Tras el ataque a Hodeida, Israel debe mirar a Irán, dice ex mayor general

Ante el ataque israelí en Yemen, el alto funcionario hutí, Mohammed Ali al-Houthi, emitió una amenaza velada a Israel en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el domingo por la noche, tras informes de la organización terrorista sobre lanzamientos hacia Israel.

El ex mayor general de las FDI, Israel Ziv, habló con Anat Davidov y Udi Segal en 103FM y compartió sus ideas sobre la situación en Yemen.

"Los hutíes no son exactamente Hezbolá," comenzó Ziv. "Su distancia y capacidades son fundamentalmente diferentes. Por un lado, no se puede subestimar porque tienen capacidades considerables. Sabemos cómo manejar la mayor parte del fuego, pero ese no es el problema. El problema es que estamos entrando en una situación multilateral. La cabeza del pulpo está sentada detrás, y creo que está bastante satisfecho con esto. No se puede vencer a los yemeníes."

El ataque al puerto de Hodeidah dañó a los hutíes, pero no tienen nada que perder

Ziv continuó, "Creo que desde el principio, la mayoría de ellos fueron derribados. Este grupo lleva años luchando desde cuevas. El ataque al puerto realmente les duele, pero no tienen nada que perder. No los acabó. Simplemente hizo que esta línea del frente fuera más personal para ellos. ¿A qué llevará exactamente esto? Solo el tiempo lo dirá. No se verá como el Norte contra Hezbollah. La historia es que están en proceso de expandirse a otros lugares mientras intentan dañar la libertad de navegación. Si quieres influir en los hutíes, no es a través de ataques directos, sino a través de Irán."

Israel Ziv (credit: MOSHE SHAI/FLASH90)

Más tarde, Ziv también se refirió a la retirada de Biden de la carrera presidencial de EE. UU.

"Creo que Biden continuará hasta enero", dijo. "En teoría, las mismas políticas deberían continuar, pero por otro lado, renunciar a la presidencia reduce la presión sobre él, y puede tomar decisiones más personales. Esto se trata más de otras cuestiones que de Israel. Hay muchas cosas en las que es un pato cojo. En cuanto a Israel, estoy muy preocupado por lo que Netanyahu va a hacer en el Congreso. Podría mostrarnos lo que sucede cuando enfadas al Presidente de los Estados Unidos. No vivimos de acuerdo con el ciclo electoral de EE.UU. Los necesitamos en este semestre".

"Lo que realmente funciona allí es el personal que trabaja a su alrededor y sus directrices. Su personal es lo suficientemente fuerte, y su espíritu es lo que siempre toma las decisiones. La persona que trabaja con nosotros y lo influencia en gran medida es, ante todo, el Secretario de Defensa. Esta persona está en contacto con nuestro ministro de defensa cada dos o tres días, y el jefe de personal allí - en todo lo relacionado con la asistencia y cosas por el estilo," concluyó.