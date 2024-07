Irán lanza ofensiva diplomática contra Israel en Nueva York y Medio Oriente: Análisis

El ministro iraní de Asuntos Exteriores en funciones, Ali Bagheri Kani, está llevando a cabo una ofensiva diplomática en Nueva York, en las Naciones Unidas, mientras el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, refuerza sus alianzas y asociaciones en la región.

Kani se reunió con su homólogo libanés, Abdallah Rashid Bou Habib, el miércoles por la noche en Nueva York, mientras Pezeshkian tendía la mano a Qatar para hablar de cooperación bilateral. "La cooperación entre Irán y Qatar tiene numerosos beneficios mutuos para ambas partes, y perseguiré seriamente el desarrollo de las relaciones", dijo Pezeshkian al emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani.

Significativamente, Doha acoge a Hamás, e Irán respalda a la organización terrorista. El medio de comunicación estatal iraní IRNA informó de que "el presidente electo iraní también dijo que Teherán y Doha comparten puntos de vista comunes, y ambos sostienen que el diálogo es la única forma exitosa de ampliar la cooperación que fomenta la estabilidad regional y el desarrollo también".

Mientras tanto, en Nueva York en la ONU, según el informe de IRNA, Kani "llamó a la continuación de las conversaciones y consultas con las autoridades libanesas una de las prioridades importantes de Irán y destacó el firme apoyo de su país a la estabilidad y seguridad de Líbano." Iran's President-elect Masoud Pezeshkian speaks during a gathering with his supporters at the shrine of Iran's late leader Ayatollah Ruhollah Khomeini, in south of Tehran, Iran July 6, 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA/REUTERS)

'La ofensiva de Hezbolá se debe a la guerra de Israel en Gaza'

Irán subrayó la importancia de los ataques de Líbano contra Israel, ya que están "apoyando a la resistencia en Palestina"."

Kani dijo también que su país intentaba "impedir la expansión de la guerra en la región", lo que resulta extraño si se tiene en cuenta que Irán ha empujado a Hezbolá en Líbano a continuar sus ataques contra Israel.

Habib, por su parte, alabó "el apoyo de Irán a la estabilidad y la seguridad de Líbano" y dijo: "Buscamos la paz y la estabilidad en la región". Además de poner fin a la guerra contra Gaza, hay que esforzarse por eliminar el riesgo de ampliar el alcance de la guerra en la región"

Kani también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas para obligar a Israel a poner fin "inmediata e incondicionalmente" a sus ataques en Gaza en una reunión celebrada el miércoles y presidida por Rusia.

Moscú, Pekín, Ankara y Teherán han respaldado a Hamás tras los ataques del 7 de octubre. "Quiero dar las gracias a la Federación Rusa por organizar este oportuno debate abierto. El régimen israelí ha destruido más del 80% de las zonas residenciales y todas las infraestructuras, incluidos hospitales, mezquitas, iglesias, centros educativos y lugares históricos de Gaza", declaró Kani.

En una entrevista con CNN, "reiteró la promesa de su país de utilizar los marcos y mecanismos jurídicos y judiciales nacionales e internacionales para hacer justicia a los autores del asesinato del teniente general Qassem Soleimani", según IRNA. Qassem Soleimani", según la IRNA.

En CNN, Kani dijo: "Todo el mundo sabe que el conflicto en el sur de Líbano tiene sus raíces en los crímenes sionistas en Gaza.

"En los últimos nueve meses, debido a la continuación de los crímenes y el genocidio, los frentes de resistencia regionales se han vuelto activos contra los sionistas. Por lo tanto, cuando termine el crimen sionista en Gaza, es obvio que cabe esperar que la resistencia no actúe en otras zonas".

Esta es la reiteración habitual en relación con los nueve meses de ataques de Hezbolá, parte del plan de Irán para instigar una guerra multifrontal en la región contra Israel.