Biden hablará con Netanyahu en medio de la disputa y el temor a una guerra total

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que hablaría con el primer ministro Benjamin Netanyahu - en un momento en que los dos hombres están en desacuerdo sobre Líbano y en medio del temor a una guerra total en la región.

"Te diré lo que le digo cuando hablo con él", dijo a los reporteros, pero no especificó cuándo tendría lugar la conversación. Al preguntarle si se podría evitar la guerra total en Oriente Medio, respondió: "Tiene que ser así. Realmente tenemos que evitarlo".

Estados Unidos ha aumentado su disposición para reforzar su postura militar en la región, advirtiendo a Teherán que no golpee a objetivos estadounidenses, mientras que Irán amenazó a Israel tras el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el viernes pasado.

Washington e Israel han estado cada vez más en desacuerdo, con Israel persiguiendo una estrategia militar mientras que Biden ha abogado por una diplomática. Los equipos de rescate se reúnen junto a un edificio destruido tras un ataque israelí contra un alto mando militar de Hezbolá, según informan las autoridades libanesas, en Beirut, Líbano, el 20 de septiembre de 2024. (credit: Reuters TV/AL MANAR TV via REUTERS)

La administración de Biden, cuyos funcionarios estuvieron en intensas conversaciones con sus homólogos israelíes la semana pasada sobre un acuerdo de alto el fuego de 21 días, solo recibieron unos minutos de aviso del ataque.

Conteniendo la escalada iraní

El Pentágono dijo el domingo que "Estados Unidos está decidido a evitar que Irán y los socios y representantes respaldados por Irán exploten la situación o expandan el conflicto."

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, "dejó claro que si Irán, sus socios o sus representantes utilizan este momento para atacar al personal estadounidense o intereses en la región, Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para defender a nuestra gente", subrayó el Pentágono.

"El Secretario también ha aumentado la preparación de fuerzas adicionales de EE. UU. para desplegarse, elevando nuestra preparación para responder a varias contingencias", agregó.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo el domingo que "los combatientes libaneses no deberían ser dejados solos en esta batalla, para que el régimen sionista (Israel) no ataque a los países del Eje de la Resistencia uno tras otro".

"No podemos aceptar tales acciones y no quedarán sin respuesta. Una reacción decisiva es necesaria", dijo Pezeshkian.

El domingo, las FDI atacaron objetivos de Hezbolá en Líbano y golpearon objetivos en Yemen pertenecientes a los hutíes, otro grupo proxy iraní. Un subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Abbas Nilforoushan, fue asesinado en el bombardeo de Israel el viernes a la sede de Hezbolá en Beirut.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, condenó los ataques israelíes en Yemen, diciendo en un comunicado que habían apuntado a "infraestructura civil", como una central eléctrica y tanques de combustible.

"Irán una vez más advierte sobre las consecuencias del belicismo del régimen sionista (Israel) para la paz y seguridad regional e internacional", dijo Kanaani.

Gallant responde a Irán

El ministro de Defensa Yoav Gallant emitió una advertencia velada a Irán el domingo: "Visité la sala de comando y control de la Fuerza Aérea, donde seguí el ataque realizado contra la organización terrorista hutí. Nuestro mensaje es claro: para nosotros, ningún lugar está demasiado lejos".

Netanyahu ha sido franco en sus advertencias directas a Irán, el viernes en las Naciones Unidas y el sábado de regreso en Jerusalén cuando declaró que Nasrallah "era el eje del eje, el motor principal del eje del mal de Irán".

El asesinato de Nasrallah ha sido visto no solo como un intento de debilitar a Hezbolá, sino como un mensaje directo al liderazgo iraní.

Netanyahu, en una declaración pública a los israelíes el domingo por la noche, dijo que "Israel ha cambiado la realidad estratégica en Medio Oriente con sus intensos ataques a grupos proxy iraníes.

"Hemos aplastado a Hamas en Gaza. Eliminamos gran parte de su cadena de mando", dijo.

"Golpeamos con fuerza a Hezbolá, eliminamos a Nasrallah y estamos eliminando sistemáticamente a la cúpula de su comando, incluido otro [asesinato] hoy en Líbano", declaró Netanyahu.

"Al mismo tiempo, hace un rato, las FDI volvieron a golpear a nuestros enemigos en Yemen", dijo.

Todos ven nuestro poderío militar

"Todos ven el alcance [largo] [de la capacidad militar de Israel], todos ven el fuego sobre los objetivos y todos ven el precio pagado por aquellos que nos atacan", declaró Netanyahu.

"Cuando ordené el asesinato de Hassan Nasrallah, todos sabíamos que toda una nación respaldaba esta decisión".

"Dije ayer que estamos en un período de días de grandeza, pero también de días desafiantes. Estos son días grandes - porque en ellos estamos cambiando la realidad estratégica en el Medio Oriente", declaró Netanyahu.

Especuló que la exhibición de fuerza de Israel ayudaría a forjar lazos con nuevos aliados en el Medio Oriente. En su discurso ante la ONU el viernes, especuló que Israel pronto podría normalizar relaciones con Arabia Saudita.

"El cambio en el equilibrio de poder trae consigo la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región porque Israel está ganando", afirmó Netanyahu.

"Nuestros enemigos y amigos ven una vez más a Israel como es - un país fuerte, decidido y poderoso", dijo Netanyahu.

Sin embargo, enfatizó que aún quedan días difíciles por delante, ya que Israel se mantiene firme en los objetivos que ha establecido - "la eliminación de Hamas, el regreso de todos nuestros rehenes y el retorno seguro de los residentes del norte a sus hogares."

El dilema del Líbano

Ante la escalada de hostilidades, se espera que el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, visite Líbano e Israel el lunes. La semana pasada, el Presidente francés Emmanuel Macron y Biden propusieron un alto el fuego de 21 días entre Israel y Hezbolá, el cual aún está en discusiones. El asesinato de Hezbolá por parte de Israel tuvo lugar después de que se pusiera sobre la mesa esa propuesta.

El Ministro de Información del Líbano, Ziad Makary, dijo durante una sesión del gabinete el domingo que los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego con Israel estaban en marcha.

"Es cierto que el gobierno libanés desea un alto el fuego, y todos saben que (el Primer Ministro israelí Benjamin) Netanyahu fue a Nueva York basándose en la premisa de un alto el fuego, pero se tomó la decisión de asesinar a Nasrallah", dijo Makary.

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego siguen en marcha", señaló Makary, agregando que "el asunto no es tan fácil".

Las acciones militares de Israel han tensado su relación con Washington.

Estados Unidos ha apoyado el objetivo de Israel de eliminar a Hamas en Gaza y expulsar a Hezbolá de las áreas del sur del Líbano cercanas a su frontera. Biden reconoció el sábado que Nasrallah ha sido responsable de cuatro décadas de actividad terrorista en las que cientos de estadounidenses han sido asesinados. Al mismo tiempo, dijo que había llegado el momento de "cerrar" los acuerdos diplomáticos sobre la mesa para Gaza y Líbano.

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, explicó la posición de EE. UU. de apoyar los objetivos de Israel pero no sus tácticas el domingo.

"No creo que nadie esté de luto por la pérdida del Sr. Nasarallah, un terrorista conocido, un tipo con sangre estadounidense en sus manos, así como sangre israelí en sus manos", dijo Kirby en el programa matutino de CNN State of the Union del domingo.

Hezbolá, explicó, "es una organización terrorista. Él era el líder de ella, y creo que la gente está más segura sin él caminando por ahí", afirmó Kirby.

Señaló que era demasiado pronto para evaluar el impacto en Hezbolá de ese asesinato o del asesinato de comandantes de Hezbolá por parte de Israel.

Hezbolá intentará "recuperarse", dijo Kirby. "Estamos observando para ver qué hacen para intentar llenar este vacío de liderazgo. Va a ser difícil" ahora que "gran parte de su estructura de mando ha sido eliminada", dijo Kirby.

La diplomacia inevitable

Sin embargo, dijo, "El Presidente continúa creyendo que debe haber tiempo y espacio para la diplomacia, y eso significa que nos gustaría ver un alto el fuego para que la diplomacia pueda respirar".

La diplomacia es también la mejor manera de evitar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, planteó Kirby, añadiendo que en caso de que eso falle, "ciertamente nos aseguraremos de tener la capacidad de no solo defender a nuestras tropas y nuestras instalaciones, diplomáticos y militares, así como a Israel mismo si llega a eso, con suerte, no lo hará.

"Creo que en lo que estaríamos de acuerdo es que se necesita un esfuerzo para desescalar aquí", dijo Kirby.

Israel tiene derecho a defenderse, subrayó Kirby, añadiendo que Washington comparte el objetivo de Netanyahu de garantizar que los más de 60,000 israelíes evacuados puedan regresar de manera segura a sus comunidades fronterizas en el norte.

"Creemos, y seguimos creyendo, que una guerra total contra Hezbolá, ciertamente con Irán, no es la forma de lograr eso si se desea que esas personas regresen a casa de manera segura y sostenible. Creemos que el camino diplomático es el curso correcto", dijo.

Israel está "bajo amenaza" y "quiere asegurarse" de que sabe que Estados Unidos "continuará apoyándolo para repeler esa amenaza", dijo.

"Al mismo tiempo", planea tener "algunas conversaciones difíciles con ellos sobre cómo lo hacen y cuáles serán los próximos pasos", declaró Kirby.

"No hemos ocultado el hecho de que no necesariamente vemos la ejecución táctica de la misma manera que ellos en términos de protección", señaló.

Reuters contribuyó a este informe.