¿Quién es HTS, el grupo salafista yihadista que capturó Alepo?

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) es el principal grupo detrás de la actual ofensiva blitzkrieg contra el régimen de Assad que comenzó el miércoles, lo que llevó a la captura de alrededor de dos tercios de Alepo y un colapso total de las líneas del frente sirio.

HTS es el resultado de varias reorganizaciones en grupos yihadistas sirios en 2017. Muchos comandantes e intelectuales de HTS provienen de Frente al Nusra, la rama siria de Al Qaeda.

El grupo fue inicialmente formado por Hashem "Abu Jaber" al-Sheikh, quien había sido un oponente salafista de largo plazo del régimen, habiendo sido arrestado e encarcelado en 2005. Sheikh fue liberado de la cárcel en 2011 durante los primeros movimientos de la Guerra Civil Siria.

La visión de Islam de Sheikh parece haberse convertido en la perspectiva principal de HTS, con escuelas en territorios controlados por el grupo enseñando sus interpretaciones salafistas del Islam.

Sin embargo, el salafismo de Sheikh afirma ser distinto del salafismo promovido por otros grupos salafistas; en particular, se dice que promueve la igualdad entre las cuatro escuelas tradicionales de jurisprudencia islámica (madhab). Esto es, en parte, un presunto intento de permitir que HTS sea más aceptado por una variedad de comunidades musulmanas, permitiéndole congraciarse con los lugareños, según un documento de 2021 de la Universidad Europea de Florencia. Un rebelde liderado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham en la parte trasera de un vehículo en al-Rashideen, provincia de Alepo, Siria, 29 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Hasano)

A pesar de esto, HTS utiliza la escuela Shafi como su principal fuente de la ley Sharia, que es el estándar en Siria, en lugar de la Hanbali, que los grupos salafistas normalmente utilizan.

A pesar de su fuerte influencia en el grupo, Sheikh fue emir durante aproximadamente seis meses hasta que el actual líder Abu Mohammad al-Julani lo reemplazó como emir; Sheikh luego se convirtió en jefe del Consejo Shura de HTS. Estados Unidos ha puesto una recompensa de diez millones de dólares por información que lleve a su captura.

Julani ha liderado el grupo desde 2017, actuando como su líder político y militar.

Julani ha sido notablemente diferente a muchos otros líderes de grupos yihadistas; en particular, ha intentado persuadir a los observadores occidentales de que él y su organización no son una amenaza para Occidente.

Durante una entrevista de 2021 con PBS, Julani enfatizó que a pesar de comentarios anteriores, no buscaba convertir a Siria en un punto de lanzamiento para ataques contra Occidente, diciendo: "Sí, criticamos algunas políticas occidentales en la región, pero iniciar una guerra contra Estados Unidos y los europeos desde Siria, eso no es cierto".

En la misma entrevista, defendió su decisión de unirse a Al Qaeda como defensiva pero al mismo tiempo intentó distanciarse de ISIS.

Afirmó que su organización no buscaba matar a personas inocentes como ISIS, y por eso se distanció de ellos. También dijo más tarde que la decisión de desafiliarse de Al Qaeda era definitiva y que él y HTS no apoyaban los "ataques externos" contra personas europeas o estadounidenses.

Julani también defendió el uso de atacantes suicidas contra el régimen, diciendo: "Si tuviéramos aviones, los habríamos usado. Si tuviéramos artillería para reemplazar el martirio, habríamos salvado a esos hermanos y habríamos usado esas armas".

También afirmó que su organización no apuntaba a civiles con atentados suicidas, diciendo que solo atacaban objetivos militares.

Julani alegó que no le gustan los ataques sectarios y destacó su intento de formar un cuerpo de gobierno "amplio" en la provincia de Idlib, que el grupo controlaba.

Dijo que la ley Sharia era extremadamente clara en que los musulmanes deben respetar a los grupos minoritarios cristianos y proporcionar libertad de culto.

HTS has just released a statement previously issued to Aleppo, now translated to Eng, so the target is the international audience.Assures civilians of all sects to remain calm, declares humane treatment to surrendering combatants and advises all fighters to remain disciplined. pic.twitter.com/MxcKZl94Nr