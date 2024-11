¿Cumplirá Hezbolá con el alto el fuego? - Análisis

Antes de celebrar el emergente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, es necesario contar con la aprobación primero; nada sucede sin eso. Si Israel aprueba el acuerdo, entonces será responsabilidad de Hezbollah hacer lo mismo.

Sin embargo, en Líbano, no será Hezbollah quien apruebe oficialmente el acuerdo. En cambio, será aprobado por el Estado de Líbano, lo que significa que Hezbollah ni siquiera podría ser mencionado o ser signatario del acuerdo. Esto básicamente dejaría abierta la posibilidad de que Hezbollah no tenga que cumplir con el acuerdo, ya que no está presente en la mesa.

Esto es la táctica de engaño habitual que se remonta décadas atrás.

¿Qué está en juego aquí? En primer lugar, Israel querrá demostrar que cumplió sus objetivos en Líbano. En septiembre, Israel añadió un objetivo a la Guerra entre Israel y Hamas: devolver a los 60,000 evacuados que han sido desplazados desde octubre pasado a sus hogares en el Norte.

Para octubre de 2024, las amenazas de Hezbollah a lo largo de la frontera han perjudicado a las comunidades, matado a soldados y civiles, y dañado alrededor de 1,000 hogares. El entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, quería golpear fuerte a Hezbollah desde octubre de 2023, pero fue retenido. Luego, a mediados de septiembre, el gobierno avanzó y añadió la seguridad del Norte como un objetivo de guerra.

Cuerpo de Artillería de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) visto disparando hacia el Líbano, cerca de la frontera israelí con el Líbano, el 6 de agosto de 2021. (credit: BASEL AWIDAT/FLASH90)

¿Qué está en juego en el acuerdo?

La pregunta es, ¿se ha vuelto más seguro el Norte? Hezbollah continúa lanzando cohetes contra el norte y centro de Israel, matando e hiriendo civiles casi a diario.

Hezbollah ha perdido su infraestructura terrorista a lo largo de la línea de aldeas más cercanas a Israel, lo que probablemente significa que no puede disparar misiles antitanque a las casas en la frontera. Sus pesados cohetes Burkan y otros pueden verse afectados, pero su arsenal de cohetes de 107mm y otros probablemente siguen representando una amenaza desde posiciones de disparo tan cercanas como seis millas de la frontera.

A Israel le llevó dos meses derrotar a Hezbollah cerca de la frontera, un área que Israel conquistó en alrededor de un día de combate en 1982 durante la Primera Guerra del Líbano.

Por un lado, la considerable tarea de derrotar a Hezbollah en la frontera se debió a que Hezbollah se había vuelto más poderoso. Sin embargo, también es una ventana a las tácticas de las FDI. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las FDI prefieren las guerras largas y lentas hoy en día, donde pierden menos soldados al mes que en el pasado, pero donde el logro general nunca está claro, ni tampoco la estrategia. En Líbano, es posible que Israel haya eliminado alrededor de 2.500 operarios de Hezbollah, junto con su cadena de mando y liderazgo. Sin embargo, el grupo no muestra signos de estar completamente derrotado.

Si el acuerdo avanza, muchas preguntas aún permanecen: ¿Volverá Hezbollah a la frontera? ¿Volverán los residentes de Israel? ¿Se detendrá el fuego de cohetes?

Supuestamente habrá mecanismos para permitir a Israel seguir actuando contra Hezbollah. Un reporte incluso comparó esto con la "guerra entre guerras" en Siria, donde Israel a menudo realiza ataques contra el contrabando de armas iraníes.

¿Se convertirán los ataques aéreos en Líbano en la norma entonces? Si es así, ¿no actuará Hezbollah para hacer valer su "ecuación" de responder siempre a estos ataques? ¿No nos mantiene eso en el mismo lugar? ¿Ha dictado Israel los términos a Hezbollah? Aparentemente, es más probable que sea Israel quien esté bajo presión.

Sin embargo, el acuerdo será presentado por ambos lados como una gran victoria. Hezbollah afirmará que ganó simplemente existiendo después de la guerra, mientras que Israel afirmará que ha retrasado las capacidades de Hezbollah durante muchos años.

Disminuyendo las capacidades

Sin embargo, esto ya lo hemos escuchado antes. En mayo de 2021, las IDF también afirmaron haber disminuido las capacidades de Hamas muchos años con diez días de bombardeos. A la larga, se logró muy poco porque los ataques aéreos de precisión no ganan guerras, y no son una varita mágica.

En este sentido, Israel sufre algunos de los desafíos que enfrentó Estados Unidos en Vietnam. Es fácil contar la cantidad de cosas que fueron golpeadas, de la forma en que los Estados Unidos contaban los "cuerpos" de enemigos eliminados, pero esto no siempre lleva a ganar la guerra; puedes ganar cada batalla táctica y aún así perder.

Después de la Segunda Guerra del Líbano, Israel también sintió que no había ganado. A la larga, sin embargo, esa guerra trajo muchos años de paz. Hezbollah creció exponencialmente en poder, UNIFIL falló y el ejército libanés no logró asegurar la paz, pero hubo relativa paz durante muchos años.

Israel puede decir que logró una década, o al menos varios años, de paz y contar esto como un logro. De hecho, simplemente quitar la presión de los otros frentes de Israel podría ser un logro, especialmente dado que Israel no ha logrado sus objetivos de guerra en Gaza y aún hay 101 rehenes allí.

Uno de los objetivos del alto el fuego es desenredar a Hezbollah de la guerra en Gaza. Hezbollah comenzó sus ataques el 8 de octubre de 2023, para respaldar a Hamas y lanzar una guerra de múltiples frentes, junto con los hutíes y milicias iraquíes, todos instigados por Irán, que buscaba rodear a Israel con representantes y peones.

Al sacar a Hezbollah del tablero de ajedrez, es posible que el tablero de la guerra de múltiples frentes cambie. La gran preocupación es si Hezbollah se vinculará a Gaza en el futuro y sentirá que puede atacar a Israel nuevamente cuando lo desee.

Una cosa a tener en cuenta de los cese al fuego pasados es que una vez que Israel retire tropas de Líbano, habrá inercia en contra de volver a entrar; esto es lo que permitió que UNIFIL fallara la última vez. ¿Estará Israel dispuesto a regresar a la palestra cuando aparezcan banderas de Hezbollah en pueblos en la frontera y los residentes del norte demanden acciones?

Otra preocupación es el arsenal de Hezbollah. ¿Qué tan rápido pueden reponerlo? Aún si perdieron 3,000 combatientes y el 80% de sus cohetes, ¿es algo que se pueda reconstruir en uno o dos años? Hezbollah puede no ser parte del acuerdo, lo que le permitiría hacer lo que quiera.

¿El "mecanismo" que permite a Israel quejarse de las actividades de Hezbollah realmente creará un sistema que permita a Israel responder? ¿Cuál será el papel de Francia? ¿La armada del Líbano alguna vez aparecerá a lo largo de la frontera y UNIFIL cumplirá alguna vez con su mandato?

Estados Unidos presionó a Israel para un acuerdo marítimo en 2022 que fortaleció a Hezbollah. Si Israel es presionado hacia este alto el fuego y Hezbollah se siente fortalecido nuevamente, ¿no será solo cuestión de tiempo hasta que regrese la guerra? ¿Cambiará Hezbollah su amenaza al Golán, afirmando que ese sector no está incluido en el acuerdo?

Muchas preguntas rodean la perspectiva de un acuerdo de alto el fuego. Si Irán siente que fue derrotado en Líbano, eso podría llevar a otros acuerdos y cese de fuego. Sin embargo, si Irán siente que preservó la mayor parte de Hezbollah y por lo tanto ganó en Líbano, entonces los otros frentes, como Irak, Siria, Yemen, Cisjordania y Gaza, podrían sentirse fortalecidos.

Cómo juegue esto Israel será clave.