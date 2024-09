Las ciudades del norte de Israel están en la línea de fuego

Kiryat Bialik es una ciudad tranquila y bonita que forma parte de una de las cinco ciudades al norte de Haifa, conocidas colectivamente como las Krayot. Conducir por la zona en la ruta 4, que conecta Haifa con ciudades al norte, como Acre y Nahariya, estas ciudades conectadas parecen ser una larga zona residencial al norte de Haifa. Están dispuestas a lo largo del largo arco de la bahía de Haifa, que se extiende durante cinco kilómetros desde Haifa hasta Acra.

Estas ciudades -Kiryat Bialik, Kiryat Yam, Kiryat Ata, Kiryat Haim, Kiryat Motzkin y Kiryat Shmue- fueron fundadas y desarrolladas inicialmente en las décadas de 1930 y 1940. Crecieron rápidamente después de la creación de Israel y ahora tienen casi 200,000 habitantes. Estos vecindarios, una mezcla de viviendas de poca altura y apartamentos construidos para inmigrantes durante las últimas seis décadas, están ahora en la línea de fuego de Hezbolá.

El domingo por la mañana, 22 de septiembre, un cohete impactó en Kiryat Bialik, hiriendo a varias personas, quemando autos y dañando edificios. Por la tarde del 22 de septiembre, el daño era visible; las cicatrices de las llamas habían creado patrones oscuros en las ventanas y en la calle. También había marcas de metralla esparcidas en el estuco, como si un gigante hubiera lanzado piedras alrededor de la calle, golpeando intermitentemente edificios en el vecindario.

La bandera israelí y la bandera de Kiryat Bialik ondean una junto a la otra sobre un edificio de Kiryat Bialik el 22 de septiembre de 2024. (credit: SETH J. FRANTZMAN)

Una gran bandera de Israel colgaba sobre una de las casas dañadas; junto a ella, una gran bandera con el símbolo de Kiryat Bialik. Esta imagen era un símbolo de la solidaridad aquí, la sensación de que las heridas y cicatrices serían cubiertas rápidamente y que la gente sentiría el apoyo del estado.

El Comando de Frente Interior de las FDI estuvo en la escena durante todo el día. Las casas fueron aseguradas, las autoridades buscaron en la zona, recopilaron información sobre los heridos y documentaron la destrucción. Israel tiene una larga experiencia en tratar con ataques terroristas, incluyendo cohetes cayendo en áreas civiles. Todo esto estaba listo para ser puesto en acción en Kiryat Bialik.

Sin embargo, la imagen más grande en los Krayot y otras áreas que ahora están bajo fuego de cohetes de Hezbolá de mayor alcance es que, al igual que la mayor parte del norte de Israel, aquí no hay suficientes refugios, y la gente necesitará mucho más apoyo si la guerra llega aquí como ha sucedido en otras áreas más cercanas a la frontera. La falta de refugios y habitaciones fortificadas no se ha solucionado en el último año.

He pasado muchos días en el norte de Israel desde que comenzó la guerra el 7 de octubre con el ataque de Hamas a Israel. Hezbolá comenzó sus ataques al día siguiente. Ha lanzado más de 8,000 cohetes a Israel. También ha disparado misiles antitanque y drones. Israel evacuó a más de 60,000 personas de la frontera debido al temor de que Hezbolá intentara un ataque masivo como lo hizo Hamas. Sin embargo, la evacuación no es una respuesta. Evacuar comunidades pequeñas fue una solución a corto plazo. Evacuar Kiryat Shmona, una ciudad de casi 30,000 habitantes, envió el mensaje equivocado.

Ahora, Israel no está evacuando el norte. Sin embargo, las lecciones no se han aprendido en términos de proporcionar refugios al público. El tema de los refugios y las pautas estaba claro al pasar tiempo aquí. La gente sabe que no llegarán a los refugios públicos a tiempo; saben que pueden ir a los huecos de las escaleras. Sin embargo, la gente también es fuerte. Han pasado por esto antes, en 2006 durante la guerra con Hezbolá. En ese momento, no había Cúpula de Hierro. Israel ahora tiene mejores sistemas de defensa aérea y alertas. El Comando de Frente Interior ha hecho todo lo posible para comunicar pautas. Las autoridades locales han hecho lo mismo.

Muchas de las autoridades cerca de aquí conocen la amenaza. Tienen muchos sistemas para ayudar a las personas e identificar dónde impactan los cohetes. Durante la tarde, después de que las sirenas habían sonado y pasado, la gente continuó con sus vidas normales. Algunos fueron a ver los daños en Kiryat Bialik. Hablaban de ser despertados por las sirenas y el sonido de las explosiones. En la playa, el viento creó mares agitados. Algunos pescadores probaron suerte.

Siete surfistas también desafiaron las olas. En alta mar, había muchos barcos comerciales en la costa, un símbolo de comercio activo en el puerto de Haifa. Más hacia el interior, cerca del lugar del impacto del cohete en Kiryat Bialik, la gente caminaba de regreso a casa antes del atardecer. Hay una calle nombrada en honor a Haviva Reik en Kiryat Bialik. Reik nació en Eslovaquia en 1914. Llegó a Palestina bajo mandato británico en 1939 y pronto se unió al Palmach, una unidad de élite dentro de la clandestinidad judía Haganah.

Reclutada como una de las treinta y tres paracaidistas judías que acordaron lanzarse en paracaídas en la Europa central ocupada por los nazis, cayó en Eslovaquia en septiembre de 1944. Fue capturada y asesinada en noviembre de 1944 por los nazis. El espíritu de personas como Reik sigue vivo aquí en el norte de Israel. La gente no se doblegará ni romperá debido a los misiles de Hezbolá.