, declaró el ministerio de exteriores. Van Weel aceptó la oferta.

Sa'ar le dijo a Van Weel que los responsables deben ser identificados, detenidos y severamente castigados. Agregó que Israel supervisará las acciones de ejecución de las autoridades holandesas contra quienes atacaron a los israelíes.

Después de la reunión, en una rueda de prensa conjunta, el Ministro Sa'ar declaró: "Una nueva ola de antisemitismo está propagándose en Europa, arraigada en negar el derecho de existencia del estado judío y su derecho a la autodefensa. Este antisemitismo fue el núcleo del brutal ataque a israelíes anoche en Ámsterdam".