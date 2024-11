Khamenei amenaza a Israel desde su reactivada cuenta de X en hebreo

El Líder Supremo iraní, Ayatolá Ali Jhamenei, amenazó en hebreo que los EE.UU. y el "régimen sionista" recibirían una respuesta contundente en una publicación de Twitter el sábado por la noche.

Jhamenei hizo que su cuenta hebrea de X/Twitter fuera restablecida después de que hubiera sido suspendida tras la activación de su cuenta la semana pasada.

La cuenta de Jhamenei fue previamente suspendida por violar las reglas de la plataforma de X.

En su nueva publicación, Jhamenei amenazó en hebreo, "Los EE.UU. y el régimen sionista recibirán una respuesta contundente por lo que están haciendo contra #Irán y contra la #Resistencia".

Esto ocurre después de que la administración Biden recientemente advirtiera a Irán contra lanzar otro ataque a Israel, enfatizando que no podría contener una respuesta israelí si fuera provocada nuevamente, informó Walla el sábado por la noche.

Imagen ilustrativa del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, frente a la valla fronteriza entre Israel y Gaza rota. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS, REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa)

La advertencia sigue al ataque de Irán a Israel el 1 de octubre, en el cual Israel respondió contra operaciones específicas israelíes. La respuesta de Israel incluyó ataques a objetivos militares pero excluyó sitios estratégicos como instalaciones nucleares y petrolíferas. Estas instalaciones podrían ser posibles objetivos en caso de que Irán inicie más ataques.

En su cuenta adicional en inglés X, Khamenei tuiteó el sábado que los conflictos en curso en Gaza y Líbano han cobrado la vida de 50,000 personas en el último año.

Ongoing events in #Lebanon & #Gaza have resulted in the martyrdom of 50,000 ppl in the last year, mostly women & children. Is this a small matter? The US that claims to be an advocate of human rights, supports & is complicit in those crimes. Plans & weapons used are from the US.