Reunión secreta en Líbano: Funcionarios de la UNRWA apoyan a Hamás y Yihad Islámica Palestina

El ex comisionado general de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl, se reunió con líderes de organizaciones terroristas palestinas designadas durante su mandato, asegurándoles que "somos uno" y "nadie puede separarnos", según una exposición de UN Watch publicada el jueves.

Según la exposición, la reunión tuvo lugar en Beirut en febrero de 2017, con otros participantes incluyendo al Jefe de la UNRWA en Líbano, Hakam Shawan, Ali Baraka de Hamas, Abu Imad Al-Rifai de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), y Salah Al-Youssef del PFLP, así como otros representantes de diferentes facciones palestinas como el DFLP, el Comando Central del PFLP y Fatah Al-Intifada.

Baraka, quien supervisaba las relaciones exteriores de la organización terrorista con los regímenes en Teherán y Siria, fue recientemente designado por EE. UU. por su papel en Hamas. De manera similar, Rifai, un líder de la PIJ en Líbano, había presumido previamente de enviar terroristas suicidas a Bagdad para atacar al personal militar estadounidense y británico.

Reuniones celebradas en secreto

Llama la atención que Krahenbuhl parecía ser completamente consciente de que tales reuniones eran problemáticas, ya que, según la revelación de UN Watch, advirtió a los presentes que mantuvieran sus discusiones fuera del ámbito público, para evitar un "desafío" a su "credibilidad", así como "llevar a una pérdida entre los países donantes y la UNRWA, lo que podría resultar en una reducción o incluso suspensión de la financiación".

Durante estas discusiones, enfatizó explícitamente un "espíritu de colaboración" con los presentes en la sala y los alentó a desafiar las decisiones de la UNRWA en privado, prometiendo posibles modificaciones o reversión completa de decisiones.

Doce directores de escuela del OOPS que son miembros del ala militar de Hamás. (credit: IMPACT-SE, REUTERS/Mohammed Torokman)

En sus propias palabras, Krahenbuhl abogaba por una asociación mutua, invitando a representantes terroristas a criticar libremente las decisiones de la UNRWA. Sugirió que podrían reunirse "mil veces" para discutir preocupaciones, con el potencial de alterar o rescindir por completo políticas existentes.

"Su cooperación con nosotros en asuntos de seguridad y su compromiso de no cerrar instituciones, instalaciones, escuelas u oficinas de UNRWA también completa esta asociación", dijo el funcionario de la UNRWA a los líderes de organizaciones terroristas palestinas. "Si podemos lograr esto, significa que estamos unidos y nadie puede separarnos".

Estos documentos brindan una visión impactante sobre las complejas e controversiales interacciones entre el liderazgo de la UNRWA y organizaciones designadas como grupos terroristas por múltiples entidades internacionales.

El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, señaló que Baraka, quien estuvo presente en la reunión con Krahenbuhl, se reunía regularmente con directores regionales de la UNRWA, algunos de los cuales lo saludaban en el aniversario de Hamas.

Las conexiones de la UNRWA con Hamas han estado bajo escrutinio desde el 7 de octubre del año pasado, ya que Israel ha alegado que varios miembros del personal de la agencia participaron en la masacre en sí, desempeñando roles activos en las Brigadas de Milicias de Hamas Izzadin al-Qassam, e instruyendo material antisemita y que alaba el terror en las escuelas. Un profesor de la UNRWA también estuvo entre los organizadores de protestas contra Israel en los Países Bajos, actuando como líder de una organización afiliada a Hamas en el país.