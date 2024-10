¿La derrota de Hezbolá abre una nueva página en Gaza?

En una serie de golpes maestros, Israel frustró los planes de Hezbolá. La remoción de Hassan Nasrallah y altos comandantes del grupo respaldado por Irán lo ha privado temporalmente de su capacidad para coordinar ataques, mientras que el uso de ataques aéreos por parte de la IDF ha afectado el arsenal de Hezbolá. El grupo no ha podido llevar a cabo el tipo de ataque que se había imaginado en cualquier tipo de evaluación de cómo sería una guerra importante con Hezbolá. Esto podría cambiar, pero si la tendencia continúa, significa que Hezbolá sufrirá grandes pérdidas. Con Hezbolá debilitado, Israel podría superar sus desafíos en Gaza.

Israel ha estado luchando contra Hamas durante casi un año desde el 7 de octubre y la campaña en Gaza se desarrolló en etapas. La primera fue de dos semanas de intensos ataques aéreos mientras la IDF se preparaba para una operación terrestre, que comenzó el 27 de octubre. La IDF rápidamente tomó el corredor de Netzarim al sur de la ciudad de Gaza, cortando efectivamente la ciudad de Gaza del resto del centro y sur de Gaza. Luego, la IDF intentó derrotar a una docena de batallones de Hamas en el norte de Gaza. Con la mayoría de ellos derrotados, la IDF se movió al sur en diciembre y enero. Un acuerdo de rehenes a finales de noviembre vio a algunos rehenes liberados, pero 101 siguen en Gaza.

Para finales de enero, la mayoría de Khan Yunis había sido sometida y las operaciones de las FDI se volvieron menos intensas. Para marzo, había tenido lugar un cese al fuego de facto en Gaza debido al Ramadán. En abril, las FDI abandonaron Khan Yunis y en mayo, las fuerzas israelíes entraron en Rafah después de meses de objeciones de Estados Unidos y Occidente. La campaña en Rafah duró hasta agosto, cuando se declaró derrotada a la brigada de Hamas en Rafah.

Aquí es donde básicamente terminó la campaña en Gaza, mientras Israel se preparaba para enfrentarse a Hezbolá. Los ataques diarios de Hezbolá mantuvieron a 60,000 residentes israelíes lejos de sus hogares. Israel pidió a sus amigos en Occidente que transmitieran a Irán y a Hezbolá que el grupo debía detener sus ataques y dejar de vincularse a Hamas, para dejar de ser un frente en esta guerra.

Hezbolá siempre fue visto como la mayor amenaza para Israel, una con la que Israel no quería tener una guerra importante. Sin embargo, Hezbolá no detendría sus ataques. El ministro de Defensa Yoav Gallant llamó a añadir el regreso de los rehenes a los objetivos de la guerra, lo que significaba que el frente norte se convirtió en una prioridad oficial en las primeras dos semanas de septiembre.

Después de que Israel intentó una última vez presionar a Hezbolá usando la diplomacia, las cosas se pusieron serias. Los localizadores de Hezbolá explotaron y sus comandantes fueron asesinados el 20 de septiembre; Nasrallah fue el siguiente el viernes. Las FDI lanzaron 1,600 ataques aéreos el 23 de septiembre.

Cambiando el enfoque de Hamas a Hezbolá

Ahora, Hezbolá está debilitado, lo que abre oportunidades en Gaza. Hamas ha sido terco porque tiene respaldos en el extranjero que le han estado diciendo que sea firme y se aferre a la Gaza central. Las FDI nunca han entrado en la Gaza central y sacado a Hamas de Nuseirat, El-Bureij, Maghazi y Deir al-Balah. Este es el bastión de Hamas hoy, junto con algunos elementos en el norte de Gaza y en Khan Yunis, donde Hamas regresó a pesar de numerosas incursiones de las FDI.

Si Hamas siente que Hezbolá ya no puede amenazar a Israel con una guerra de múltiples frentes, ¿podría Hamas volverse más flexible? ¿Podrían los respaldos de Hamas en Irán, Ankara, Doha, Moscú o Pekín instar a Hamas a llegar a un acuerdo?

Opciones de Israel

Ahora hay varias opciones para Israel en Gaza. Israel puede seguir haciendo lo que está haciendo, manteniendo una división en el corredor de Filadelfia del sur de Gaza y otra en Netzarim, lo que mantendrá a Hamas debilitado pero no completamente derrotado. Hamas continuará teniendo 101 rehenes.

Por otro lado, Israel también podría regresar a Gaza con fuerzas y derrotar completamente a Hamas. La pregunta entonces es si hay un plan para reemplazar a Hamas, o simplemente derrotarla "militarmente". Israel también podría aceptar un acuerdo y liberar a los rehenes. Esto permitiría a Hamas mantenerse en el poder y celebrar y afirmar que logró algo. Eso no sería algo que probablemente el gobierno israelí quiera ver. El gobierno también teme llevar a cabo operaciones a gran escala en el centro de Gaza que podrían poner en peligro a los rehenes. Esto deja lo peor de ambos mundos, donde los rehenes siguen en Gaza y no hay cierre de la guerra.

Es posible que la derrota de Hezbolá pueda abrir una nueva página en Gaza. Esto requerirá algunas decisiones sobre cuál es el mejor camino a seguir en Gaza. Israel ha sido cauteloso en reemplazar a Hamas. Sin embargo, informes recientes cuestionan si Yahya Sinwar todavía está en control de Hamas o si podría haber sido asesinado. Si Sinwar no está en control o si Hamas es derrotada, entonces tiene sentido que no se parezca a una organización militar, lo que significa que es posible liberar a los rehenes. Israel nunca permitiría que 101 rehenes fueran retenidos en Jenin o Ramallah, entonces ¿por qué dejarlos en Gaza bajo un Hamas debilitado o sin líder? Ahora que el monstruo de Hezbolá ha sido debilitado, podría ser el momento de plantear preguntas sobre tomar la iniciativa en Gaza.