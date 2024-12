Hamás podría aceptar la retirada gradual de las tropas de las FDI de Gaza, según un medio saudí

Según el medio de noticias saudí Asharq Al-Awsat, citando fuentes palestinas familiarizadas con el asunto, Hamas está abierto a un acuerdo de alto el fuego y podría ser más receptivo a compromisos de lo que ha sido anteriormente, el domingo.

Las fuentes supuestamente señalaron que el grupo terrorista había indicado que aceptaría una retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, incluyendo los corredores de Filadelfia y Netzarim.

Durante el período de transición, Hamas también aceptaría el control de la Autoridad Palestina sobre el Paso de Rafah, según las fuentes citadas por el medio saudí.

Sin embargo, según las fuentes, Hamas condicionó dicho acuerdo a la capacidad de los residentes del norte de Gaza de regresar a sus hogares.

Las fuentes también afirmaron que el grupo terrorista había accedido a que la Autoridad Palestina y países árabes administraran diversos sectores de la Franja de Gaza. Vista del Corredor Philadelphi entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto, el 15 de julio de 2024. (credit: Oren Cohen/Flash90)

'Consenso interno para un acuerdo'

"Existe un consenso interno para presionar por un acuerdo en Gaza”, según se citó a las fuentes.

El sábado, un funcionario israelí fue citado por Walla diciendo que Israel creía que Hamas estaría de acuerdo en comprometerse en algunos temas en los que había faltado acuerdo.

Según el funcionario, la liberación por parte del grupo terrorista del video mostrando al rehén Edan Alexander fue un signo positivo por parte de Hamas.

Además, una nueva propuesta estaba sobre la mesa "para detener los enfrentamientos en Gaza por al menos 60 días y permitir a Israel mantener una presencia militar en el enclave", informó The Wall Street Journal el sábado, añadiendo que "los rehenes retenidos en Gaza comenzarían a ser liberados después de siete días".

La semana pasada, The New York Times informó que algunos líderes de Hamas estaban considerando un acuerdo de alto el fuego por rehenes en Gaza, en el que las FDI permanecerían temporalmente en el Corredor de Filadelfia en la Franja de Gaza.

Walla contribuyó a este informe.