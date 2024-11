Irán sigue enfrentándose a la resistencia y al aumento de la disidencia interna

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) anunciaron la muerte de dos de sus combatientes paramilitares Basij en el sureste de Irán esta semana, afirmando que habían sido "mártires" en un "ataque terrorista en la ciudad de Saravan en la provincia sureste de Sistán y Baluchistán".

Este es el último de varios ataques y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Irán y los combatientes en el sureste de Irán que se oponen al régimen.

El régimen de Irán se encuentra ahora enfrentando una creciente disidencia y desafíos en casa. La región de Baluchistán no es el único lugar donde grupos se oponen al régimen. Otras minorías también desaprueban el régimen, incluyendo kurdos, azeríes, árabes y también persas. El régimen de Irán confía en enfrentar a estos grupos entre sí y en apoyarse en elementos de cada grupo como un pilar de la estabilidad del régimen.

Es incorrecto caracterizar al régimen como si no tuviera partidarios en su periferia, ya que siempre puede trabajar con y cooptar a algunas personas. Sus periferias también están geográficamente divididas entre sí.

Por ejemplo, los combatientes baluches que se oponen al régimen están más cerca de la región baluche de Pakistán que de la lejana región kurda en Irán, y los kurdos están más cerca de sus camaradas al otro lado de la frontera en la región autónoma de Kurdistán en Irak que de los árabes en el suroeste de Irán. Al régimen le complace mantener este accidente de la historia y la geografía tal como está.

Irán enfrentando resistencia

El régimen iraní enfrenta resistencia en casa incluso cuando ha estado apoyando la "resistencia" contra Israel, los Estados Unidos y sus socios y aliados en Medio Oriente durante décadas. Los representantes de Irán son a menudo conocidos como el "eje de resistencia", y Irán utiliza el término "resistencia" para referirse a los ataques de Hezbolá, los hutíes, Hamas y otros.

Sin embargo, la capacidad de Irán para financiar la "resistencia" en el extranjero se ve obstaculizada por desafíos internos. Debe equilibrar esto cuidadosamente si no quiere una revuelta importante en sus manos. Cuando el régimen sobrepasa sus límites, como en el caso del asesinato de Mahsa Amini, una mujer kurda, en 2022, tiene que esperar a que pasen las protestas. El asesinato de Amini resonó en la región de Kurdistán y en todo Irán y la diáspora.

El régimen está contento de esperar cuando es necesario. Sabe que la oposición en el extranjero también está dividida. El régimen ha sobrevivido durante tanto tiempo, a pesar de ser impopular, mediante el uso de la fuerza y el uso de políticas astutas que hacen que el régimen parezca menos autoritario de lo que es.

A veces, los medios estatales iraníes insinúan los problemas que el régimen enfrenta en casa. Es por eso que el lunes, la IRNA de Irán publicó detalles sobre los dos miembros de Basij asesinados en Saravan en la provincia sureste de Sistán y Baluchistán.

"La Oficina de Relaciones Públicas del Cuartel General Quds de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria en el sureste de Irán emitió un comunicado el lunes, anunciando el martirio de los dos miembros de Basij, que es una fuerza voluntaria dentro de la Guardia Revolucionaria", dijo la IRNA.

"Según el comunicado, los pistoleros atacaron al par cuando iban en su auto de regreso a casa desde su trabajo el lunes por la mañana."

"Según el comunicado, los pistoleros atacaron al par cuando iban en su auto de regreso a casa desde su trabajo el lunes por la mañana."

Parece estar desarrollándose una insurgencia de bajo nivel en esta región sureste. La Agencia de Noticias Mehr de Irán dijo que la Guardia Revolucionaria había matado "23 terroristas y capturado a otros 46" durante una operación reciente.

El personal de seguridad y la policía en la provincia a menudo realizan operaciones en las áreas fronterizas para frustrar los planes de terror y capturar armas y drogas contrabandeadas por terroristas y otros grupos. La provincia de Sistán y Baluchistán, que limita con Pakistán, ha sido testigo de varios ataques terroristas dirigidos tanto a civiles como a fuerzas de seguridad en los últimos años,” dijo el Brigadier General Ahmad Shafaei, según el informe.

Irán, que respalda el terrorismo contra Israel, también logró que el Consejo de Seguridad de la ONU condenara un ataque contra Irán a finales de octubre.

"Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron enérgicamente el cobarde ataque terrorista contra una unidad de patrulla del Comando de la Policía de la República Islámica de Irán... en la provincia de Sistán y Baluchistán, Irán, el 26 de octubre. El ataque fue reivindicado por Jaish al-Adl y resultó en la trágica pérdida de la vida de 10 miembros del personal de seguridad iraníes,” señaló la ONU.