La "resistencia" triunfa en Cisjordania, la guerra de Israel fracasará, según Barghouti

Una entrevista reciente de un líder político palestino con la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim revela cómo la masacre del 7 de octubre ha cambiado los cálculos de los políticos árabes en Cisjordania.

También revela el gran apoyo que Irán y sus aliados tienen entre los palestinos, al menos en la superficie.

Tasnim tituló la entrevista: "Barghouti: El misil de Irán demuestra que la leyenda de Israel es una mentira". El objetivo de la entrevista era mostrar cómo los palestinos ahora abrazan la "resistencia" y el papel de Irán.

Aunque esto es la agenda iraní, Barghouti pareció abrazarla de todo corazón.

La entrevista y su perspectiva tienen implicaciones para el futuro en Cisjordania. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, está envejeciendo y su era podría terminar en los próximos años.

Esto se relaciona con los cuatro años de mandato de la administración Trump entrante, y vale la pena prestar atención.

Barghouti, quien nació en 1954 y es médico y activista, es el líder de la Iniciativa Nacional Palestina (PNI).

En el pasado, fue visto como un político comprometido con la no violencia. Se postuló para presidente de la Autoridad Palestina contra Abbas en 2005 y recibió el 20% de los votos.

Barghouti es muy conocedor y sigue de cerca los eventos mundiales. También recibe muchos invitados.

En una entrevista con The Intercept el pasado febrero, dijo: "Estamos en buen contacto con muchos líderes de la región, así como líderes árabes y europeos, muchos de ellos vienen a visitarnos. Más recientemente, tuve reuniones con el primer ministro de Holanda, el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, el viceprimer ministro de Luxemburgo y muchos otros. Y estamos en contacto con la mayoría de los países europeos."

Apoyando un estado único

Si bien alguna vez parecía apoyar dos estados como solución al conflicto, ahora ha adoptado un estado único. Esto está en línea con algunas voces occidentales y pro-palestinas que también han pasado del concepto de dos estados a uno solo.

"España, Irlanda y Noruega no solo reconocen a Palestina, sino también nuestro derecho a la autodeterminación, ya sea en dos estados o uno", dijo Barghouti a El País a principios de este año. "Algunos me dicen que los israelíes nunca aceptarán un único estado democrático. Y mi respuesta es que tampoco aceptan la solución de dos estados".

Ahora, veamos lo que dijo a los medios iraníes. Cuando estos tipos de pro paz hablan con medios de comunicación occidentales, suelen hablar de la no violencia.

Pero cuando hablan con quienes creen que son "uno de los suyos", entonces abiertamente abrazan la violencia. En la entrevista con Tasnim, elogió los ataques de misiles iraníes a Israel.

Preguntado sobre la decisión de Israel de ir a la guerra con Hezbollah, dijo: "Hezbollah y la amada y hermanada nación libanesa decidieron apoyar al pueblo de Gaza y la lucha nacional palestina y declarar la guerra a Israel... Israel busca anexionar Cisjordania y Gaza... también planea ocupar grandes partes del Líbano. El enemigo [sionista] quiere ocupar también Siria... Israel es codicioso por anexar más áreas a su territorio e incluso puede tener la intención de anexar partes de Jordania o toda Jordania".

El objetivo de ISRAEL es "destruir cualquier otra potencia en la región", dijo Barghouti. "Israel también es hostil hacia Irán".

Citó un artículo que leyó en la década de 1980 del Instituto Washington, que discutía la "contención dual de Irán e Irak". Israel logró que Estados Unidos debilitara a Irak, dijo, y ahora "quiere derrotar a la única fuerza militar restante que se ha enfrentado a ellos y es una potencia regional, y su nombre es Irán".

Al ser preguntado sobre los asesinatos del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y líderes de Hamas, Barghouti respondió: "Los israelíes no entienden la mentalidad y el pensamiento de los países árabes, islámicos y palestinos. No entienden que el mayor deseo de este líder [Nasrallah] era ser mártir. Por supuesto, lucharon con toda su fuerza durante toda su vida, pero no tenían miedo al martirio".

Respuesta al 7 de octubre

En respuesta a una pregunta sobre la masacre del 7 de octubre, dijo que los resultados se evaluarían durante muchos años.

"Quizás el logro más importante de esta batalla fue que derrotó el proyecto sionista de resolver la cuestión palestina mediante la normalización de las relaciones con los países árabes", dijo.

Barghouti dijo que el ataque "hizo que la cuestión palestina volviera a estar en el centro de atención de los países árabes e internacionales una vez más. Después de los esfuerzos de Netanyahu por marginar la cuestión palestina, esta cuestión volvió a estar en el centro de los eventos políticos más importantes del mundo".

Básicamente, lo que está diciendo es que está bien masacrar a 1,000 personas y secuestrar a 250 para que la causa palestina sea el centro de atención, incluso si esa atención es negativa.

Este argumento es probablemente común en el espectro político de la política palestina.

No consideran que secuestrar a los niños Bibas o desfilar el cuerpo de Shani Louk por las calles de Gaza sea un crimen; lo ven como un éxito.

En su opinión, cuanto más sangriento sea el ataque, más atención y más éxito.

Los defensores de la paz por lo general no argumentan a favor de más masacres, pero esta es la postura de un político que es elogiado por su "no violencia". En este caso, "no violencia" significa apoyar a otros que usan la violencia.

Barghouti también apoya a los hutíes "confrontando" a Israel, "que es el principal factor y condición para la victoria; y la otra es imponer sanciones y cortar relaciones con Israel".

El primer ministro Benjamin Netanyahu "dejará de pelear solo cuando los costos de esta guerra superen sus ganancias", dijo. "Esto está sucediendo ahora".

La economía de Israel está sufriendo por la guerra, dijo, agregando: "Israel enfrenta un colapso económico, una gran pérdida de vidas y dinero que no se puede compensar. Las sanciones y el corte de relaciones internacionales también serán un hecho efectivo".

MÁS IMPORTANTE para nuestra comprensión de Cisjordania, Barghouti observa lo que está sucediendo localmente.

"Cisjordania tiene características completamente diferentes a Gaza", dijo. "Por esta razón, la resistencia en [Cisjordania] ha adquirido otras formas de experiencias, pero el principio de la resistencia también está presente. En mi opinión, la resistencia no es solo a través de acciones armadas. La verdad es que toda la vida de los palestinos en Cisjordania es resistencia. Estamos presenciando resistencia armada, resistencia popular, resistencia en el sector de la educación y la medicina, resistencia a través de la realización de rezos en la Mezquita de Al-Aqsa y desafiando al régimen ocupante".

Barghouti elogió al ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, por cómo apareció en su muerte.

"[Sinwar] primero demostró la falsedad de las mentiras de Israel: la afirmación de que se escondía en los túneles y enviaba a los hijos de otras personas al frente de batalla", dijo.

"Él mismo luchó y fue martirizado mientras luchaba. Dijeron que se escondía detrás de civiles, pero fue martirizado durante la guerra y no había ningún civil con él".

Una vez más, esto ilustra cómo otras facciones palestinas, incluso aquellas vistas como pacíficas por la comunidad internacional, ven a Sinwar como un héroe. Esto tiene importantes repercusiones para lo que vendrá a continuación en Cisjordania en cualquier era post-Abbas.

Barghouti dijo que su movimiento ha aceptado discusiones sobre un gobierno de unidad palestino y "participó en estas reuniones primero en Moscú y luego en Pekín. Agradecemos los esfuerzos de Rusia y China. Los chinos hicieron muchos esfuerzos para llegar a la conclusión de estas negociaciones. Las reuniones fueron positivas y llegamos a acuerdos".

Los acuerdos "estipulan la formación inmediata del gobierno de unidad nacional para evitar y prevenir la separación de Gaza de Cisjordania, para derrotar los esfuerzos de Netanyahu de crear un grupo títere para gestionar Gaza bajo la supervisión de los ocupantes", dijo.

"Para evitar el plan de Netanyahu de seguir ocupando la Franja de Gaza, la formación inmediata de un gobierno de unidad nacional es un paso muy importante."

La entrevista de Barghouti es importante porque revela parte del pensamiento entre facciones palestinas en Cisjordania.

Es probable que partes de Fatah estén más abiertas a un gobierno liderado por Hamas en Cisjordania, especialmente si el liderazgo de Hamas se mantiene en segundo plano y tiene un barniz de ser tecnocrático.

También parece que el PNI, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y otras facciones aceptarían un gobierno que esté influenciado o liderado por Hamas.

Barghouti dijo que el ataque con misiles iraníes fue importante.

Estados Unidos envió el sistema de defensa aérea THAAD a Israel, dijo, y "esto muestra que el mito de Israel es una mentira. Lo que algunos países coloniales [occidentales] pensaban que Israel protegía sus intereses, hoy se ha convertido en una carga."

La guerra actual de Israel con Hamas fracasará, dijo Barghouti, "primero, por la resistencia del pueblo palestino; segundo, por la resistencia de las naciones árabes; y en tercer lugar, por la resistencia de Irán. También, por el creciente fortalecimiento del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino."

Es importante tener en cuenta la forma en que Irán ha crecido en influencia entre los palestinos en la percepción de que es capaz de derrotar a Israel.

Incluso si esta percepción es incorrecta, no debe ser ignorada.