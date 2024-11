Así es como la UNRWA está involucrada en el terrorismo palestino contra Israel

El 7 de octubre de 2023, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) reconoció la implicación de "algunos" de sus empleados en los ataques terroristas ejecutados por grupos palestinos contra comunidades judías en el Negev occidental, específicamente los orquestados por el Movimiento de Resistencia Islámica - Hamas, Yihad Islámica, Batallones de Al-Mujahideen y Mártires de los Batallones de Al-Aqsa, entre otros.

En un comunicado publicado el 5 de agosto de 2024, Philippe Lazzarini, quien ha sido comisionado general de la UNRWA desde 2020, indicó que una investigación interna llevada a cabo por la UNRWA, motivada por la información recibida, descubrió detalles sobre "nueve casos [de personal de campo de la UNRWA], las pruebas - si se autentifican y corroboran - podrían indicar que los miembros del personal de la UNRWA podrían haber estado involucrados en los ataques del 7 de octubre".

Basándose en estos hallazgos, Lazzarini escribió: "He decidido que en el caso de estos nueve miembros del personal restantes, no pueden trabajar para la UNRWA. Todos los contratos de estos miembros del personal serán terminados en interés de la Agencia".

La declaración, aunque redactada con cautela, sugiere una posible conexión entre los empleados de la UNRWA y el ataque del 7 de octubre, lo que contrasta con la política de negación establecida de la UNRWA. Un artículo escrito por Lazzarini, publicado apenas cinco semanas antes del reconocimiento formal, llevaba el título "UNRWA: Detengan la violenta campaña de Israel contra nosotros". En el campo de refugiados de la UNRWA en Deheishe, Belén. (credit: DAVID BEDEIN)

En este artículo, Lazzarini criticó a Israel por lo que él llamó "ataques escandalosos" contra el personal de las Naciones Unidas, las instalaciones y las operaciones de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. Informó que 197 miembros del personal de la ONU perdieron la vida en Gaza, con casi 190 instalaciones de la ONU dañadas o completamente destruidas. Además, señaló que las escuelas de la UNRWA fueron destruidas y al menos 520 palestinos murieron mientras buscaban refugio en estas escuelas e instalaciones. Además, afirmó que las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a miembros del personal de la ONU, quienes supuestamente fueron sometidos a torturas y malos tratos en centros de detención.

Lazzarini presentó el artículo para su publicación en el sitio web de Walla; sin embargo, Ariel Shmidberg, el subdirector ejecutivo y jefe de la mesa de noticias en Walla, rechazó su solicitud.

Shmidberg proporcionó una explicación para la decisión del sitio web en un artículo titulado "La audacia del CEO de la UNRWA - y por qué su artículo no será publicado en Walla". Shmidberg afirmó:

"No respaldaremos un artículo parcial y abiertamente sesgado, compuesto por 655 palabras en hebreo, que no denuncia la horrenda masacre cometida por Hamas el 7 de octubre. Nos negamos a publicar un artículo profundamente hipócrita que detalla los empleados de la UNRWA que sufrieron heridas o fallecieron durante el conflicto mientras se omite mencionar que funcionarios de esta organización cruzaron la frontera el 7 de octubre, junto con sus violentos compañeros terroristas que asesinaron brutalmente a israelíes inocentes, incluidos niños, ancianos, mujeres y hombres. Una afirmación vaga sobre la necesidad de una investigación adicional es completamente insuficiente.

"No tenemos intención de difundir un artículo provocativo que hable sobre el daño a las instalaciones de la UNRWA sin siquiera insinuar la explotación de estas instalaciones por parte de Hamas a lo largo de los años, que continúa hasta el día de hoy. No hay ninguna referencia, por ejemplo, al mayor centro de servidores de Hamas, ubicado debajo de un edificio de la UNRWA, ni se reconoce ninguna estructura de la UNRWA que haya servido como sede operativa para terroristas que apuntan a las fuerzas del IDF en su búsqueda de nuestros ciudadanos secuestrados.

"No publicaremos un artículo que aborde las escuelas de la UNRWA sin reconocer que estas instituciones funcionan efectivamente como sedes de Hamas, donde ocurre la incitación contra Israel, llevando a los estudiantes a convertirse en reclutas de organizaciones terroristas asesinas."

La Operación Espadas de Hierro de Israel en la Franja de Gaza tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, liderado por el movimiento de resistencia islámica Hamas y Yihad Islámica, reveló la implicación de empleados de la UNRWA en el terrorismo, el uso de sus instalaciones por organizaciones terroristas palestinas y el daño a las instalaciones de la UNRWA.

La siguiente es una descripción detallada de la información proporcionada por las FDI sobre este asunto:

El 7 de agosto de 2024, se informó que en la semana anterior, Hamas había disparado cohetes desde lanzadores situados en estrecha proximidad a centros de distribución de ayuda y alimentos operados por organizaciones internacionales, incluida UNRWA.

El 25 de julio de 2024, Hamas disparó varios cohetes desde la zona humanitaria ubicada en Jan Yunis, apuntando a la escuela al-Qarara operada por UNRWA.

El 20 de julio de 2024, las fuerzas de las FDI registraron la sede de UNRWA en Gaza, donde se habían atrincherado operativos armados de Hamas, y encontraron armas, pistolas, equipo de la unidad de comandos navales de Hamas, chalecos militares y equipo de inteligencia.

El 16 de julio de 2024, utilizando informes de inteligencia, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una operación contra terroristas activos dentro de una escuela de UNRWA en Nusirat que estaban orquestando ataques contra personal de las FDI desde esa ubicación.

El 12 de julio de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron un túnel y un importante aparato de inteligencia de Hamas ubicado debajo de la sede de UNRWA en Gaza. Se descubrió un almacén de drones, cohetes, ametralladoras, morteros, explosivos y granadas en una instalación utilizada por Hamas y la Yihad Islámica en proximidad a la sede de UNRWA en Gaza.

El 6 de julio de 2024, utilizando informes de inteligencia, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo ataques contra terroristas que estaban utilizando las instalaciones de la escuela al-Ja’oni de UNRWA en el centro de Gaza. Esta ubicación fue identificada como un refugio y base operativa para orquestar ataques contra las fuerzas de las FDI.

El 4 de julio de 2024, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo operaciones contra terroristas que utilizaban escuelas de UNRWA en la Ciudad de Gaza, específicamente la escuela Al-Qahira ubicada en Al-Furqan y la escuela Musa situada en el barrio de Darj Tufah. Es importante destacar que estas dos escuelas son administradas por el gobierno local y no están afiliadas a UNRWA. Hamas explotó estas instalaciones como sitios de ocultación y puntos de lanzamiento para ataques contra las fuerzas de las FDI.

El 30 de junio de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron numerosas armas, granadas y documentos de inteligencia dentro de una escuela de UNRWA situada en Shejaia. La escuela había sido utilizada por Hamas como un sitio de ocultación y almacén.

El 7 de junio de 2024, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo una operación contra terroristas que estaban utilizando un contenedor ubicado dentro de una escuela de UNRWA en el Campamento Shati.

El 6 de junio de 2024, una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel dirigida a terroristas en una escuela de la UNRWA en Nusirat resultó en la muerte de al menos 17 operativos afiliados a Hamas y Yihad Islámica. Entre los fallecidos se encontraba Ahmed Shahada Muhammad Abu Mahmar, miembro de la unidad antiaérea de las Brigadas Al-Qassam (Hamas), que había participado en el ataque del 7 de octubre. Otras víctimas incluyeron a Maher Mahmoud Abdel-Fattah Fadel, también de las Brigadas Al-Qassam (Hamas); Jamil Suleiman Makadama, un operativo de la unidad de élite de las Brigadas Al-Qassam (Hamas); y Shaheen Mahmoud Abu Al-Sharif, asociado a las Brigadas Al-Quds (Yihad Islámica). Además, Said Muhammad Ahmed Issa, identificado como terrorista; Majd Atef Muhammad Darwish, que servía en la unidad aérea de las Brigadas Al-Qassam (Hamas); Mazen Hassan Aqab Abu Zahar, otro operativo de las Brigadas Al-Qassam (Hamas); y Mu'atsim Mofid Muhammad Shakra, también afiliado a las Brigadas Al-Qassam (Hamas), estaban entre los fallecidos.

El 30 de mayo de 2024, un misil antitanque fue disparado desde las instalaciones de una escuela de UNRWA. Tras realizar una búsqueda en la escuela, las fuerzas del IDF descubrieron un importante alijo de armas.

El 14 de mayo de 2024, un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel capturó imágenes de militantes moviéndose y disparando desde una instalación de UNRWA en el este de Rafah, con vehículos de UNRWA observados en proximidad a la escena.

El 5 de mayo de 2024, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque aéreo contra la sede de las Brigadas al-Qassam, afiliadas a Hamas, ubicada dentro del recinto de UNRWA en la zona central de Gaza. Esta instalación servía como base estratégica para orquestar ataques contra el IDF.

El 5 de marzo de 2024, el portavoz del IDF anunció que más de 450 empleados de UNRWA estaban afiliados a organizaciones terroristas operando en la Franja de Gaza. Entre estos individuos se encontraban aquellos involucrados en el ataque del 7 de octubre, incluyendo a Mahmoud Hussein Ahmed al-Qaq, un maestro de escuela primaria de UNRWA y miembro de las Brigadas Al-Quds (Yihad Islámica); Yusuf Zidan Suleiman Al-Khajari, maestro de primaria en UNRWA y operativo en las Brigadas al-Qassam (Hamas); Rasan Nabil Muhammad Shahada Al-Jabri, funcionario del centro médico y activista en la Brigada Al-Furqan de las Brigadas al-Qassam (Hamas); y Bakr Mahmoud Abdullah Darwish, consultor en una escuela de UNRWA y operativo en las Brigadas al-Qassam (Hamas). Además, el IDF reveló una conversación grabada que involucraba a Yusuf al-Khawajara, un maestro de UNRWA, en la que se jactaba de su participación en el secuestro de mujeres israelíes, a quienes denominaba "sabaya", un término que denota a mujeres capturadas con fines sexuales durante tiempos de guerra.

El 10 de febrero de 2024, las FDI descubrieron un túnel cerca de una escuela de UNRWA, que conectaba con otro túnel situado debajo de la sede de UNRWA en Gaza. Se informó que este túnel era utilizado para suministrar electricidad a un pasaje utilizado por las Brigadas al-Qassam (Hamas). Se encontró un importante arsenal de armas dentro del túnel, incluyendo armas de fuego, municiones, granadas y artefactos explosivos.

Amir Bohbot, un reportero militar del sitio web de Walla, reveló más información sobre una operación reciente:

"El sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet descubrieron un activo significativo perteneciente a Hamas cuando encontraron un pozo de túnel que conducía a la sede central de UNRWA en la Franja de Gaza. Los operativos ubicaron el pozo adyacente a una escuela operada por una agencia de ayuda palestina. Este pozo proporcionaba acceso a un túnel subterráneo equipado con aparatos de inteligencia, que servía como una área estratégica crucial para Hamas. Investigaciones posteriores revelaron que el túnel se extiende por debajo del edificio principal de UNRWA en Gaza.

"Los operativos identificaron una infraestructura eléctrica dentro del túnel que estaba conectada a la sede de la UNRWA, lo que sugiere una conexión directa entre Hamas y la organización de las Naciones Unidas, cuyos recursos fueron explotados para apoyar la construcción de estos túneles terroristas. El túnel fue construido a una profundidad de 18 metros y se extendía 700 metros de longitud, con múltiples entradas laterales. Se recuperó una variedad diversa de equipos de inteligencia durante la operación. La inteligencia obtenida a partir de este descubrimiento facilitará nuevas operaciones contra objetivos adicionales de Hamas.

El portavoz de las FDI declaró que la destrucción de este túnel socava significativamente las capacidades de inteligencia de Hamas. A la luz de estos hallazgos y basándose en la inteligencia inicial del Shin Bet, los operativos llevaron a cabo un allanamiento en la sede central de la UNRWA, que alberga las oficinas de diversas organizaciones humanitarias e internacionales. Se descubrieron numerosas armas dentro de las oficinas, incluyendo armas de fuego, municiones, granadas y explosivos. Además, se encontraron equipos de inteligencia y documentos en las oficinas de funcionarios de la UNRWA, lo que indica que también los operativos de Hamas habían utilizado estas oficinas."

El 6 de enero de 2024, las FDI confiscaron chalecos militares pertenecientes a la unidad de élite de las Brigadas al-Qassam (Hamas), los cuales estaban ocultos dentro de bolsas de la UNRWA en una clínica ubicada en Gaza.

El 25 de diciembre de 2023, se descubrió que una escuela de la UNRWA en Gaza, asociada con las actividades de las Brigadas al-Qassam (Hamas), contenía numerosos dispositivos explosivos escondidos dentro de bolsas de la UNRWA, junto con rifles de asalto Kalashnikov y 15 cinturones explosivos.

El 11 de diciembre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron un importante depósito de armas, incluyendo armas de fuego, granadas de mano y municiones, dentro de una mezquita en Jabaliya. Es importante mencionar que algunos de estos artículos fueron encontrados ocultos en bolsas pertenecientes a la UNRWA.

El 9 de diciembre de 2023, miembros de las Brigadas al-Qassam (Hamas) dispararon armas de fuego contra el personal de las FDI desde una escuela de la UNRWA ubicada en Beit Hanoun.

El 8 de noviembre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron un túnel cerca de una escuela de la UNRWA ubicada en Gaza.

El Dr. Michael Milshtein, quien lidera el Foro de Estudios Palestinos en el Centro Moshe Dayan para Estudios de Medio Oriente y África, comentó el 19 de marzo de 2024 que Hamas se involucra con ciertos clanes o se presenta encubierto como personal de aplicación de la ley en ropa civil o como miembros de la organización de defensa civil. Destacó que Hamas ha enfatizado casos recientes de distribución relativamente organizada de alimentos, realizados bajo los auspicios de la defensa civil en Gaza, específicamente en la sede de la UNRWA, como prueba de que se está restaurando la estabilidad.

El Wall Street Journal reveló el 29 de enero de 2024 información de inteligencia israelí que detallaba la participación de empleados de la UNRWA en el ataque del 7 de octubre, así como sus conexiones con Hamas y la Yihad Islámica.

El informe indica que 12 empleados de la UNRWA estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre, siete de los cuales eran maestros en escuelas de la UNRWA. Además, aproximadamente el 10 por ciento de la fuerza laboral total de la UNRWA en la Franja de Gaza, que asciende a alrededor de 1,200 individuos, está vinculada a organizaciones terroristas islámicas. Casi la mitad de estos empleados tienen familiares directos que son operativos de Hamas y la Yihad Islámica.

El WSJ enfatizó que la evaluación de inteligencia proporcionada a los Estados Unidos se basa en datos clasificados, que incluyen la vigilancia de comunicaciones telefónicas móviles, investigaciones de operativos de Hamas arrestados por Israel y documentos confiscados.

El 7 de octubre de 2023, un empleado de la UNRWA secuestró los restos del soldado Yonatan Samarno y los colocó en un vehículo de la UNRWA mientras regresaba a la Franja de Gaza.

Notables casos de operativos terroristas que ocuparon roles de alto rango y fueron instructores dentro de las instituciones de la UNRWA

Sohail al-Hindi es miembro de la oficina política del movimiento Hamas, que desempeña un papel crucial en la formulación de las estrategias de ataque terrorista de las Brigadas al-Qassam. Ha ocupado el cargo de presidente del sindicato de trabajadores de la UNRWA en la Franja de Gaza durante muchos años y también ha sido jefe del sector de profesores de la UNRWA. Al-Hindi ha sido abierto sobre sus afiliaciones con Hamas y ha participado activamente en actividades políticas como su representante. Su influencia se extendió al marco educativo de la UNRWA, particularmente a través de su cargo como supervisor en el campamento de verano para estudiantes de la UNRWA.

En julio de 2001, al-Hindi participó en una ceremonia en una escuela ubicada en el campo de refugiados de Jabaliya junto al líder de Hamas, Ahmed Yassin. Durante su discurso a los estudiantes destacados, elogió a los terroristas suicidas que surgieron del sistema educativo palestino, afirmando que "el camino a Palestina está pavimentado con la sangre de los mártires. Los estudiantes mártires crean historia con sus partes corporales (que explotan)".

Desde al menos 2004, la alta dirección de la UNRWA era consciente de que Sohail al-Hindi, quien lideraba el sector de profesores, era un destacado operativo de Hamas que abogaba por la yihad contra Israel, incluidos los ataques suicidas. Chris Gunness, portavoz principal de la UNRWA, reconoció las acusaciones contra al-Hindi en un artículo publicado en el sitio web de Ynet el 27 de enero de 2009, que hacía referencia a informes anteriores que detallaban las actividades de Hamas dentro de las escuelas de la UNRWA y confirmaba el empleo de al-Hindi en la organización. Gunness calificó estas acusaciones como reclamos reciclados que se habían presentado a la UNRWA en años anteriores. A pesar de esto, Sohail al-Hindi permaneció empleado por la UNRWA, la cual optó por pasar por alto la escrutinio mediático sobre su condición de operativo de alto rango de Hamas. La presión sobre la UNRWA se intensificó tras la elección de al-Hindi en el buró político de Hamas, lo que finalmente llevó a la organización a anunciar su despido en marzo de 2017.

Amir al-Mishal, quien sucedió a al-Hindi, es reconocido como crítico del proceso de paz. El 16 de mayo de 2008, Mishal, entonces a cargo del sector de servicios en la UNRWA, hizo una declaración durante un evento del Día de la Nakba, afirmando: "Lo que fue tomado por la fuerza no será devuelto excepto por la fuerza y no por la paz y las decisiones [de los políticos]. Tenemos el derecho y el deber de protegerlo [Palestina]. Nuestra fuerza radica en nuestra unidad". Cuatro años después, el 15 de mayo de 2012, al-Mishal jugó un papel clave en un evento que homenajeaba a prisioneros palestinos y conmemoraba el Día de la Nakba.

Jawad Abu Shamala fue miembro de la oficina política del movimiento Hamas, donde desempeñó un papel significativo en la formulación de las estrategias terroristas de las Brigadas al-Qassam. También ocupó el cargo de jefe del departamento económico de Hamas. Antes de involucrarse con Hamas, Abu Shamala trabajó como profesor en una escuela de la UNRWA en la Franja de Gaza. Perdió la vida durante un ataque de las FDI el 10 de octubre de 2023.

Issa Abd al-Hadi al-Batran nació en 1973 en el campo de refugiados de al-Boreij en Gaza. Su trayectoria educativa incluyó asistir a la escuela primaria y secundaria bajo la UNRWA, seguida por la Escuela Secundaria Khaled bin al-Walid, el Centro de Entrenamiento de Gaza (UNRWA) y la Universidad Abierta de Al-Quds. Durante años, Batran se desempeñó como profesor en escuelas de la UNRWA en el distrito central de la Franja de Gaza, a pesar de que los directivos de la UNRWA eran conscientes de que era un alto operativo en las Brigadas al-Qassam y que había sido blanco de varios intentos de asesinato por parte de las FDI. Finalmente fue despedido de la UNRWA en 2009 tras sufrir una grave lesión durante un incidente laboral relacionado con las Brigadas al-Qassam. Posteriormente fue asesinado en un ataque de las FDI en julio de 2010.

Awad al-Qiq ocupó los cargos de maestro, educador y administrador en las escuelas de la UNRWA en Rafah, al mismo tiempo que era el líder de la unidad de producción de armas para la Yihad Islámica. Fue asesinado el 30 de abril de 2008 durante un ataque aéreo que tenía como objetivo una instalación de producción de armas en Rafah.

Al-Qiq se desempeñó como un operativo de alto rango responsable del desarrollo y producción de cohetes para la Yihad Islámica, así como de la preparación de dispositivos explosivos y estrategias de guerra. Jugó un papel crucial en la formación de generaciones sucesivas de "ingenieros" utilizando la experiencia que había adquirido. En el verano de 2006, al-Qiq viajó a China, donde expresó interés en aeronaves ligeras, potencialmente con la intención de adquirirlas y fabricarlas para llevar a cabo ataques contra Israel.

La participación de al-Qiq en el terrorismo salió a la luz en septiembre de 2007, después de un intento de asesinato por parte de Israel. A pesar de este incidente, siguió desempeñando sus roles de maestro, educador y administrador en las escuelas de la UNRWA, participando activamente en la educación de niños y adolescentes durante los campamentos de verano. Las razones detrás de la decisión de la UNRWA de mantenerlo en sus roles de enseñanza y educación después de que se revelaron sus actividades siguen siendo poco claras.

Said Siyam fue un estrecho colaborador del líder de Hamas, Khaled Mashal, y posteriormente ocupó el cargo de ministro del interior dentro del gobierno de Hamas, supervisando las operaciones militares en la Franja de Gaza. Dedicó 23 años a trabajar como profesor y educador adicional en escuelas de la UNRWA. Hasta 2003, Siyam representó a Hamas en el comité de coordinación de fuerzas nacionales e islámicas, que gestionaba actividades durante la intifada de al-Aqsa. A pesar de su destacado papel como activista de alto rango en Hamas, la UNRWA no tomó medidas para expulsarlo de su organización. Siyam perdió la vida en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en enero de 2009.

Zuhair Al-Kaisi ocupaba el cargo de comandante senior dentro de la organización terrorista islámica conocida como Los Comités de Resistencia Popular. Al mismo tiempo, trabajó durante varios años como profesor de matemáticas en escuelas de la UNRWA, mientras también estaba afiliado a un grupo terrorista (facciones de Rafik al-Salami). Perdió la vida durante una operación de las FDI en marzo de 2012.

Numerosos operativos de las Brigadas al-Qassam (Hamas) y las Brigadas al-Quds (Yihad Islámica) han completado su educación en escuelas y colegios de la UNRWA ubicados en la Franja de Gaza.

Advertencias de política

Ha llegado el momento de pedir a las naciones donantes de la UNRWA que contribuyen con $1.6 mil millones a la UNRWA que implementen nuevas políticas:

Cancelación del nuevo plan de estudios de la UNRWA, basado en la Yihad, el martirio y el "derecho al retorno por la fuerza de las armas", que no tienen cabida en la educación de la ONU, cuyo lema es "La paz empieza aquí".

Desarme de las escuelas de la UNRWA y cese del entrenamiento paramilitar vinculado a todas las escuelas de la UNRWA. Es absurdo que la UNRWA, una agencia de la ONU con un supuesto compromiso con la "educación para la paz", permita este tipo de entrenamiento armamentístico y el disparo de misiles cerca de sus instalaciones.

Insistir en que la UNRWA despida a los empleados afiliados a Hamás, la Yihad Islámica o Fatah, de acuerdo con las leyes de las naciones donantes que prohíben la ayuda a cualquier agencia que emplee a miembros de una organización terrorista.

Introducir las normas del ACNUR para avanzar en el reasentamiento de los refugiados de cuarta y quinta generación de la guerra de 1948 que han pasado siete décadas relegados a la condición de refugiados. La política actual del OOPS es que cualquier reasentamiento de refugiados árabes interferiría con el "derecho de retorno" a las localidades árabes anteriores a 1948. Al adoptar la postura de los maximalistas árabes, la UNRWA incumple su compromiso de ayudar a los refugiados árabes de 1948 y a sus descendientes.

Exigir una auditoría de los fondos de los donantes que proceden de 68 naciones. Esto abordaría los informes documentados sobre el despilfarro de recursos, la duplicación de servicios y un flujo no deseado de dinero en efectivo a los grupos terroristas que dominan las operaciones de la UNRWA.

David Bedein ha cubierto la UNRWA desde 1987, involucrando a periodistas árabes y judíos, produciendo 25 películas rodadas en el lugar, revisando todos los libros de texto utilizados por los estudiantes que estudian en las escuelas de la UNRWA ubicadas en Judea, Samaria y Jerusalén. La investigación está disponible en su sitio, IsraelBehindTheNews.com. Es el autor de UNRWA: Obstáculo para la Paz.