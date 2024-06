Hezbolá amenaza a Chipre en el último discurso de Nasrallah - Análisis

Si Israel elige actuar contra Hezbolá, corre el riesgo de tener una guerra más amplia, dijo el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el miércoles en un discurso.

Hezbolá ya ha lanzado 5,000 cohetes, misiles y drones contra Israel desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre. Nasrallah ahora amenaza con atacar a todo Israel y reunir a otros miembros del "eje de resistencia" respaldado por Irán en su contra.

El líder terrorista libanés también amenazó a Chipre. Chipre e Israel se han convertido cada vez más en socios en los últimos años. Hezbolá amenazó a Chipre con no permitir que Israel use sus aeropuertos. No estaba claro por qué este es un tema en el que Hezbolá de repente se ha centrado. Israel ha realizado entrenamientos militares conjuntos con Chipre en el pasado.

Hezbolá ha amenazado a otros países en el pasado a través del terrorismo y el envío de agentes al extranjero a Europa, Sudamérica y África Occidental. Pero esta fue una amenaza directa a un país europeo en el Mediterráneo Oriental. Esto muestra lo fuerte que Hezbolá se percibe a sí mismo.

Hezbolá intervino en la guerra civil siria a partir de 2012. Desde entonces, ha asumido un papel importante en el sistema de milicias y grupos armados respaldados por Irán en la región.

Por ejemplo, Hezbolá ha trabajado con los hutíes respaldados por Irán en Yemen. También ha colaborado con grupos respaldados por Irán en Siria e Irak. Además, ha enviado fuerzas a Siria y ha abierto un "archivo de Golán" de terroristas que operan cerca de los Altos del Golán.

De esta manera, Hezbolá ahora se ve a sí mismo como una potencia regional o global. Está basado en Líbano, pero es mucho más fuerte que Líbano.

Hezbolá ahora cree que puede reunir hasta 100,000 voluntarios en la región para apoyarlo en una guerra con Israel. Hezbolá en sí no tiene acceso a tantos combatientes porque recluta de la comunidad chiíta en Líbano, y no hay un gran número de reclutas disponibles para las filas de Hezbolá. Sin embargo, puede reclutar en Siria y especialmente en Irak. OPERATIVOS DE HEZBOLLAH saludan durante el funeral de compañeros muertos en un ataque israelí, en Shehabiya, sur del Líbano, el 17 de abril. (credit: AFP VIA GETTY IMAGES)

Conflicto podría cambiar el rostro de la región, cree Nasrallah

Nasrallah cree que este conflicto actual podría cambiar el rostro de la región. Irán también cree que este es el caso. Junto con Rusia y otros partidarios de Hamas, como Turquía, Qatar y China, hay un sentido de que está surgiendo un nuevo orden regional y global.

Hezbolá huele sangre en el agua, en cierto sentido, y los tiburones respaldados por Irán se están reuniendo tras el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Funcionarios israelíes han amenazado en el pasado a Hezbolá y le han dicho que debería ver lo que Israel ha hecho en Gaza. Esto sugiere que Israel podría causar el mismo daño en Líbano.

Hezbolá ha desafiado sistemáticamente a Israel. El ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de las FDI de Israel han comentado sobre la necesidad de disuadir a Hezbolá y llevar a los residentes israelíes de vuelta a sus hogares en el norte.

Hezbolá continuará con sus ataques hasta que termine la guerra en Gaza. También está preparando el terreno para una posible escalada.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá han aumentado recientemente. Las FDI eliminaron a Sami Taleb Abdullah, comandante de la Unidad Nasr de Hezbolá, el miércoles pasado. Hezbolá difundió imágenes de drones de sitios sensibles de Israel a lo largo de la costa el martes. El jefe de las FDI respondió a las imágenes el miércoles, advirtiendo a Hezbolá sobre las capacidades de Israel. El martes, el comandante de la FDI del Comando Norte, el Mayor General Ori Gordin, y el jefe de la Dirección de Operaciones, el Mayor General Oded Basiuk, aprobaron planes operativos y realizaron una evaluación conjunta de la situación en la sede del Comando Norte.

Los comentarios de Nasrallah son importantes. Su referencia a Chipre es nueva. En el pasado, sin embargo, Hezbolá ha alardeado de poder movilizar voluntarios de Iraq y Siria para apoyar su guerra contra Israel, y también ha amenazado con atacar a todo Israel.