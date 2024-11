Mujer iraní se desnuda en protesta tras ataque por no usar correctamente su hijab

Las fuerzas de seguridad de Teherán arrestaron a una mujer iraní por quitarse la ropa en protesta después de que supuestamente fue agredida por llevar de forma inapropiada su hijab, en violación de las estrictas leyes de modestia de Teherán, según informes de medios internacionales y grabaciones del sábado.

La joven fue agredida por las fuerzas de seguridad en la Universidad Islámica Azad de Teherán, según Iran International.

Un funcionario de la universidad luego confirmó su arresto.

"Tras un acto indecente por parte de una estudiante en la Sucursal de Ciencia e Investigación de la universidad, la seguridad del campus intervino y entregó a la persona a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", escribió Amir Mahjoub, Director General de Relaciones Públicas de la Universidad Islámica Azad, en Twitter. "Los motivos y razones subyacentes de las acciones de la estudiante están actualmente bajo investigación."

Mahjob posteriormente declaró en X que "en la comisaría de policía,...se descubrió que estaba bajo una fuerte presión mental y tenía un trastorno mental".

Iran International, citando a un grupo de estudiantes iraníes, informó que la estudiante había sido acosada por las fuerzas de seguridad por no llevar el hiyab.

Se informó que las fuerzas de seguridad le rasgaron la ropa, y la interacción dejó a la estudiante ensangrentada. Grupos de estudiantes compartieron informes contradictorios sobre cómo resultó herida, con algunos afirmando que las fuerzas golpearon su cabeza contra un automóvil o una columna cercana.

Mensajes de apoyo

Masih Alinejad, una periodista iraní-estadounidense, autora y activista de derechos de las mujeres a quien los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica intentaron asesinar, comentó en X: "En Irán, una estudiante acosada por la policía de moralidad de su universidad por su hiyab 'impropio' no retrocedió. Convirtió su cuerpo en una protesta, se desnudó hasta la ropa interior y marchó por el campus, desafiando a un régimen que constantemente controla los cuerpos de las mujeres. Su acto es un poderoso recordatorio de la lucha de las mujeres iraníes por la libertad. Sí, usamos nuestros cuerpos como armas para luchar contra un régimen que mata a mujeres por mostrar su cabello.

"Esto ocurrió en la Universidad de Ciencias e Investigación de Teherán. Desde entonces ha sido arrestada por las autoridades.

"Se su voz."

La división de Irán de Amnistía Internacional escribió, "Las autoridades de Irán deben liberar de inmediato e incondicionalmente a la estudiante universitaria que fue violentamente arrestada el 2 de noviembre después de que se quitó la ropa en protesta contra el abuso de la imposición obligatoria del velo por parte de los oficiales de seguridad en la Universidad Islámica Azad de Teherán.

"En espera de su liberación, las autoridades deben protegerla de la tortura y otros malos tratos y garantizar el acceso a su familia y abogado. Las denuncias de golpizas y violencia sexual contra ella durante su arresto necesitan investigaciones independientes e imparciales. Los responsables deben ser llevados ante la justicia."

La cuenta en farsi de las Fuerzas de Defensa de Israel publicó, "Estamos presenciando una de las revoluciones más poderosas de la historia.

Una revolución en la que las mujeres ya no están dispuestas a permanecer en silencio ante la violación de su dignidad y sus derechos básicos por un puñado de adoctrinados... y libertinos del sistema."

La violencia de Irán contra las mujeres

Las estrictas leyes de vestimenta de Teherán han sido ampliamente condenadas, especialmente cuando algunas de las personas acusadas de infringirlas mueren bajo custodia policial, como fue el caso de Mahsa Amini.

Amini, una joven mujer kurda-iraní cuya muerte bajo custodia policial desató protestas mundiales en 2022, era residente de un pequeño pueblo que nunca desafió a los gobernantes clericales del país ni a su código de vestimenta islámica, dijeron fuentes cercanas a la familia.

Amini, de la ciudad kurda del noroeste de Saqez, murió tres días después de ser arrestada en el hospital después de caer en coma. Estos hechos provocaron la primera gran muestra de oposición en las calles de Irán desde que las autoridades reprimieron las protestas por el precio del combustible en 2019, en las que murieron 1.500 personas.

Las autoridades negaron haber golpeado a Amini e insistieron en un comunicado que la causa de su muerte fue un fallo cardíaco repentino, posiblemente debido a condiciones preexistentes. Sin embargo, la familia ha negado que la joven de 22 años tuviera algún problema de salud previo.

En agosto, Arezou Badri, de 31 años, fue disparada y paralizada después de intentar huir rápidamente de la policía cuando intentaron confiscarle su automóvil por conducir con el cabello expuesto.

REUTERS contribuyó a este informe.