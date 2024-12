¿El resurgimiento de la guerra civil en Siria amenaza a los kurdos?

Durante los últimos días, un grupo llamado Hayat Tahrir al-Sham ha llevado a cabo una ofensiva rápida, empujando al régimen sirio fuera de Alepo en el norte de Siria.

Este ataque sorpresa es un gran revés para el régimen sirio. En muchos sentidos, refleja la debilidad del régimen. El régimen no tiene suficientes soldados para reemplazar sus pérdidas durante los últimos trece años de guerra civil en Siria.

Siria está dividida hoy entre el régimen en el oeste de Siria, las partes controladas por Turquía del norte de Siria, HTS en Idlib en el noroeste de Siria, y las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por EE. UU. en el este de Siria.

Las FDS tienen muchos miembros kurdos, y los acontecimientos en Siria a menudo amenazan a los kurdos porque sus comunidades se encuentran cerca del frente en Alepo, Tal Rifaat y áreas en el este de Siria.

Las minorías han enfrentado persecución

En una Siria dividida, las minorías a menudo han enfrentado posibles persecuciones. Los kurdos son un grupo minoritario que históricamente sufrió bajo el régimen de Assad. Solían padecer la falta de ciudadanía en algunas áreas y también la represión de su idioma y cultura en un régimen que se autodenominaba como un régimen nacionalista árabe. Fuerzas Peshmerga kurdas participan en su ceremonia de graduación en un campamento militar en Erbil, Irak, 21 de agosto de 2019. (credit: REUTERS/AZAD LASHKARI)

Recientemente, los kurdos se han visto empoderados debido a su papel en la lucha contra ISIS y al respaldo del Pentágono. Sin embargo, con el poder llegó un foco de atención que no siempre fue útil. El gobierno de Turquía ha combatido a grupos kurdos en Turquía, principalmente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Turquía acusa a las FSD de estar vinculadas al PKK a través de un grupo llamado YPG, que forma parte de las FSD. El avance actual de HTS contra el régimen podría amenazar con crear un desbordamiento ya que Turquía podría usar la inestabilidad para atacar a los kurdos, o varias agendas podrían intentar explotar el avance de HTS para hacer que HTS ataque a las FSD.

Las diversas agendas en Siria han puesto a las minorías en una encrucijada. Por ejemplo, el régimen sirio se presenta como protector de los alauitas, cristianos y drusos. La familia gobernante de Siria es alauita, sin embargo, es consciente de que gobierna sobre un país que es mayoritariamente árabe sunita.

Los árabes suníes también han conformado la mayoría de la oposición y facciones rebeldes sirias. A veces, esto ha puesto a los rebeldes, que surgieron después de las protestas en 2011, en desacuerdo con los grupos minoritarios que son retratados como "pro-Assad". Esta no es una historia sencilla y explicarla llevaría un artículo de longitud de libro.

Sin embargo, lo que vale la pena saber es que los grupos minoritarios se encuentran expuestos por la guerra, y a menudo diferentes agendas intentan encasillarlos, y luego pagan el precio independientemente del bando que elijan.

Los kurdos se han visto obligados a pasar por este crisol. Pasaron de ser una minoría relativamente pequeña en Siria que era oprimida por el régimen, a tomar el control de sus propias áreas mientras el régimen se disolvía en 2012 y 2013. Para 2014, estaban en la primera línea contra un ISIS en ascenso.

Aisladas en el este de Siria, las ciudades y pueblos kurdos lucharon contra ISIS y ayudaron a salvar a los yazidíes en Irak cuando ISIS cometió genocidio. Las YPG fueron la facción clave que desempeñó este papel vital. El ejército de los Estados Unidos, buscando socios para trabajar juntos, a través y con el fin de derrotar a ISIS, trabajó con las YPG. Se asociaron con un grupo paraguas llamado las SDF, que incluía a las YPG.

Esto funcionó bien a lo largo de 2016 mientras las Fuerzas Democráticas Sirias derrotaban al ISIS. Sin embargo, esto llevó a las FDS a entrar en conflicto con grupos rebeldes respaldados por Turquía cerca de Manbij. Turquía estaba ocupada convirtiendo a los rebeldes sirios en aliados después de la caída de Alepo en 2016.

Para 2018, Turquía había invadido el área kurda de Afrin y utilizó la recientemente creada SNA, una coalición de grupos rebeldes, para limpiar étnicamente a los kurdos de Afrin. Los kurdos terminaron en campamentos de desplazados internos cerca de Tal Rifatt, cerca de Alepo. En Alepo, los kurdos también controlaban sus propias áreas, centradas en el barrio de Sheikh Maqsoud.

En el este de Siria, las FDS controlan una gran área al este del río Éufrates, con unos cientos de soldados estadounidenses respaldándolos contra los remanentes del ISIS. El régimen sirio controla aparentemente áreas donde viven kurdos, como Kobani, cerca de la frontera con Turquía.

Los kurdos vuelven a estar en el centro de atención

Con la ofensiva de HTS, los kurdos están nuevamente en el centro de atención. Esto se debe a que los propagandistas pro-turcos están tratando de crear tensiones en Siria al retratar a las FDS o YPG como pro-Assad. Además, Turquía está presionando a la SNA para atacar a los kurdos. HTS se ha dirigido hacia el sur desde Alepo para luchar contra el régimen en y alrededor de Hama, aliviando la presión sobre los kurdos en Alepo y Tal Rifaat. Sin embargo, las cosas podrían cambiar.

Se habla de tensiones cerca de Deir Ezzor y Khasham cerca del Éufrates. Las FDS podrían tomar medidas a medida que el régimen se debilita y tomar más áreas. Ya se informa que las FDS han tomado algunas áreas que el régimen abandonó, incluidas algunas bases aéreas. Esto es importante, pero si Turquía cree que las FDS están volviéndose demasiado fuertes, podrían atacarlas. En 2019, Turquía logró que la administración de Trump dijera que se retiraría de Siria. Esto puso en riesgo la existencia de las FDS.

Muchas cosas están en movimiento en Siria. Esto podría dejar a los kurdos y otras minorías expuestos. Estos grupos a menudo han sido presionados para apoyar al régimen con la afirmación de que si no lo hacen, entonces la oposición los perseguirá. Esto crea un ciclo vicioso en el que las minorías son presionadas para apoyar al régimen y luego son retratadas como partidarios del régimen y atacadas por ello, lo que las lleva a respaldar al régimen, convirtiéndose así en una profecía autocumplida.

Sin embargo, los kurdos son lo suficientemente poderosos y tienen una larga historia de opresión a manos del régimen, que tienen un tercer camino, una autonomía que los deja fuera del campamento del régimen y del campamento rebelde sirio.

Esto también puede hacer que parezcan opositores de ambos. Eso no siempre resulta bien, pero hasta ahora es la opción menos mala para los kurdos en Siria.