'Inhumanidad de los enemigos del pueblo judío': líderes israelíes reaccionan al asesinato de Kogan

Numerosos miembros de la Knesset de Israel expresaron sentimientos de tristeza, horror y enojo ante la noticia del asesinato del emisario de Jabad, Zvi Kogan, en los Emiratos Árabes Unidos la mañana del domingo.

El presidente Isaac Herzog dijo que "lamentaba con tristeza y indignación" la noticia de la muerte de Kogan, agregando: "Este vil ataque antisemita es un recordatorio de la inhumanidad de los enemigos del pueblo judío. No nos detendrá en nuestro camino de seguir cultivando comunidades prósperas en los Emiratos Árabes Unidos o en cualquier otro lugar, especialmente con la dedicación y el trabajo de los emisarios de Jabad en todo el mundo".

Herzog también agradeció a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por sus esfuerzos para encontrar a Kogan y añadió que "confía en que trabajarán incansablemente para llevar a los culpables ante la justicia".

