¿Cuántos sistemas de defensa aérea tiene Irán?

Tras los ataques aéreos de Israel contra Irán el sábado, ha aumentado el enfoque en los sistemas de defensa aérea de Irán. En general, a pesar de que Irán tiene una gran cantidad de sistemas de defensa aérea, sus defensas aéreas no han sido un punto fuerte.

Esto se debe en parte a que Irán no ha enfrentado una amenaza militar convencional importante durante años, y ha estado bajo sanciones. La última vez que Irán luchó una guerra convencional y tuvo que defender seriamente su espacio aéreo fue durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980.

Por lo tanto, Teherán tiene que conformarse con lo que tiene e invertir donde puede en defensas. Irán presume de una impresionante cantidad de diferentes sistemas. Si son efectivos es menos claro.

Mecanismos de defensa de Irán: Cantidad sobre calidad

Las defensas aéreas de Irán también se ven obstaculizadas por el hecho de que no tiene una gran fuerza aérea que pueda ayudar a sus defensores aéreos interceptando amenazas. La fuerza aérea de Irán está envejecida y no está en una posición adecuada para enfrentar a una fuerza aérea de quinta generación moderna y sofisticada, como la de Israel.

Dicho esto, Irán no ha necesitado su fuerza aérea en las últimas décadas porque generalmente ha podido apoyar a sus representantes en el extranjero. Irán también creó una especie de zona de amortiguación al colonizar parte de Iraq utilizando milicias pro-iraníes. Por lo tanto, Irán está en una posición favorable en la región porque muchos de los países en la región son relativamente débiles o no son sus enemigos.

Escenas en Irán tras una serie de ataques de represalia israelíes el 26 de octubre. (credit: SCREENSHOT ACCORDING TO 27A OF COPYRIGHT ACT)

El ataque de Israel del 26 de octubre incluyó ataques de precisión a numerosos objetivos. Lo que se sabe sobre estos ataques está siendo revelado lentamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, los sistemas de radar iraníes fueron "violados" durante los ataques aéreos y sus "pantallas se congelaron", informó KAN News el lunes. Debido a esta posible violación, informó anteriormente The Jerusalem Post, la capacidad de Irán para interceptar objetivos se vio limitada y permitió que la IAF penetrara en el espacio aéreo iraní, según fuentes iraníes citadas por KAN News. Todos los sistemas de defensa aérea de Irán se vieron afectados por los ataques, informó The Wall Street Journal.

¿Cuál es la importancia de decir que todos los sistemas de defensa aérea de Irán podrían haber sido afectados? Para entender lo que podría haber sido afectado, vale la pena comprender qué tiene Irán en términos de defensas aéreas. Según informes, cuatro baterías S-300 iraníes se vieron afectadas.

Irán adquirió el sistema S-300 de Rusia durante las últimas dos décadas. El acuerdo data de 2007 cuando Irán firmó un acuerdo de $800 millones por el sistema ruso. Pero el acuerdo se retrasó a lo largo de los años. Teherán buscaba adquirir cuatro de los sistemas. Se suponía que le daría a Irán una importante ventaja militar sobre sus vecinos árabes en el Golfo, que utilizan avanzados aviones de guerra y defensas aéreas estadounidenses.

Irán ha puesto a prueba esas defensas a lo largo de los años. En 2019, Irán atacó la instalación de Abqaiq en Arabia Saudita con drones y misiles de crucero. Los hutíes también atacaron a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La adquisición iraní del S-300 fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación cataríes. "El alcance y el seguimiento avanzado del sistema S-300 permiten a Irán amenazar a las aeronaves a gran distancia de sus fronteras", informó Al Jazeera en 2015. Un año después, informó: "El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirma la recepción del misil tierra-aire de largo alcance S-300 como parte del primer lote de defensas".

En abril pasado, Israel "atacó la base aérea Artesh en Isfahán, destruyendo parte de un sistema de defensa aérea de largo alcance S-300", informó Al Jazeera.

El sistema S-300 consiste en varios componentes. Tiene lanzadores y dos sistemas de radar. Esto significa que cada batería S-300 en realidad tiene varios vehículos, radares, lanzadores y componentes.

Irán ha recibido cuatro de ellos de Rusia desde 2015. Incluyeron la versión S-300PMU2 de las baterías y la versión S-300PMU1. En 2016, el Instituto Washington informó: "Incluso si se moderniza, el sistema tiene capacidades inferiores a la versión PMU-2 que originalmente se creía que Teherán compraría, pero aún representa un impulso potencialmente formidable para la red de defensa aérea del país".

Según informes, cada uno tenía cuatro lanzadores, dos radares y otros vehículos de apoyo. Fotos mostraron "lo que parecen ser componentes parcialmente camuflados de los radares de búsqueda y adquisición ST68U/UM Tin Shield y 64N6E Big Bird asociados con la versión anterior PMU-1", según un informe.

Los S-300 están ubicados en diferentes lugares y pueden ser movidos. El Instituto para la Seguridad Internacional y Científica dijo que los S-300 eran clave para defender los sitios nucleares de Isfahán, Natanz y Fordow. Informes tras los ataques aéreos del 26 de octubre apuntaron a varios sitios S-300 afectados cerca de Teherán, así como sitios de radar en lugares como Ilam.

Irán tiene sus propias defensas aéreas fabricadas localmente que son tan buenas como el S-300, según informes. Irán tiene una serie de otros sistemas hechos localmente. Ha mostrado el sistema de defensa aérea Bavar 373. El sistema utiliza el misil Sayyad 4 y supuestamente puede derribar aviones y otras amenazas.

"Los dos radares del Bavar están montados en camiones Zafar de ocho ruedas: un radar de adquisición de banda S para detectar aviones a distancia, y un radar de control de fuego de banda X de alcance más corto pero más preciso que guía los misiles hacia sus objetivos", informó The National Interest. "Ambos son supuestamente radares de matriz de exploración electrónica activa, que son más difíciles de detectar y tienen una mayor resolución". Según el mismo artículo, el sistema podría atacar objetivos a una distancia de hasta 155 millas.

Según el informe del Instituto Washington de 2016 que examinó el suministro ruso de S-300 a Irán, "Para cubrir efectivamente un país tan grande, sin embargo, Irán aún necesitará integrar los S-300 con sus misiles tierra-aire modificados S-200 y Raad, y quizás con el Bavar-373, un sistema que se dice está en desarrollo en Irán, basado vagamente en el diseño del S-300".

El objetivo general de los diferentes radares y sistemas es que puedan detectar cientos de objetivos en un rango de 200 a 300 millas y luego interceptar los objetivos a una distancia de hasta 100 millas.

Irán también desarrolló otros sistemas o mejoró los existentes. Irán desarrolló un sistema con misiles basado en el sistema de defensa aérea MIM-23 Hawk fabricado en Estados Unidos. Llamó a este sistema Mersad y continuó mejorándolo en las últimas décadas, utilizando misiles de fabricación local llamados Shalamcheh y Shahin, así como una versión del misil Sayyad-2. Una versión posterior de este sistema se llamó Mersad-16, también llamado Kamin, y es un sistema de defensa aérea móvil por carretera de corto alcance.

Irán tiene una gran cantidad de otros sistemas y misiles tierra-aire. El misil Sayyad 1 que utiliza Irán fue desarrollado basado en un sistema chino llamado HQ-2J. Irán también cuenta con sistemas rusos S-200. El régimen iraní también emplea el sistema 15 Khordad, así como el sistema de corto alcance HQ-7(CH-SA-4) de origen chino. Irán también utiliza el sistema ruso Tor M1. Irán derribó accidentalmente un avión comercial ucraniano en 2020 utilizando el sistema Tor M1.

Irán también desarrolló un sistema llamado Talaash, que utiliza sus misiles Sayyad-2 y Sayyad-3. Ese sistema apareció por primera vez en 2013. Alrededor del mismo tiempo, Irán introdujo el sistema de defensa aérea Raad, a partir del cual luego desarrolló su sistema de defensa aérea 3rd Khordad. Utilizó un 3rd Khordad para derribar un gran dron Global Hawk estadounidense frente a la costa de Irán en 2019. También intentó exportar el 3rd Khordad a Siria en abril de 2018. El sistema llegó a la base T-4 de Siria pero fue destruido al llegar.

Irán ha buscado aumentar sus capacidades de defensa aérea en los últimos años. En febrero, Teherán afirmó haber lanzado un nuevo sistema de misiles llamado Arman y un nuevo sistema de defensa aérea llamado Azarakhsh.

"Arman también se conoce como Tactical Sayyad, ya que los misiles utilizados en él pertenecen a la clase Sayyad 3", informó los medios estatales iraníes. "El sistema es capaz de detectar objetivos a una distancia de 180 kilómetros (112 millas) y de involucrar al menos 12 objetivos dentro del rango de 120 km (74.5 mi) simultáneamente".

En junio, el Brigadier General Alireza Sabahifard de Irán inspeccionó "sitios de radar táctico, puestos de observación y posiciones de artillería a lo largo de la frontera noroeste", informó los medios estatales iraníes. "La Defensa Aérea, basada en sus capacidades autóctonas y capacidades internas, se encuentra en un nivel muy alto de preparación y capacidad de combate", se citó a Sabahifard diciendo.

En agosto, los medios estatales iraníes se jactaron de que el ejército había recibido nuevo equipamiento, incluyendo radares y misiles fabricados localmente.