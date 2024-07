Disturbios contra refugiados en Turquía tras la detención de un sirio por acosar a una niña

Tras los disturbios contra los refugiados que estallaron en el centro de Turquía el fin de semana, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, emitió el lunes una declaración televisada en la que culpaba a su oposición política de la violencia por difundir una retórica antisiria y fomentar el racismo.

Tras hacerse públicos los detalles de un caso de acoso sexual a una niña turca de siete años por parte de un refugiado sirio, los habitantes de la región de Melikgazi, en el centro de Kayseri, salieron a la calle enfurecidos el domingo por la noche.

El Ministerio del Interior turco informó en un comunicado de que la muchedumbre prendió fuego a comercios de propiedad siria, volcó coches y exigió la expulsión de los refugiados. La policía detuvo a 67 personas sospechosas de estar implicadas en los disturbios.

Las autoridades informan de que ya han detenido al autor y puesto a la niña y a su familia bajo protección estatal.

Erdogan condena la "xenofobia"

"No se puede conseguir nada alimentando la xenofobia y el odio a los refugiados en la sociedad", dijo Erdogan durante su discurso del lunes. "Una de las razones del trágico suceso provocado ayer por un pequeño grupo en Kayseri es el discurso venenoso de la oposición" Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters ahead of the local elections in Istanbul, Turkey, March 29, 2024. (credit: REUTERS/UMIT BEKTAS)

Nominalmente, el conservador y proislamista Partido AK de Erdogan se ha presentado como un partido favorable a los refugiados y ha acusado a la oposición de racismo.

El mayor rival del presidente, Ekrem Imamoglu, líder del laico CHP y alcalde de Estambul, ha criticado duramente la política de inmigración de la administración, acusando a Erdogan de utilizar a los refugiados como peones políticos y ha hecho llamamientos a la deportación masiva.

Aunque la base del CHP está formada en gran medida por votantes liberales y favorables a la democracia, la plataforma anti-refugiados del partido le llevó a formar coalición con ciertos partidos ultranacionalistas de derechas.

Las autoridades turcas afirman que hay 3,6 millones de refugiados sirios residiendo en el país; sin embargo, cifras no oficiales elevan mucho más el número.