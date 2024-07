Café saudí o café árabe: Una tormenta en una taza de café

La Asociación de Protección del Consumidor de Arabia Saudí emitió la semana pasada una decisión en la que definía referirse al café saudí con el nombre de "café árabe" como una "violación" de la ley. En el mismo contexto, el Ministerio de Comercio saudí y la Federación de Cámaras saudíes también hicieron un llamamiento a todos los restaurantes, cafeterías y patentes del reino para que adoptaran el nombre "café saudí" en lugar de "café arábigo" al describir la popular bebida caliente.

Esta noticia hizo mucho ruido en Arabia Saudí y en las redes sociales, y muchos usuarios expresaron sus opiniones.

Algunos usuarios respondieron de forma cínica o negativa. Tal fue el caso de un usuario, que escribió que la decisión era "absurda, estúpida y ridícula".

Zakaria Al-Sharabi, bloguero yemení, fustigó a la autoridad saudí, afirmando: "Todo el mundo sabe que estáis buscando una historia robando la historia de los demás". También exigió saber: "¿Qué tiene que ver la protección del consumidor con el nombre? Es decir, si no se llama café saudí, ¿se intoxicará el consumidor?"

Un tercer usuario escribió: "Por lo visto, la Asociación de Protección del Consumidor no tiene mucho que hacer, y lo que quieren es acosar y crear problemas y ya está"

Mientras que un cuarto usuario escribió: "¿Dónde están, protección al consumidor, cuando se trata de los altos precios?"

Algunos usuarios respondieron de forma más humorística. Un comentarista saudí escribió con simpatía: "Me gusta esta megalomanía que tenemos", añadiendo muchos emojis de risa.

Por último, muchos leales saudíes respondieron de forma más positiva, algunos comentando con emojis aplaudiendo o saludando y publicando fotos de miembros de la familia real saudí, incluidos el rey Salman y el príncipe heredero Mohammad Bin Salman, bebiendo café de una pequeña taza.

Otro usuario añadió: "Café árabe o café saudí, todos son uno. Lo importante es que es árabe y todos somos uno"

Por último, un usuario bahreiní escribió: "En mi opinión, cambiar el nombre de 'café árabe' por 'café saudí' debería aplicarse de forma general en todos los países árabes, porque este nombre es más preciso en la descripción y la preparación. En nuestra casa, preparamos el café con el método Najdi, que se caracteriza por su color rubio".

El arte único de hacer café

El arte de preparar café en Arabia Saudí tiene mucha importancia cultural, e incluso se le concedió el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2015. El proceso tradicional saudí consiste en tostar ligeramente los granos de café en una cacerola poco profunda sobre un fuego abierto. Luego, una vez tostados, los granos se transfieren a un mortero y se muelen con una mano de mortero, generalmente de cobre.

La inmensa importancia que los saudíes conceden al café también se vio representada por la iniciativa del Ministerio de Cultura saudí en 2022 de denominar el año "Año del Café Saudí".

La Agencia de Prensa Saudí (SPA) afirmó en 2023 que en el Reino se consumen más de 80.000 toneladas de café al año, lo que sitúa al país entre los 10 primeros países del mundo en términos de consumo per cápita.

También según la Agencia de Prensa Saudí, el mercado saudí importa aproximadamente entre 70.000 y 90.000 toneladas de café cada año, añadiendo que los saudíes gastan más de 1.000 millones de riales en café (aproximadamente 266 millones de dólares) anualmente.

Según Africa News, a finales de 2021, el reino contaba con 400.000 árboles de café en 600 granjas en todo el país, mientras que los informes nacionales afirmaban que Arabia Saudí planea plantar 1,2 millones de árboles de café para 2025.