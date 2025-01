Doron Steinbrecher regresa a Israel desde el cautiverio de Hamas

Hamas anunció el domingo que liberaría a Doron Steinbrecher, junto con Emily Damari y Romi Gonen, en el primer día de la fase uno del acuerdo de cese al secuestro.

Doron, una enfermera veterinaria rumano-israelí de 31 años, fue secuestrada de su hogar en el Kibbutz Kfar Aza el 7 de octubre de 2023.

La madre de Doron dijo que se escondió debajo de su cama cuando los terroristas invadieron su apartamento. Escondiéndose bajo la cama, Doron encontró tiempo para enviar una nota de voz final a sus seres queridos: "Me tienen, me tienen", escribió su madre en el Financial Times.

Emily Damari, Romi Gonen, and Doron Steinbrecher. (credit: Hostages and Missing Families Forum)

Preocupaciones por el bienestar de Doron

Poco se sabía sobre el estado de Doron en cautiverio, aunque su familia estaba preocupada de que no estuviera recibiendo su medicación, y lo mencionaron a la Cruz Roja quienes les dieron una conferencia en respuesta.

Pasaron varios meses antes de que hubiera alguna señal de vida. En enero, después de 107 días en cautiverio, se publicó un video de Hamas en el que Doron, Karina Ariev (19) y Daniela Gilboa (19) hablaban a la cámara desde dentro de los túneles.

Antes del 7 de octubre, la familia de Doron dijo que siempre estaba preocupada por los problemas de seguridad del país.

El padre de Doron, Roni Steinbrecher, dijo a Haartz: "Si no pudiera intercambiar lugares con ella y sentarme allí en su lugar, lo haría sin dudarlo".

Antes del 7 de octubre

Doron era conocida por sus estrechos lazos familiares, eligiendo vivir cerca de su hermana Yamit Ashkenazi.

"Cada mañana, Doron preguntaba por los niños para asegurarse de que estuvieran bien. Me sentía dividida entre el deseo de correr a buscarla y el deseo de mantener a mis hijos seguros", dijo Yamit a Ynet.

Hablando con The Sun, la madre de Doron, Simone, dijo que los sobrinos de Doron preguntan regularmente por ella, ya que continúan viviendo en la comunidad de la que Doron fue arrebatada.

Según informa Danielle Greyman-Kennard. Los jóvenes, que han dado a Doron el apodo de "DoDo", supuestamente piden a su tía antes de dormir y han creado una caja con cosas que han aprendido para mostrarle a Doron cuando regrese.