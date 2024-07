Irán advierte contra una respuesta "imprudente" al asesinato de niños drusos

Irán advirtió a Israel el domingo contra lo que llamó una "nueva aventura" en Líbano, en represalia por el devastador ataque de Hezbollah a la ciudad drusa de Majdal Shams, en una declaración emitida por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanaani. Las autoridades israelíes culparon al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de un ataque con cohetes que golpeó un campo de fútbol en Majdal Shams en los Altos del Golán, matando a 12 niños el sábado, y prometieron infligir una respuesta contundente. Hezbollah negó toda responsabilidad por el ataque.

Kanaani dijo que advirtió enérgicamente contra "cualquier nueva aventura sionista contra Líbano bajo el pretexto del incidente de Majdal Shams en el Golán".

Kanaani también advirtió que cualquier "agresión imprudente" de Israel corre el riesgo de desestabilizar la seguridad regional y de intensificar la guerra, informó Al Mayadeen.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán supuestamente dijo que Israel llevaría "la responsabilidad de las consecuencias inesperadas de cualquier comportamiento tonto que cometan".

