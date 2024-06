'No en nombre del Islam': Los musulmanes se pronuncian contra Hamas

La organización Consejo de Musulmanes Contra el Antisemitismo (CMAA) utilizó un anuncio de página completa en el periódico National Post de Canadá para reforzar su apoyo a la comunidad judía y condenar a la organización terrorista Hamas y su ataque del 7 de octubre a Israel, según dijo la organización en un post de Saturday X, formalmente conocido como Twitter.

Según su sitio web, la CMAA es "una organización benéfica compuesta por pensadores, profesionales y activistas musulmanes comprometidos en la lucha contra el antisemitismo en todas sus formas."

The atrocities committed by Hamas on October 7, 2023 plunged the world into a frenzy of antisemitism and extremism. Today, The Council of Muslims Against Antisemitism took out full page ad in the @nationalpost to deliver a strong message. We stand with the Jewish community and… pic.twitter.com/mwAUsFkPmG