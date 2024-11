Irán reduce las amenazas de ataque contra Israel

Irán ha suavizado sus amenazas hace dos semanas de "retaliar" contra Israel.

El régimen parece haber cambiado de rumbo, al menos en la retórica, desde las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Irán atacó a Israel con 180 misiles balísticos el 1 de octubre. Cuando Israel retalió por ese ataque, Irán luego afirmó que también "retaliaría", lo que podría llevar a un ciclo potencial de ataques directos.

Sin embargo, Irán podría estar reconsiderando algunas de sus tácticas y estrategias al respecto. El 16 de noviembre, el principal asunto en la mesa del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, era un enlace ferroviario en el que Irán ha estado trabajando durante años. Pezeshkian "ha pedido esfuerzos para acelerar la construcción de un proyecto ferroviario clave en el norte del país. El presidente iraní hizo estos comentarios durante una reunión con el ministro de Carreteras y Desarrollo Urbano y el embajador de Irán en Rusia el sábado", informó los medios estatales iraníes.

Irán quiere este enlace con Rusia, que se llama Ferrocarril Rasht-Astara porque puede ayudar al corredor comercial económico norte-sur de Irán. El ferrocarril es parte de una serie mucho más grande de proyectos que conectarían a Irán con Rusia a través del Cáucaso. "Pezeshkian subrayó la necesidad de acelerar las operaciones de adquisición de tierras a lo largo de la ruta del Ferrocarril Rasht-Astara", señaló la IRNA de Irán.

Enfrentando obstáculos

Sin embargo, Irán enfrenta obstáculos incluso en este proyecto relativamente simple. Se le dijo al presidente iraní que hay recursos limitados para la "adquisición de tierras" que se necesitan para el proyecto, lo que ilustra el problema principal de Irán en el futuro.

Irán ha firmado un acuerdo de 25 años con China y quiere expandir el comercio con Rusia y otros países vinculados al grupo económico BRICS. Sin embargo, Irán sigue siendo un país relativamente pobre. La próxima administración Trump probablemente querrá aumentar las sanciones y reducir el comercio de Irán. Por lo tanto, Irán está corriendo para intentar cerrar acuerdos antes de que la administración Trump asuma el cargo.

"Kazem Jalali, embajador de Irán en Rusia, también informó sobre el compromiso de Rusia con el proyecto, destacando su entusiasmo por acelerar las rutas de transporte de mercancías desde el sur. Irán y Rusia ven el ferrocarril Rasht-Astara de 162 km (100 millas) como un eslabón importante en el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur", señaló el informe de la IRNA.

En otras noticias publicadas por los medios estatales en Teherán, la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) ha dicho que "ha trasladado la tecnología de plasma de la investigación a la aplicación industrial, inaugurando la primera planta de procesamiento y descontaminación de frutos secos basada en plasma del país en Rafsanjan".

La IRNA de Irán informó que esto se relaciona con el uso de la tecnología para huertos de pistachos y el procesamiento de sus productos.

El funcionario iraní "expresó la esperanza de que esto mitigue el daño a las exportaciones y fomente una adopción más amplia de la tecnología de plasma en la agricultura. La fábrica tiene como objetivo procesar hasta 6,000 toneladas de frutos secos anualmente en su fase inicial. Puede manejar una variedad de productos, incluidos pistachos, almendras, cacahuetes, maíz, granos, semillas oleaginosas y legumbres, con una capacidad de procesamiento de tres toneladas por hora."

El jefe de la AEOI, Mohammad Eslami, dijo: "La AEOI está profundamente comprometida en aprovechar la tecnología nuclear para abordar los desafíos internos y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Uno podría interpretar esto como que Irán está tratando de ocultar su deseo de intensificar su programa nuclear en los próximos meses. Sin embargo, también se podría interpretar como que Irán se enfoca en las industrias internas como parte de una retórica diseñada para fingir que no están intensificando la situación.