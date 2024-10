Hezbolá debilitado obliga a Irán a replantear su estrategia – análisis

Irán pasó años desarrollando proxies para luchar contra Israel, invirtiendo fuertemente en Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina (PIJ), los hutíes, Hamas y milicias iraquíes. El objetivo de Teherán era aprovechar el período pro-ISIS en la región para crear las circunstancias de una guerra en varios frentes.

Después del 7 de octubre, Irán puso en marcha este plan, que parecía irles bien durante la mayor parte del año. Sin embargo, los reveses para Hezbolá en las últimas dos semanas, incluido el asesinato del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah el viernes, son un importante revés para Teherán.

Ahora, Irán debe formular un plan de juego, y su estrategia no está clara. Después del 7 de octubre, parecía que Irán creía que podía aprovechar la masacre de Hamas como una forma de llevar al poder al grupo terrorista en Cisjordania. Buscó lograr esto apoyando el contrabando de armas a grupos en Cisjordania. También buscó desestabilizar a Jordania.

Sin embargo, las FDI no solo han debilitado a Hamas en Gaza, sino que Israel también ha reprimido el terror en Cisjordania a través del uso de más fuerza militar en julio y agosto.

En septiembre, Irán presionó a los hutíes y a las milicias iraquíes, los primeros de los cuales lanzaron tres misiles balísticos contra Israel, mientras que los últimos apuntaron a Eilat.

El lunes, el proiraní Al-Mayadeen dijo que Hamás y la Yihad Islámica Palestina llevaron a cabo varios ataques en Gaza, señalando específicamente un ataque en Jan Yunis y otro dirigido a las fuerzas de las FDI en el corredor de Netzarim en el centro de Gaza, este último llevado a cabo por la Yihad Islámica Palestina, afirmaba el artículo.

En Iraq, la "Resistencia Islámica" respaldada por Irán afirmó haber llevado a cabo cuatro ataques usando drones y misiles. Esto no pudo ser verificado. Sin embargo, lo importante para Irán es demostrar que los grupos que respalda aún pueden llevar a cabo ataques, incluso si estos son infructuosos.

En los últimos días, las milicias iraquíes también han estado apuntando a Eilat con drones, y los medios estatales IRNA de Irán destacan esto como uno de los muchos ejemplos de su intento de movilizar grupos para atacar a Israel.

Hezbolá, debilitado por los ataques diarios de las FDI, también afirmó más ataques el lunes, diciendo que lanzó cohetes contra Safed y otras áreas. Los medios pro-iraníes afirmaron que Hezbolá llevó a cabo 11 ataques diferentes el lunes, apuntando a áreas como Rosh Pina, y, según IRNA, Hezbolá utilizó cohetes Fadi-1 para hacerlo.

Irán está en una encrucijada

Irán sabe que está en una encrucijada. Después de 11 meses, siente que la marea puede volverse en su contra. Irán planeaba una larga guerra de desgaste contra Israel y no esperaba que el país tomara la iniciativa en Líbano. Es probable que esté preocupado, después de los ataques contra los hutíes, de que las FDI se hayan preparado y estén listas para más operaciones de largo alcance.

Teherán ha observado cómo Israel se vio obligado a lidiar con la lucha en Gaza durante la mayor parte del año; su objetivo era que pudiera aprovechar el enfoque del país en Gaza para lograr otras cosas en la región. Ahora es probable que Irán esté preocupado de que las cosas hayan cambiado a favor de Israel.

Un ejemplo de esto se puede ver en los medios de comunicación de habla árabe, como Al-Ain Media en los Emiratos Árabes Unidos. Los informes allí pintan una imagen brillante del ataque a Nasrallah. Irán es consciente de la batalla por los corazones y mentes en la región y sus enemigos allí.

Aunque Arabia Saudita estaba dispuesta a reconciliarse con Irán, no significa que muchos sauditas sientan lo mismo. Muchas de las voces en la región están observando de cerca, y ven el éxito de Israel. Irán sabe que fácilmente podría perder la "calle" que ha tratado de cultivar.

Muchas personas en la región no les gustan los hutíes, Hezbolá o el al-Hashd al-Shaabi iraquí, un grupo paraguas de numerosos grupos pro-iraníes. Los iraquíes tienen amargos recuerdos de estas milicias matando a manifestantes en 2019.

Ahora, Irán está buscando el éxito después de semanas viendo a su proxy de Hezbolá tambalearse por los golpes. Teherán probablemente no le importa realmente si las FDI atacan el Líbano; su principal preocupación es la pérdida de influencia y prestigio en la región en general.