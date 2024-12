'El tiempo se está agotando': Hamas publica video del rehén Matan Zangauker

Hamas publicó un video de tres minutos del rehén Matan Zangauker, de 24 años, en Telegram el sábado, titulado "El tiempo se está agotando".

En el video, Zangauker se presenta a sí mismo y le dice a la cámara que ha estado en cautiverio por más de 420 días. Luego envía un mensaje al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu: "Me enteré de tu nuevo plan para devolvernos a casa. Escuché que darás $5 millones a quien nos devuelva a salvo a casa y les proporcionarás una salida segura de la Franja de Gaza. Estoy muy decepcionado. Ahora estoy seguro de que no conoces a tus enemigos y no comprendes su mentalidad. Este es tu fracaso y el fracaso del gobierno desde el 7 de octubre".

Similar al video del rehén israelí-estadounidense Eden Alexander que Hamas publicó la semana pasada, Zangauker afirma que "los guardias nos informaron sobre las nuevas instrucciones, y estamos muy asustados, mis amigos y yo, por nuestras vidas".

Zangauker dice que "morimos mil veces todos los días, y nadie siente por nosotros. El pueblo de Israel, no nos ignoren. Todavía estamos vivos. Queremos regresar antes de enloquecer. El aislamiento nos está matando, y la oscuridad aquí es aterradora. Es ilógico que paguemos el precio por los errores del gobierno, y es hora de poner fin a nuestro sufrimiento." Natali Zangauker (izquierda), hermana del rehén israelí Matan Zangauker, y su madre Einav Zangauker (derecha) llegan a una investigación policial en Tel Aviv, el 1 de mayo de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Un mensaje para su familia y amigos

También envió un mensaje a su madre, Einav, que ha estado liderando las protestas del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas desde el inicio de la guerra el 7 de octubre.

"Te veo, y te escucho mucho, y entiendo las actividades que haces, y escucho las actividades que llevas a cabo. Estoy muy feliz de que estés bien, y espero verte pronto y sentarme contigo en la misma mesa para comer y beber y hablar contigo."

Luego hay una pausa en el video antes de que Zangauker reaparezca.

"Nos estás dejando morir y caer. No sé cómo trabajas. ¿Por qué cometes todos estos errores? Estoy pagando el precio por tus errores que haces todos los días. Me estoy muriendo poco a poco, y cada día, una parte de mí muere", dijo.

"El pueblo de Israel, mi familia, mis amigos, mi madre, Dado, Shani y mi abuela: El gobierno nos ha descuidado y continúa ignorándonos día tras día. Espero que hagan lo que puedan para cambiar la situación y devolverme con el resto de los prisioneros vivos y sanos," dijo el rehén.

"La vida en Gaza no es fácil. Vivimos con poca comida, agua no potable y poca medicina. Convivimos con ratas, arañas y otros animales, y la falta de productos de higiene nos afecta mucho. Tenemos enfermedades de la piel y caspa. No tenemos jabón."

Zangauker entonces hace un llamado a todo el pueblo de Israel para manifestarse frente a la casa de Netanyahu y no dejarlo dormir.

"¿Por qué está tardando tanto esto? ¿Por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué estamos aquí?" pregunta mientras concluye el video. "¡No nos olviden!"

Zangauker fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Fue secuestrado junto a su pareja, Ilana Gritzewsky, quien fue liberada como parte de un acuerdo de rehenes después de 55 días en cautiverio.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos respondió que "la publicación del video de Matan, apenas una semana después del de Edan Alexander, proporciona más evidencia de que después de más de 420 días en cautiverio, aún hay rehenes vivos sufriendo severamente."

El foro concluyó que "a través de estos 420 días de abuso continuo, desnutrición y confinamiento en la oscuridad, la necesidad crítica de asegurar el regreso de los 100 rehenes restantes se vuelve más urgente con cada hora que pasa. A medida que el tiempo se vuelve cada vez más valioso, instamos a todas las partes involucradas en las negociaciones a explorar cada camino disponible y aplicar todas las formas posibles de presión: la vida de estos rehenes pende de un hilo".