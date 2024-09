¿Se pueden disuadir a las milicias iraquíes de atacar a Israel? - análisis

La Resistencia Islámica en Iraq, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, atacó Eilat el miércoles por la noche. Fue uno de una serie de ataques en escalada desde Iraq en las últimas dos semanas.

Las milicias han dirigido drones contra Israel y también afirman haber lanzado misiles de crucero. Esta es una escalada peligrosa. El ataque en Iraq incluyó varios drones, uno de los cuales fue interceptado.

¿Puede Israel disuadir a las milicias iraquíes? Parece que no pueden ser fácilmente derrotados debido a su gran tamaño y a su gran número.

Básicamente, las milicias iraquíes consisten en varios componentes de las Unidades de Movilización Popular más grandes. Estos son un conjunto de grupos respaldados por Irán que surgieron de la guerra contra ISIS. Pero muchos de ellos tienen raíces más profundas.

Kataib Hezbolá, por ejemplo, está estrechamente vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Algunas de las milicias tienen miles de miembros que conforman docenas de brigadas. Esto hace que atacar a las milicias sea una propuesta desalentadora. Los dolientes llevan los ataúdes de los miembros de Hezbolá Fadel Abbas Bazzi y Ahmad Ali Hassan, después de radios portátiles y localizadores utilizados por el grupo armado Hezbolá detonaron en todo el Líbano, durante su funeral en Ghobeiry, Beirut suburbios del sur, el Líbano 19 de septiembre 202 (credit: REUTERS/EMILIE MADI)

En el pasado, las milicias han atacado a las fuerzas estadounidenses. Después de la masacre del 7 de octubre, llevaron a cabo más de 100 ataques contra las fuerzas estadounidenses en Iraq y Siria. Estados Unidos respondió en varias ocasiones. En abril, hubo una explosión en la base Kalsu de las milicias en la provincia de Babil, en Iraq.

Las milicias mantienen muchas bases y depósitos en Iraq. Algunos de ellos albergan sus cohetes y drones. Se cree que las milicias llevaron misiles balísticos al oeste de Iraq en 2018.

También mantienen redes al otro lado de la frontera en Siria para mover armas al Valle del Río Éufrates Medio. Este método de movimiento de armas puede resultar en un flujo de armas hacia Hezbolá.

En el pasado, las milicias se han quejado de ataques que han dañado sus bases en Iraq. En 2019, por ejemplo, hubo varias explosiones en bases de las Hashd al-Shaabi, el nombre árabe de las Unidades de Movilización Popular. Una de las explosiones tuvo como objetivo su campamento Saqr, o "Halcón".

Algunas de sus bases tienen sus raíces en la era de Saddam Hussein o durante el papel de Estados Unidos en Iraq, cuando las milicias vinieron a tomar el control de almacenes y depósitos preexistentes.

Milicias iraquíes están dispersas

Las milicias iraquíes han estado generalmente tan dispersas que es difícil saber dónde está su comando y control y qué los haría sentir que han sido disuadidos. Por ejemplo, Estados Unidos mató al líder de Kataib Hezbolá, Abu Mahdi al-Muhandis, durante el ataque aéreo contra Qasem Soleimani en 2020, pero Kataib Hezbolá no fue disuadido.

En enero pasado, Kataib Hezbolá mató a tres soldados estadounidenses en Jordania. Parece que los mensajes de Washington a Irán pudieron haber contenido a las milicias después de eso. Sin embargo, los ataques aéreos rara vez han logrado disuadir a las milicias.

Irán tampoco tiene problema en sacrificar a pobres iraquíes en su guerra contra Estados Unidos e Israel. Teherán está dispuesto a enviar a algunos hombres de las milicias a morir mientras lanzan drones y misiles solo para demostrar un punto.

El ataque en Eilat el miércoles por la noche había apuntado al "depósito principal de potasio de Israel en el puerto de Eilat", informó el jueves la agencia oficial de noticias de la República Islámica de Irán (IRNA).

"La oficina de Harakat Hezbolá al-Nujaba en Teherán anunció en un comunicado que la Resistencia Islámica atacó el almacén de una de las reservas económicas estratégicas del régimen sionista en el puerto de Eilat, también conocido como Umm al-Rashrash, en los territorios ocupados el miércoles por la noche", decía el informe.

Harakat Hezbolá es una milicia iraquí diferente a Kataib Hezbolá. Ambas son proxies de Irán y trabajan con la IRGC.

"Fuentes informadas desde dentro de los territorios ocupados también informaron que debido a este preciso y exitoso ataque con drones, no es posible exportar este mineral estratégico desde Eilat hasta nuevo aviso", informó la IRNA. "La potasa es el producto mineral más importante de Israel, que el régimen sionista extrae del Mar Muerto y exporta a través del puerto de Eilat."

Las milicias iraquíes claramente están expandiendo su guerra contra Israel. Los grupos representan cada vez más un peligro. Tienen misiles de largo alcance y drones que probablemente serían utilizados por Irán en caso de una escalada en Líbano.

Tienen años de experiencia en la lucha contra ISIS y en ataques a bases estadounidenses. Los ataques a las bases estadounidenses utilizando drones y misiles son en su mayoría actos de acoso. Pero han mejorado sus armas y su precisión.