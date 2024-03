Milicia en Siria alineada con Occidente recuerda al mundo la amenaza del Estado Islámico

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) respaldadas por Estados Unidos recordaron al mundo la amenaza continua que representa el grupo Estado Islámico (EI) y sus remanentes en todo el mundo el domingo, después de que el grupo se atribuyera la responsabilidad del ataque terrorista del viernes que dejó cientos de muertos o heridos en una sala de conciertos de Moscú.

